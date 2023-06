Kinder-Tipps fürs Wochenende

Träumen und singen mit dem Kindertheater Papperlapapp (Papperlapapp)

Das Theater am Spittelberg bietet auch im Sommer viel Programm, an jedem Wochenende gibt es Kindertheater oder Musik zu erleben. Diese Woche am Spielplan: das Kindertheater Papperlapapp mit „Valerie und die Gute-Nacht-Schaukel“, einem Mitmach-Musiktheater von Mira Lobe ab 3 Jahren.

Zu Ferienbeginn wird vor dem Architekturzentrum (oder drinnen, je nach Wetterlage) im Museumsquartier eine riesige Lego Baustelle gestartet. Kinder jeden Alters sind dazu eingeladen, auf 100 Quadratmetern einfach vorbeizukommen und mitzubauen.

Auch der Kultursommer Wien startet mit seinem gratis Angebot für Kinder. An neun Bühnenstandorten gibt es zwischen Donnerstag und Sonntag Theater, Musik und Akrobatik zu erleben. Diese Woche „Jonglina: Dreams come blue“ (Herderpark, Freitag, 30.6., 10.30 Uhr) ...

... und „Erika und die Welt drumrum“ (Mühlschüttelpark, Samstag, 1.7., 10.30 Uhr).

Ferien daheim? Kein Problem! Das WienXtra-Ferienspiel vertreibt auch diesen Sommer mit über 140 Aktionen – von Badespaß, über Besichtigung des Polizei-Fuhrparks oder Astronaut:innen-Training – die potentielle Langeweile. Zum Auftakt steigt an zwei Tagen im Donaupark das große Ferienspiel-Startfest. Mit über 30 Mitmachstationen, gratis Trampolinspringen und einem umfangreichen Bühnenprogramm starten die Kids würdig in die großen Sommerferien.

Noch eine weitere Möglichkeit, den Ferienbeginn zu feiern, und das sogar sportlich, bietet das Sportfest Marswiese. Familien erwartet Bubble Soccer, Hüpfburgen, Kinderschminken, Steckerlbrot Grillen, ein Kinderflohmarkt und natürlich zahlreiche Sportstationen mit Angeboten zu Tennis, Klettern, Leichtathletik. Der Eintritt ist frei.

Den ganzen Sommer lang können musikbegeisterte Besucher:innen klassischer Musik gratis in Wiener Parks lauschen. Diese Woche: „Klassik Cool! Peter und der Wolf“, Prokofjews musikalisches Märchen, erzählt mit viel Schwung und Interaktion, für alle ab 2 Jahren. Um Anmeldung unter office@grossundklein.info wird gebeten.

Die Kittenberberger Erlebnisgärten sind nicht nur wegen des Abenteuergartens für Kinder eine Reise wert, sondern auch wegen des Kinder.Musical.Sommers, in dessen Rahmen heuer „Ritter Rost und Prinz Protz“ gezeigt wird: Ritter Rost bekommt Konkurrenz von Prinz Protz. Wird es ihm gelingen, sein Burgfräulein Bö zurückzugewinnen? Hilfe bekommt er wie immer von seinem Freund dem Drachen Koks. Für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Davor oder danach unbedingt einen Abstecher zum Rutschenturm oder der Holzkugelbahn einplanen!