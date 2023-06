Wie geht Kindererziehung ohne zu schimpfen, Frau Kain?

Foto: Pexels

Kind in Wien: Ich würde gerne weniger mit meinem Kind schimpfen, ich weiß aber nicht, wie ich das in der Praxis umsetzen kann. Haben Sie dazu Tipps, Frau Kain?

Vivien Kain: Eltern werden ist bekanntlich nicht schwer, Eltern sein dagegen sehr. Es ist die wohl anspruchsvollste, komplexeste Aufgabe und verlangt häufig ein hohes Maß an Geduld, Flexibilität und Überzeugung. Es ist eine Lebensaufgabe ohne entsprechende Ausbildung, daher wünschen wir uns oft eine Anleitung, an der wir uns orientieren können, da auch wir im Elternseil wohl am häufigsten an unsere eigenen Grenzen stoßen.

Die Herausforderung besteht darin, gesunde Grenzen zu setzen, ohne sich dabei mit dem Kind in einem Machtkampf zu verlieren und das Kind weiterhin in der Situation zu achten. Es darf versucht werden, die Erziehungshaltung „Bestrafung/Belohnung“ möglichst zu vermeiden und die Grenzsetzung als natürliche und logische Konsequenz zu vermitteln. Und diese Grenzen müssen tatsächlich immer wieder situationsbedingt angepasst werden, sie können nicht allgemein gültig sein.

Es braucht keine perfekten Eltern. Unsere Kinder wünschen sich bemühte und liebevolle Eltern, die authentisch sind und auch Fehler eingestehen können. Eltern, die sich trauen, jeden Tag aufs Neue zu versuchen, ein gesundes Mittelmaß an Grenzsetzung einerseits und Zutrauen in die Entscheidungsfindung des Kindes andererseits zu finden. Am ehesten darf das gelingen, indem wir stets in Beziehung bleiben mit unseren Kindern und weiterhin hineinspüren, was es braucht, um sich zu einem glücklichen, selbstbewussten und gestärkten Menschen entwickeln zu können.

Mag. pth. Vivien Kain Psychotherapeutin in der Kinderarztpraxis Schumanngasse KIWI-Expertin

Kind in Wien: Mein Kind befindet sich mitten in der Trotzphase und hört auf nichts, was ich sage. Was soll ich tun?

Kain: Ein angemessener Umgang mit Emotionen ist eine zentrale Kompetenz, die Kinder und Jugendliche im Laufe ihrer Entwicklung erwerben müssen. Auf diese Weise erlernen Menschen, ihre eigenen Ziele in Einklang mit sozialen Anforderungen zu bringen. Dies bezeichnet man als Emotionsregulation. Hierfür bietet eben die Autonomiephase einen wichtigen Entwicklungsrahmen. Wir sind uns mittlerweile alle darüber bewusst, dass die Trotzphase, die mit der sogenannten Aggressionsentwicklung einhergeht, eine essenzielle und wichtige Entwicklungsaufgabe unserer Kinder darstellt. Das bedeutet aber nicht, dass wir Eltern diese Zeit mit dem Wissen als weniger anstrengend und frustrierend erleben.

Streiten, ständiges Nein sagen, gefühlt wenig Kooperationsbereitschaft, Verweigerung, Schreien, Strampeln, Beschimpfen, Schluchzen, Schlagen, Beißen. Der Trotz zeigt sich bei jedem Kind individuell stark. Die Intensität und Ausprägung hängt auch davon ab, wie laut oder deutlich das Kind sein Gefühl kommunizieren muss, um in seiner subjektiven Wahrnehmung gesehen und gehört zu werden. Die Rückmeldung der Bezugsperson ist also wesentlich: Um die Situation zu entschärfen, muss das Kind klar und deutlich erkennen, dass es wahrgenommen wird. In diesen Situationen hilft es möglichst ruhig zu bleiben, sich nicht auf einen Machtkampf einzulassen, es nicht persönlich zu nehmen und Grenzen zu setzen. Und wenn einem an diesem Tag all das nicht gelingen mag, da die eigenen Ressourcen aufgebraucht sind, was vorkommen darf, kann es auch helfen sich für einen Moment aus der Situation herauszunehmen und dies auch so zu kommunizieren.

