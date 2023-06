Lobau – Nationalpark Donau-Auen

Die Lobau bietet Lebensraum für viele Tiere, beim Fest am Wochenende werden einige vorgestellt (Foto: Kurt Kracher)

Verwunschen und verwachsen: die Lobau lockt zu jeder Jahreszeit Groß und Klein in die Auwälder von Wien. Rund 2300 Hektar entlang des nördlichen Ufers der Donau nimmt die besondere Landschaft ein, sie macht zudem ein Viertel des Nationalparks Donau-Auen aus. Ein guter Ausgangspunkt für kleine Wanderungen und Rundgänge ist das Nationalparkhaus Wien-Lobau. Dort finden sich kostenfreie Wanderkarten sowie Informationen zu kindgerechten Rundgängen. Auch der Abenteuerspielplatz sorgt für Abwechslung. Dieses Wochenende findet außerdem am Samstag das Nationalparkhaus Fest statt. Programmschwerpunkte sind der See- und Kaiseradler, zahlreiche Mitmachstationen laden zum Entdecken ein.

Nationalparkhaus wien-lobAU, 1220 Wien, www.donauauen.at

Öffnungszeiten: 3. März bis 29. Oktober 2023 immer Mittwoch bis Sonntag, jeweils 10.00 bis 18.00 Uhr sowie nach Absprache bei Programmen für Schulklassen und Kindergruppen.

Öffentliche Anreise: Mit der Autobuslinie 92B ab U2/Donaustadtbrücke bis Haltestelle Raffineriestraße/Biberhaufenweg, Fußweg 2 Minuten oder der Autobuslinie 93A ab U1/Kagran – ab U2/Donaustadtbrücke bis Haltestelle Naufahrtbrücke, Fußweg 10 Minuten.

Hier finden Sie Wanderkarten und Informationen zum Naturlehrpfad in der Lobau.