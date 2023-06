Kinder-Tipps fürs Wochenende

Humorvolles Musiktheater "La Cenerentola" für die Kleinen, noch bis Mitte Juni zu sehen.

Gekürzte Version von Johanna Arrouas „La Cenerentola“. Als Erzählerin bringt sie die Geschichte dem jungen Publikum näher: Das arme Aschenputtel wird von ihren bösen Stiefschwestern und dem gierigen Vater schikaniert, bekommt am Ende aber doch den Prinzen, und das Publikum freut sich über den Sieg! Endlich gewinnen die Richtigen, und über die anderen kann man herzhaft lachen, auch wegen der mitreißenden, humorvollen Musik Rossinis. Ab 5 Jahren. (Miriam Damev)

Die Bezirkszeitung feiert wieder einmal ihr Kindersommerfest im Alten AKH. An zwei Tagen erfreuen eine Hüpfburg, Kinderschminken, ein Kinderflohmarkt, Zauberkünstler und spannende Workshops die ganze Familie. Der Eintritt ist frei.

Zauber-Kids Theatermuseum, 1010 Wien

von 5 bis 10 J. von 5 bis 10 J. Foto: KHM-Museumsverband

Workshop-Nachmittag „Zauber-Kids“ rund um die Zauberflöte mit Musik, Führung durch die Bühnenbildern und tollen Kostümen. Es wird natürlich auch selber auf der Bühne gespielt! Geeignet von 5 bis 10 Jahren.

Den Kampf um den öffentlichen Raum in Wien gewinnt momentan leider allzu oft das Auto. Noch. Auf Initiative der Stadt, gemeinsam mit dem Verein Juvivo, soll das Projekt „Spielerisch durch Wien“ städtische Verkehrsräume – zumindest temporär – in Form der „Wiener Spiel!Straße“ für Kinder öffnen. An sonst stark befahrenen Orten gibt es bis Anfang Juli mitten in der Betonwüste ein umfangreiches Spielangebot mit Schwungtüchern, Jongliermaterial, Straßenkreiden und mehr. Alle Termine finden Sie hier.

Im Rahmen des Bezirksfestivals „Wir sind Wien” gastiert das Theater Frischluft gleich zweimal diese Woche an öffentlichen Plätzen. In ihrem Stück „Vom Wachsen und Werden“ dokumentieren die beiden Wachstumsforscherinnen Flora und Fauna Gründaumen alle Lebewesen der Stadt und treffen dabei auf allerhand lustige Gefährten. Ab 3 Jahren, der Eintritt zu den Vorführungen ist frei.

Meist steht bei den Führungen im Kindermuseum Kaiserin Maria Theresia im Mittelpunkt. Der Rundgang „Der Forscher mit der Krone. Franz Stephan von Lothringen“ erzählt aber von ihrem Mann, Kaiser Franz Stephan. Er konnte seinen Hobbys nachgehen, die Regierungsgeschäft lagen in den Händen seiner Frau. Welche Hobby hat so ein mächtiger Mann? Spielte er Fußball oder malte gerne? Er forschte viel in seinem Labor und er besaß umfangreichen Sammlungen, die noch heute bestaunt werden können, etwa die Sammlung an exotischen Tieren und Pflanzen. Der Rundgang erzählt auch darüber, wie er sich mit der Familie verstand und worin er besonders talentiert war. Ab 7 Jahren. (Lisa Kiss)