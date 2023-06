Kinder-Tipps fürs Wochenende

Das Kinderliteraturfestival ist eine Freude für alle Bücherliebhaber (Joanna Pianka)

In einer Zeit, in der Maschinen immer intelligenter werden, ist ein Automat mehr als nur ein praktischer Alltagsgegenstand. In der Performance-Installation „Pixelzimmer“ geht die Kompanie Freispiel den Fragen nach: Welche Funktionen sollte der Gegenstand haben? Und was, wenn die Lampe beginnt, ihre Bedürfnisse mitzuteilen, die Kücheninsel auf Abenteuerreise geht und die Toilette auf ganz spezielle Weise ihr Entgegenkommen zeigt? Ab 7 Jahren. (Sara Schausberger)

Ein Fest für die ganze Familie wie das Donauinselfest bietet natürlich auch ein entsprechendes Kinderprogramm. Die Allerkleinsten dürfen sich etwa auf einen „Ritter Rost Startreff“ freuen (Okidoki Kinderfreundebühne, So. 12.30 bis 12.50 Uhr). Dazu warten die Anker Kinderbacltube, der Kinderfreunde Spielbus, eine Wasserbaustelle, Kinderschminken und viel, viel mehr. Unterhaltung für etwas größere Kinder bieten Deine Freunde. Das Hamburger Trio mit Deutschpop- und Rap-Referenzen in der Biografie beweist seit gut zehn Jahren, dass Lieder für ein jüngeres Publikum auch ganz ohne Einsatz der Nervensäge auskommen können. So wichtige Themen wie Schokolade, Schule, Schmerz und Schlitten (fette Autos also) behandeln Deine Freunde in einer Form von Hip-Hop, die auch erwachsenes Begleitpublikum zu grinsendem Kopfnicken animiert. (Gerhard Stöger)

Der beliebte Lieblingsflohmarkt für Baby- und Kindersachen findet wieder einmal statt. Wer also nach günstiger Kinderkleidung, Spielzeug oder Büchern sucht, wird hier garantiert fündig.

Bücher kann man nie genug haben. Eine gute Gelegenheit, sich mit neuem Lesestoff einzudecken, bietet das Kinderliteraturfestival. Rund 50 Veranstaltungen, vom Bilderbuch-Kino über Lesungen bis hin zum Kindertheater, laden junge Besucher:innen ein, in die Welt der Literatur einzutauchen. Die begleitende Buchausstellung mit mehr als tausend aktuellen Titeln lässt die Herzen von Bücherwürmern höher schlagen. Der Eintritt ist frei.

Lesung: Iwein & Laudine. Ein Ritter*innen-Epos Empfohlen o*books, 1020 Wien

Szenische Lesung mit Autorin Anita Buchart und Schauspielerin Michèle Rohrbach Szenische Lesung mit Autorin Anita Buchart und Schauspielerin Michèle Rohrbach

Die Schauspielerin Michèle Rohrbach und die Autorin Anita Buchart lesen und spielen aus dem Kinderbuch „Iwein & Laudine – ein Ritter:innen-Epos“, basierend auf dem Kindertheaterstück „Iwein“ des Wiener Theaterkollektiv Makemake. Ruhm und Ehre oder Freundschaft und Miteinander – wofür lohnt es sich zu kämpfen? Anmeldung unter hello@o-obooks.at. Geeignet ab 5 Jahren.

Modellbau der Extraklasse – ja, wirklich – verspricht das Miniatur Tirolerland in Margarten. Wiens große Miniaturwelt sperrt immer wieder zu bestimmten Terminen auf, sollte die angekündigte Hitze also nicht zum Aushalten sein oder doch die Gewitter überwiegen, empfiehlt sich ein Abstecher in die kleine Version der Tiroler Alpenwelt. Für das leibliche Wohl sorgt eine zünftige Brettljause.

Die Kinder werden in „Bring your family“ spielerisch, anhand von Suchaufgaben und Geschichten durch die Ausstellung „Orlan. Six Decades“ in der Sammlung Verbund geführt. Im Anschluss gibt es einen Bastelworkshop. Geeignet von 6 bis 12 Jahren. Eintritt frei, Anmeldung unter sammlung@verbund.com erforderlich.