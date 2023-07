Kinder-Tipps fürs Wochenende

Ja, auch ein Chamäleon ist dabei: „Rapunzel – neu frisiert“ (und neu inszeniert) (Foto: Martin Hesz)

Ein Mädchen, das mit Schwefelhölzern in die Kälte geschickt wird. Ein Tannenbaum, der etwas Besonderes werden möchte. Und ein einbeiniger Zinnsoldat, der auf eine Ballerina trifft: In „Der Stoff, aus dem man Träume macht“ der Theatergruppe Zenith Productions treffen Szenen aus verschiedenen Märchen von Hans Christian Andersen aufeinander. Dass diese normalerweise eher tragisch enden, spürt man in der Produktion für Kinder ab 7 Jahren weniger: Der vielsprachige und etwas lang geratene Abend im lauschigen Innenhof des Volkskundemuseums zielt mehr auf die humorvollen Momente ab. Am bezauberndsten ist der Auftritt der Traummaschine, die von selbst Musik spielen kann. (Sara Schausberger)

Die Workshopreihe „Mozarts Musikalischer Club“ gibt Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren die Möglichkeit, die Musikwelt Mozarts kennenzulernen und im Konzertsaal unterschiedliche Instrumente zu testen. Anschließend erfahren die kleinen Besucher:innen im Rahmen einer Führung alles über den Salzburger Wunderknaben.

Im Museum lässt es sich bei diesen Temperaturen sehr gut aushalten. Bei der Führung „Mit Baby im Museum: Kolossal. Malerei im Großformat“ werden Eltern wie immer kurzweilig durch die Ausstellungsräume geführt. Still- und Wickelmöglichkeiten sind vorhanden, Kinderwägen sind möglich, allerdings wird eine Tragehilfe empfohlen. Anmeldung erforderlich.

Eigentlich ist „Hokus Pokus Holderbusch“ das Märchen Hänsel und Gretel bearbeitet für Kinder ab 4 Jahren. Kommt aber zusätzlich noch mit den Kinder- und Volksliedern wie „Brüderlein, komm tanz mit mir“ oder „Ein Männlein steht im Walde“ daher. Mitgespielt darf auch werden – als Engel, Bäume, Lebkuchenkinder und als Hexenassistenten. (Miriam Damev)

Das Kunst Haus Wien ist wegen Modernisierungsarbeiten momentan geschlossen und verlegt daher die Kunstvermittlung in die vor dem Ausstellungshaus aufgebaute Grätzloase. Auch für Kinder gibt es dort Programm, dienstags etwa stets den Upcycling-Workshop „Grüne Stadt & Kräutertopf“. Dort gestalten Teilnehmer:innen von 8 bis 13 Jahren aus recycelten Getränkeverpackungen Töpfe und befüllen diese mit Erde und Blumensamen. Zusätzlich steht noch eine Entdeckungstour zu Kunstwerken vor dem Museum auf dem Plan. Eine Anmeldung (telefonisch unter 01 712 049 142 oder per Mail an kunstvermittlung@kunsthauswien.com) ist erforderlich.

Die Kinderuni dockt an zwei Tagen beim DOCK Labor für Zukunftsfragen an. Gemeinsam mit Wissenschafter:innen werden in einem Quizformat Fragen und Antworten zu spannenden Klimathemen gesucht. Diese Woche mit der Geografin Yvonne Franz und am 20.7. mit dem Physiker Aiko Vogt. Während der Öffnungszeiten des Infopoints können am Standort UZA II Teilnahmekarten abgeholt werden. Ab 6 Jahren.

Der Märchensommer Niederösterreich spielt heuer in seiner 15. Saison „Rapunzel – neu frisiert“ (ab 4 Jahren), inszeniert von Nina Blum und sehr frei nach den Gebrüdern Grimm. Schauplatz ist erneut Schloss Poysbrunn, viele Darsteller sind schon länger oder wieder Teil des Märchentheater-Ensembles.

Neu hinzugekommen ist allerdings ein eigens errichteter Turm, unter dem das interaktive Wandertheater seine erste Station hat. Dort lebt die naive Rapunzel gemeinsam mit ihrem Chamäleon Miss Lucy unwissentlich in Gefangenschaft. Ihr Onkel, der herrlich böse Zauberer Tim, holt sich regelmäßig gegen Kuchen und Limonade zöpfeweise Rapunzels Haare ab. Da treffen eines Tages der abenteuerlustige Prinz Felix und sein Möchtegern-Lipizzaner Ferdinand am Turm ein. Mit Hilfe des Publikums überreden sie die Bewohner, in die große weite Welt aufzubrechen. Doch da stößt die bunte Truppe auf Gnome, die aus Rapunzels Haaren für den Zauberer Tränke brauen.

Nach vielen Wirrungen, herzhaften Lachern, einigen Ohrwürmern und unterschiedlichen Stationen im und um das Schloss wird am Ende wenig überraschend doch alles gut: Der Zauberer wird in einen Gnom verwandelt, Rapunzel mit ihren Eltern wiedervereint – und der überhebliche Ferdinand findet zu seinen Wurzeln als einfacher Bauerngaul.