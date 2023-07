Kinder-Tipps fürs Wochenende

Marko Simsa und das Ensemble „Klezmerreloaded“ haben viele Lieder im Gepäck (Foto: Barbara Pichler)

„Ich war so beleidigt auf Gott, wie mein Opa gestorben ist“, sagt Gabi in „Gott und die Welt“. Die tolle Wiener Kindertheater-Gruppe schallundrauch agency hat für ihr Stück zum Thema Religionen etwa in der Synagoge, in der Moschee und im Buddhistischen Zentrum recherchiert. Die Performer:innen erinnern sich an ihre Kindheit und erzählen, woran sie heute so glauben: an Elfen zum Beispiel. Dazwischen gibt es feine Lieder. Eine witzige und kluge Performance, die ihr junges Publikum ab 6 Jahren ernst nimmt und – Gott sei Dank – beim heurigen Kultursommer gleich zweimal aufgeführt wird. (Sara Schausberger)

Ob Regen oder Sonnenschein, eine Museumsführung bringt entweder Schutz vor der Nässe oder Erleichterung vor der Gluthitze. Gleich zwei Mal gibt es diese Woche die Möglichkeit, in Kunsthäuser zu flüchten: Mit Baby im Museum: Ein Schloss (ba-)rockt. 300 Jahre Belvedere erkundet das Schloss Belvedere und seine Geschichte. Wickelunterlage und Fläschchenwärmer stehen zur Verfügung. Ein Besuch mit Tragetuch wird empfohlen.

Mit dem Baby ins Museum geht auf Entdeckungsreise durch die spannende Sammlung des Volkskundemuseums. Aufzug, Parkplatz für Kinderwägen und Stillplätze sind vorhanden.

Voll Verzwergt Yellow Cat Theatre Esterhazypark, 1060 Wien

ab 4 J.

Das kostenlose Kindertheater im Park „Voll verzwergt“ dreht sich um das Verschwinden von Zwerg Toni. Die anderen Zwerge treffen auf der Suche nach ihm Sumpfmonster, Trolle und Hexen. Ab 4 Jahren.

Marko Simsa: Tschiribim - Klezmer für Kinder Marko Simsa & Ensemble Klezmer Reloaded. Ab 5 Jahren Wasserturm Favoriten, 1100 Wien

Mitmachkonzert, ab 5 J.

Klezmermusik von Marko Simsa: Tschiribim - Klezmer für Kinder zum Mitsingen, Mitfeiern und Mittanzen. Fahrende Gesellen sind in der Stadt. Im Gepäck bringen sie viele Lieder mit. Da wird ausgelassen gespielt und gesungen, lustig getanzt und geklatscht, aus vollem Herz gelacht, ein wenig geweint und wieder gelacht. Ein „Klezmer“ ist ein Volksmusikant, der die Musik von seinen Eltern lernt. Simsa und das Ensemble „KlezmerReloaded“ stellen die Lebensfreude in den Mittelpunkt und bereiten Klezmermusik für Kinder auf. Im Rahmen des Kultursommer Wien, der Eintritt ist frei. Ab 5 Jahren. (Miriam Damev)

Grätzlfest Pius-Parsch-Platz, 1210 Wien

Workshops für Zirkus, Radreparatur, Beatbox, Demokratie; Schachtische u.a. Workshops für Zirkus, Radreparatur, Beatbox, Demokratie; Schachtische u.a.

Die Arbeiterkammer Wien schmeißt ein Grätzlfest in Floridsdorf. Besucher:innen erwartet ein Rad-Workshop, ein offener Schachtisch, ein Zirkusworkshop von KAOS und ein Workshop über demokratische Partizipation, die Teilnahme an allen Aktionen ist kostenfrei.