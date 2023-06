Badeteich Süßenbrunn

Abkühlung an heißen Tagen: der Teich in Süßenbrunn in Wien ist selten überlaufen (Marion Großschädl)

Der ehemalige Schotterteich wurde 2019 in zwei Zonen geteilt: Auf der großen Liegewiese und dem nahegelegenen Kinderspielplatz ist Hundeverbot, der südliche Teil des Sees mit seinen steilen Böschungen hingegen wurde zur Hundezone erklärt. Der Wasserzugang für Hunde ist nur mehr vom Südufer aus gestattet. Der Badeteich selbst verfügt über eine große Liegewiese mit Altbaumbestand und Kinderspielplatz.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, in den See zu gelangen, wobei die Zugänge in der Hundezone wesentlich steiler sind. Die Ufer bestehen aus Kies, das Wasser ist angenehm warm und klar, aber kälter als die Alte Donau zur selben Zeit. Der Teich eignet sich sehr gut zum Schwimmen, auch große Schwimmtiere können unbesorgt mitgenommen werden. Obwohl der Parkplatz vor dem Badesee ausreichend ist und die Bushaltestelle quasi vor der Haustüre, wird es auch an heißen Sommerwochenenden meistens nicht richtig voll. Die Fahrt an die Grenzen Wiens scheint doch einigen zu beschwerlich.

Die Wasserqualität wird dreimal jährlich geprüft. Mobile Toiletten sind auf dem Areal vorhanden, ein Imbissstand beim Eingang zum See bietet das gängige Versorgungsprogramm mit Getränken, Eis und Snacks, inklusive Holzbänken und -tischen und einem weiteren WC, für das man sich den Schlüssel beim Imbiss holen kann.

Adresse: 1220 Wien, Wagramer Straße 269

Öffentliche Anreise: Bus 25A/Badeteich Süßenbrunn

Wassertemperatur im Sommer: Angenehm warm

Weitere Wildbadeplätze in und rund um Wien finden Sie im gleichnamigen Buch (erschienen im Falter Verlag) von Nathalie und Marion Großschädl unter faltershop.at.