Kind in Wien: Wie kann ich als Elternteil mit den Wutanfällen meines Kindes umgehen und es beruhigen?

Kain: Hilfreich hierbei kann sein, die Wutanfälle verstehen zu lernen. Für Eltern ist es oft einfacher, mit Wutanfällen umzugehen, wenn wir erst einmal verstehen, was dahintersteckt. Häufig wollen Kinder zum Beispiel etwas allein machen, werden darin aber gebremst. Selbst wenn das Kind die Fähigkeit hätte, es allein zu schaffen, neigen wir als Eltern manchmal dazu, es dennoch zu verbieten, da es dadurch zu lange, zu anstrengend, zu dreckig werden würde. Dies führt zu Entmutigung und die Antwort ist oft der Trotz. Häufig können Situationen auch aufgrund einer Unvorhersehbarkeit für das Kind eskalieren. Das Kind spielt zum Beispiel gerade vertieft in seinem Zimmer Lego. Plötzlich kommt der Vater herein und fordert es auf, sich anzuziehen, weil es nun in den Kindergarten müsse. Für das Kind eine unvorhersehbare Situation, auf die es sich nicht ausreichend im Vorfeld einstellen konnte. Nur weil es für uns Erwachsene klar ist, dass wir jeden Tag in der Früh um die gleiche Uhrzeit das Haus angezogen verlassen, muss es das (noch) nicht für das Kleinkind sein.

Die Trotzphase und einhergehende Wutanfälle sind nicht nur für die Eltern eine Zerreißprobe. Beginnen Kleinkinder sich von ihren Eltern langsam emotional abzulösen und autonomer werden zu wollen, kann dies ambivalente und oftmals überfordernde Gefühle auslösen. Für die Kinder fühlt es sich auf der einen Seite großartig an, nicht mehr für alles Mama und Papa zu benötigen, sie sind und wollen auch immer öfter ihr eigener Chef sein, werden selbstständiger. Auf der anderen Seite sind sie noch immer sehr bedürftig und abhängig. Dieser Zwiespalt kann oft überfordernd sein. Kinder brauchen in dieser Phase unsere Zuwendung, unser Wohlwollen, unsere Zuneigung und Halt. Für das Kind ist es wichtig, ernst genommen zu werden. Je mehr es das Gefühl erhält, dass sein Wunsch übergangen wird oder es vielleicht sogar bestraft wird, desto stärker verliert es sich im Widerstand und in der Auflehnung dieser Grenzen.

Kind in Wien: Wie kann ich es vermeiden, dass ich mit dem Kind schimpfe und trotzdem klare Grenzen setze?

Kain: Hier gilt es klare Regeln zu leben und festzulegen, sich selbst daranzuhalten und somit sowohl im Positiven als auch im Negativen verlässlich zu sein für unsere Kinder, aber eben so häufig wie möglich auf das Schimpfen zu verzichten. Für Kinder unter drei Jahren sind Regeln oft schwer verständlich, denn sie können sich noch weniger in andere hineinversetzen. Dennoch spüren kleine Kinder die emotionale Haltung der Eltern. Sie merken, wenn man ihnen Halt, Orientierung und Sicherheit in liebevoll gesetzten Grenzen gibt. Dies sei vor allem darauf zurückzuführen, dass Kommunikation zu einem elementaren Teil nonverbal durch unsere Mimik, Gestik, Haltung und unseren Tonfall besteht.

Das Kind zu bestrafen, ist kontraproduktiv. Kinder sollen lernen dürfen, dass sie Aufgaben, Pflichten, Fertigkeiten machen, weil es sie selbst voranbringt, weil sie selbst davon einen Nutzen haben. Wenn Kinder nur aufgrund der gefürchteten Bestrafung oder auch nur in Hoffnung auf die Belohnung tun, verliert sich in ihnen das Gefühl der Selbstwirksamkeit, der Handlungsfähigkeit, des eigenen Bestrebens nach Weiterentwicklung und das eigene Verantwortungsgefühl. Kinder reagieren dann irgendwann nur noch aus Angst vor der Bestrafung, nicht aus ihrem Selbstwillen und dem eigenen inneren Antrieb heraus. Mit Belohnungen sei es ähnlich. Am Ende des Tages ist es eine Bestechung, um Gutes zu tun. Dabei wollen Kinder von Natur aus Gutes tun.