Wanderung vom Museumsdorf Niedersulz zum Nexinger Teichblick

Karte: arbeitsgemeinschaft kartographie

Auf Wanderung 7 aus dem Buch „Wandern mit Kindern“ erwarten Groß und Klein gleich drei Erlebnisse: Die Tour startet beim größten Freilichtmuseum Niederösterreichs, dem „Weinviertler Dorfmuseum“, ein historisches Dorfensemble samt Wirtshaus, Greißlerei, Kellergasse, Handwerkshäusern und Kirchen. Es lohnt sich unbedingt, mehr als eine Runde durch das Dorf zu drehen, um sich alles in Ruhe anzusehen. Insbesondere bietet es sich bei den diversen Veranstaltungen an, etwa am kommenden Sonntag: Dort können Kinder bei freiem Eintritt beim „Kinderalltag anno dazumal“ das Alltagsleben vor 100 Jahren bei Mitmach-Stationen wie Butter stampfen, Wäsche waschen oder Erdäpfel abreiben aktiv erleben.

Danach führt die eigentliche Wanderung zum „Fischertraum Nexing“, wo man sich mit einer Tageskarte (und einer Leihrute) das Abendessen selbst angeln kann. Wer sein Essen nicht selber aus dem Wasser holen will, verlässt sich lieber auf die Fisch- und anderen Gerichte im Gasthof Oase am Teich. Weiter geht’s durch den Nexinger Muschelberg, einen Berg aus Millionen Jahre alten Muscheln, bevor wir die Nexinger Schweiz wieder verlassen und den Rückweg zum Startpunkt der Tour begehen.

Anfahrt: Mit dem Bus (505) von Wien-Floridsdorf direkt zur Station Niedersulz im Weinviertel Museumsdorf; wahlweise auch mit der Bahn bis Mistelbach/Zaya oder Dürnkrut und von dort mit dem Bus (565) zur selben Station. Mit dem Auto bis zu den Parkplätzen vor dem Museumsdorf Niedersulz

Wegverlauf: Busstation/Parkplatz beim Museumsdorf – Ausgang Museumsdorf (1 1/2 Std.) – Gasthof Oase am Teich (1 Std.) – Kreuzungspunkt (1 Std.) – Busstation/Parkplatz beim Museumsdorf (1 Std.)

Gehzeit: 4 1/2 Stunden

Länge: 8,8 km

Schwierigkeitsgrad: Gemütliche Wanderung über Felder und an Teichen, kaum Steigungen und Gefälle

Ab: 4 Jahren

Einkehrmöglichkeiten: Dorfwirtshaus im Museumsdorf Niedersulz (kein Ruhetag), Gasthof Oase am Teich (Jän. und Feb. geschlossen, kein Ruhetag)

„Kinderalltag anno dazumal“, Sonntag (4.6.), 10.00 bis 17.00 Uhr

Den Wanderführer „Wandern mit Kindern“ können Sie im faltershop bestellen.