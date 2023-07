Neue Attraktion im Eis-Greissler Erlebinspark: Die „Bucklbahn“ (Eis-Greissler)

Der Eis-Greissler Erlebnispark ist immer einen Ausflug wert, seit letztem Samstag aber vielleicht noch ein bisschen mehr. Denn in Krumbach steht nun die allererste Achterbahn Niederösterreichs. Klein aber oho, denn obwohl die „Bucklbahn“ nur 100 Meter lang ist - sie fährt aber drei Runden - geht es doch rasanter in die Kurven als erwartet. Passagiere ab 3 Jahren und 90 cm Körpergröße dürfen das neue Fahrerlebnis genießen, für die Kleineren finden sich aber noch zahlreiche andere Attraktionen, wie die Eis-Wasserwelt, die Kugelbahnen oder die riesigen Hüpfpolster. Im Sommer hat der Park zudem am 15.7. und 5.8. bei der Langen Nacht des Eis-Greisslers bis 22 Uhr geöffnet. Zusätzlich sorgen unterschiedliche Events wie Kinderschminken, Akrobatik oder Seifenblasen-Shows für Abwechslung in der Ferienzeit.

2851 Krumbach, Königsegg 25, www.eis-greissler.at

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9.00 bis 18.00 Uhr, Samstag & Sonntag, 9.00 bis 19.00 Uhr

Öffentliche Anreise: Mit dem VOR-Bus 390 an Wochenenden und Feiertagen vom Bahnhof Edlitz-Grimmenstein (Fahrdauer: 30 Minuten) bis zur Haltestelle Krumbach/Eis-Greissler.