Kinder-Tipps fürs Wochenende

Wahrlich ein Grund zum Feiern: 30 Jahre Parkbetreuung in Wien (Foto: Nagel Rohrmoser)

Science for Kids - Stadtlabor mit den Science Busters Empfohlen Science Pool & Science Buster - Workshop und Show; Anmeldung: sciencebusters.at

Anmeldung: sciencebusters.at Foto: Science Busters 4 Kids

Impfstoffe entwickeln oder auf den Mars fliegen: Die Science Busters erklären Kindern ab 9 Jahren humorvoll, wie das genau funktioniert. Der 54-jährige Kabarettist Martin Puntigam und sein Ensemble von Wissenschaftler:innen präsentieren so nebenbei auch gleich eine Weltrettung – natürlich mithilfe von Forschung – und decken auf, womit Drachen eigentlich Feuer speien können. Das alles ist nicht nur lehrreich, sondern soll vor allem auch Spaß und Lust auf Wissenschaft machen.

Fragen aus dem Publikum sind niemals blöd, sondern immer erwünscht. Denn der Leitspruch der Science Busters lautet schon seit 16 Jahren: „Wer nichts weiß, muss alles glauben!“. Ab 9 Jahren. (Nathalie Großschädl)

Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung präsentieren und prämieren die Kinder und Jugendlichen der Jury der jungen Leser:innen ihren eigenen Preis und übergeben ihn persönlich an die Autor:innen. „Jukli oder wie ich einen Esel an der Backe hatte und nicht mehr loswurde“ von Corinna C. Poetter erhält den Kinderbuch-Preis 2023. „Dazwischen: Wir“ von Julya Rabinowich erhält den Jugendbuch-Preis 2023. Christine-Nöstlinger-Preisträgerin Lilly Axster hält eine Festrede. (Sara Schausberger)

Der Sommer Pop-Up des Mini Markt verspricht diesen Freitag wieder wunderschöne Accessoires und Spielsachen für Babys und Kleinkinder. Das großzügige Ambiente des Palais Liechtenstein mit seinem Park bietet genug Platz für (eventuell) gelangweilte Kinder. Nur bei Schönwetter, Eintritt frei.

Seit 30 Jahren gibt es dieses Wiener Angebot für Familien schon: die Parkbetreuung. Unzählige Kinder, Jugendliche und natürlich Eltern freuen sich seitdem über kostenlose, leicht zugängliche Kinderbetreuung in Parks. Mit dem „Großen Spielefest der Wiener Parkbetreuung“ begehen nun alle Organisationen, die in der Hauptstadt Parkbetreuung anbieten, gemeinsam dieses Jubiläum. Geboten wird so einiges: von Kanu fahren über einen Fahrrad-Parcours bis hin zu zahlreichen Spielstationen. Der Eintritt ist natürlich frei.

Kindersommerfest

Mitmachkonzerte, Drachenbasteln, Seifenblasen uvm. Foto: NORBERT_KNIAT

Auch im 8. Bezirk wird im Park gefeiert. Dort steigt das alljährliche Kindersommerfest mit Radspaß für die Kleinsten, Kinderflohmarkt, Basteln aus Naturmaterialien, Kinderschminken, Seifenblasenspaß und viel mehr, der Eintritt ist frei.

Grätzl Gartenfest

Kräuter-Workshop, Kreativprogramm Foto:

Nächster Halt: 7. Bezirk. Dort gibt es beim Grätzl Gartenfest im hinteren Teil des Andreaspark Kräuter-Workshops für Kids, Bastel- und Malprogramm, sowie Kinderschminken. Auch hier ist der Eintritt frei.

Beim Klassik Cool! Babykonzert entspannen die kleinen Gäste auf Kuscheldecken liegend oder mitklatschend zu klassischen Tönen von Mozart. Anmeldung (office@grossundklein.info) erbeten.

Wiener Wasserfest

Stationenpass-Rallye, Fotos mit den Helden der Paw Patrol, Gastauftritt der Science Busters, Workshops

Auf dem Wasserspielplatz beim Wasserturm geht es beim Wiener Wasserfest einen Tag lang rund: Stationenpass-Rallye, Fußball-Workshop, Mitmach-Zaubershow, die Held:innen der Paw Patrol, Gastauftritt der Science Busters, Okidoki Party und viel mehr. Der Eintritt ist frei, zusätzlich finden stündliche Führungen durch den Wasserturm und das Wasserkraftwerk statt.

Familientag: Dem Klang auf der Spur Empfohlen

Konzerte, Klangpfade, Workshops, Erzählungen im Park und Schloss Foto: Sonja Stangl

Beim „Familientag: Dem Klang auf der Spur“ finden im Schloss und Park von Grafenegg zahlreiche Konzerte und Workshops, wie Instrumente basteln, statt. Spielstationen lassen keine Langeweile aufkommen, kleine Gäste entspannen in der Babyoase und musikalische Schlossführungen laden zum Entdecken des Drehortes des Kinofilms „Die Schule der magischen Tiere - Teil 1“ ein.

Kinderfest in Carnuntum

Eintauchen in das Leben der Römer mit Verkostungen, Bastelworkshops und Mitmachstationen

Die Feierlaune macht auch nicht vor den alten Römern Halt: Carnuntum verwandelt sich ein Wochenende lang in die Stadt der Kinder. Beim Kinderfest tauchen Besucher:innen in das Leben von damals ein, Mitmachstationen, Würfel- und Rollenspiele sowie römische Leckerbissen machen die Reise in die Vergangenheit perfekt.