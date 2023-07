Wie helfe ich meinem Baby durch die heißen Tage, Frau Neiger?

Foto: Unsplash

Kind in Wien: Wie kann ich meinem Baby durch die heißen Tage helfen?

Olivia Neiger: Allgemein kann man sagen, dass Mittagshitze mit einem Baby gemieden werden sollte. Die beste Zeit für einen Aufenthalt im Freien, einen Spaziergang oder einen Spielplatzbesuch sind im Sommer der Vormittag und der späte Nachmittag.

Das Auto sollte man an heißen Tagen nur benutzen, wenn es unbedingt notwendig ist. Im Auto steigen die Temperaturen bei direkter Sonneneinstrahlung rasch über 40 Grad, was für Neugeborene, die ihre Körpertemperatur noch nicht vollständig regulieren können, zum Problem werden kann.

Der Kinderwagen sollte mit einem passenden Sonnenschutz ausgestattet werden. Dieser schützt nicht nur vor der Sonnen, sondern auch vor UV-Strahlung und lässt die Luft im Wagen weiter zirkulieren. Vermeiden sollte man Tücher oder Stoffwindeln, die über das Dach des Kinderwagens gehängt werden und als Sicht- und Sonnenschutz agieren sollen. Meist liegen diese Tücher zu nah am Wagen an, lassen die Luft nicht mehr zirkulieren und es bildet sich Stauwärme im Inneren des Wagens.

Olivia Neiger Diplomierte Kinderkrankenschwester KIWI-Expertin

Kind in Wien: Wie ziehe ich mein Baby im Sommer an?

Neiger: Die beste Wahl bei Sommerkleidung sind luftig-leichte, atmungsaktive Naturmaterialien wie Baumwolle oder Leinen. Um die Kleidung des Babys jederzeit an Temperaturschwankungen anpassen zu können, empfiehlt sich der Zwiebellook. An warmen Tagen könnte dieser aus einem ärmellosen Body, einem dünnen Shirt und einer leichten Hose bzw. einem dünnen Strampelanzug bestehen. Am Abend kann man den Look mit einer Baumwolljacke und Söckchen ergänzen.

Ein dünnes Häubchen oder ein Sonnenhut schützen den Kopf des Babys einerseits vor Überhitzung, andererseits vor Zugluft.

Kind in Wien: Haben Sie Tipps für Abkühlung von Babys an heißen Sommertagen und -nächten?

Neiger: Wie schon erwähnt, können Babys ihre Körpertemperatur noch nicht vollständig selbst regulieren und dadurch kann diese rasch ansteigen. Die Körpertemperatur kontrolliert man bei Babys am besten im Nacken. Dieser sollte sich warm, aber nicht verschwitzt anfühlen. Sollte sich das Baby doch recht warm anfühlen, kann ein körperwarmes Bad oder ein körperwarmer Waschlappen rasch Abhilfe schaffen.

Auch der Schlafplatz des Babys sollte an die hohen Temperaturen angepasst werden. So gibt es spezielle, dünne Sommerschlafsäcke, in denen dem Baby nicht zu warm wird. Das Zimmer sollte täglich, am besten am Morgen, wenn es noch kühl ist, gelüftet werden. Zugluft durch offene Fenster in der Nacht, Klimaanlagen oder Ventilatoren sollte möglichst vermieden werden.

Kind in Wien: Reicht das Stillen im Sommer aus oder sollte man zusätzlich Wasser anbieten?

Neiger: Wird das Baby vollständig gestillt bzw. mit der Flasche gefüttert, reicht die Muttermilch oder Formulanahrung absolut aus. Meist trinken Babys bei Hitze öfter, dafür aber kürzer an der Brust, da die Muttermilch zu Beginn einer Stillmahlzeit durstlöschender ist und erst später nahrhafter wird. Dein Baby wird dir zeigen, wann es Durst hat und öfter nach Brust oder Flasche verlangen.