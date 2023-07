Kinder-Tipps fürs Wochenende

Berni und Berni begeben sich auf eine spannende Rätselrallye rund um die sagenumwobene Glaskugel (Foto: heinidesign, Depositphotos)

Mit Traversflöten, Viola da gamba und Cembalo begibt sich das junge Ensemble Freymut in dem eigens für den Kultursommer Wien zusammengestellten Stück „Zart & Bärig“ auf die Spuren berühmter Komponisten des Barock. Dabei erzählen die Instrumente die Geschichte eines Bären, dem es schwerfällt, Freundschaft mit anderen Tieren zu schließen. Das Konzert ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Der Elternvortrag „Ladestation“ von Astrid Schweitzer, Elementar-Pädagogin und am Institut für Suchtprävention der Sucht- und Drogenkoordination für den Schwerpunkt Kinder und Familie tätig, gibt konkrete Beispiele und Szenarien, die für die Stärkung der Kompetenzen in der Kindererziehung prägend sind. Zusätzlich berät Schweitzer, wie man in solchen Situationen mit seinen Kindern beziehungsfördernd umgehen kann. Der Vortrag ist gratis und mit Anmeldung unter kinderinfowien@wienxtra.at gibt es sogar eine kostenfreie Kinderbetreuung für Kids im Alter von 6 bis 10 Jahren.

Xletix Kids

Xletix Kids

Sportevent für Kinder von 5 bis 15 J + Begleitperson; Schlammstrecke 6 km/18 Hindernisse oder 3km/8 Hindernisse - Klettern, Krabbeln, Rutschen Trabrennbahn Krieau, 1020 Wien – 23.07.2023, 09:00 Uhr

Der Hindernislauf Xletix Kids ist ein einmaliges Sportevent für Kinder von 5 bis 15 Jahren, gemeinsam mit einer erwachsenen Begleitperson. Es gibt unterschiedlich lange Schlammstrecken, die es zu überwinden gibt, aber Achtung auch mit Hindernissen, über die es zu Klettern, Krabbeln oder Rutschen heißt. Gatsch und Spaß garantiert.

Im herrlichen klimatisierten Kinosaal findet wieder einmal das Babykino statt. Diese Woche stehen die starken Frauen am Spielplan: „Barbie“, Greta Gerwigs neue Realverfilmung mit Margot Robbie und „Mermaids don't cry“, mit der fantastischen Stefanie Reinsperger. Wie immer: Die Babys können dabei in den Kinosaal mitgenommen werden. Der Ton wird leiser gestellt, der Kinosaal nicht ganz verdunkelt, Wickeltisch und Flaschenwärmer stehen zur Verfügung.

In der Musikrevue „Berni Bernstein und das Geheimnis der Glaskugel“ im Rahmen der Sommerspiele Melk, begeben sich Berni und Berni auf eine mysteriöse und spannende Rätselrallye rund um eine sagenumwobene Glaskugel. Geeignet ab 5 Jahren.

„Pannenprinz und Chaoskönig!“ ist die kindgerechte Version der Oper „Don Carlo“ und wird im zauberhaften Kaiserhof von Stift Klosterneuburg aufgeführt, die Vorstellung ist ab 6 Jahren.