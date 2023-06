Haben Sie Tipps für das richtige Verhalten von kleinen Wanderern in der Natur, Herr Hiess?

Foto: Unsplash

Kind in Wien: Wie verhalten sich Kinder richtig im Grünen?

Peter Hiess: Erstens – und das ist vielleicht der wichtigste Punkt: nach Möglichkeit nicht herumschreien oder sonstigen Lärm produzieren. Die Tiere des Waldes werden es Ihnen danken (schon, indem sie sich sehen lassen). Zweitens, vor allem in Naturschutzgebieten: auf den markierten Wegen bleiben. Und drittens: keinen Müll hinterlassen, sondern Verpackungen und leere Flaschen wieder im Rucksack mitnehmen.

Peter Hiess Autor, Übersetzer und passionierter Wanderer KIWI-Experte

Kind in Wien: Wie kann man den Orientierungssinn auf Wanderungen schärfen?

Hiess: Ich empfehle eine großmaßstäbliche Karte der jeweiligen Gegend, in der die markierten Wanderwege und andere Pfade eingezeichnet sind. Man liest den Kindern etwas über die Route und deren Markierungen aus dem Wanderführer vor, zeigt ihnen auf der Karte, wo sie sich gerade befinden und lässt sie dann die Familie oder Wandergruppe anführen. Erklärungen, wie man die Himmelsrichtungen identifiziert, sind erfahrungsgemäß sinnlos – damit kennen sich meist auch die Erwachsenen nicht aus.

Kind in Wien: Was findet sich momentan im Wald Essbares für Kinder?

Hiess: Derzeit blüht der Holunder (Holler), der jedes Jahr den Sommerbeginn anzeigt. Man findet ihn an Wald- und Wiesenrändern, auf Lichtungen und in der Nähe von Gebäuden. Die Dolden kann man pflücken und zu Gelee, gebackenen Holunderblüten sowie Holundersirup (Rezept in unserem Buch) verarbeiten.

Weitere Tipps finden Sie auch im Wanderführer „Wandern mit Kindern“, erhältlich im faltershop.