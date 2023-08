Was gibt es beim Babyschlaf zu beachten, Frau Steindl?

Foto: Unsplash

Kind in Wien: Was sind die besten Schlafpostionen für Babys?

Astrid Steindl: Grundsätzlich wird schlafmedizinisch die Rückenlage als die zu bevorzugende Schlafposition empfohlen. Bei einigen Babys kann dabei vermehrt der Moro-Reflex auftreten. Ein zu langes Liegen auf derselben Stelle kann das Köpfchen verformen, daher sollte auch auf die Position des Köpfchens geachtet werden. Die Seitenlage ist für viele Babys eine angenehme Position, um zur Ruhe zu kommen. Dabei ist es wichtig, dass die Kleinen sich nicht in die Bauchlage rollen, am Rücken abgestützt werden und nur halbseitlich liegen. Um ein unabsichtliches Überrollen zu vermeiden, sollte mit einem Seiten-Lagerungskissen der Rücken und das Bäuchlein gut stützt werden. Die untenliegende Schulter kann ein wenig nach vorne gezogen werden, um besser in der halbseitlichen Lage gebettet zu sein. Sollte ihr Baby gepuckt werden, dann bitte immer nur die Rückenlage als Schlafposition wählen.

Mag.(FH) Astrid Steindl Trainerin und MedUni zert. Schlafcoach KIWI-Expertin

Kind in Wien: Wie können wir sicherstellen, dass das Baby sicher schläft?

Steindl: Ein kühle, ruhige und vor allem rauchfrei Schlafumgebung ist wichtig. Jetzt im Sommer sollte besonders darauf geachtet werden, dass kein Hitzestau im Babybett oder Kinderwagen entsteht. Zu weiche Schlafunterlagen wie Felle oder sehr weiche Matratzen etc. bitte vermeiden. Empfohlen wird das Schlafen im Zimmer der Eltern und dort im eignen Bettchen, nahe bei den Eltern z.B. mittels eines Babybalkons. Im Bettchen selbst keine Kissen oder ähnliches positionieren. Als positiv stärkende Faktoren gelten das Stillen (sofern es möglich ist), die Verwendung eines Schnullers sowie bei kälteren Temperaturen die Verwendung eines Schlafsackes.

Kind in Wien: Wie viel Schlaf braucht mein Baby in den ersten Wochen und Monaten?

Steindl: Unmittelbar nach der Geburt sind viele Säuglinge noch sehr in sich gekehrt und haben nur sehr kurze Wachphasen. In diesen Phasen fordert sie ein Trinken und Wickeln schon sehr, sodass sie schnell wieder einschlafen. Dabei müssen viele Babys hier beim Trinken etwas angeregt werden, um gut trinken zu können. Der anfängliche Schlafbedarf schwankt sehr und so ist mehr auf die Tagesbefindlichkeit zu achten. D.h. wirkt das Baby ausgeglichen und kann es am Abend auch noch entspannt in der Wiege liegen, kann angenommen werden, dass der Schlaf ausreichend war. Ist die Regulation der Babys am Abend beeinträchtigt, wird ihr Baby wahrscheinlich etwas mehr Schlaf oder kürzere Wachphasen benötigen. Als kleine Orientierungshilfe (mein persönlicher Erfahrungswert), wäre in den ersten 2 Monaten rund 16 Stunden, mit 6 Monaten rund 14 Stunden und mit 12 Monaten rund 13 Stunden im Durchschnitt zu empfehlen.

Kind in Wien: Ab wann soll ein Kind im eigenen Bett schlafen?

Steindl: Babys können sehr früh im eignen Bett schlafen, wichtig dabei ist, dass sie nachts nahe bei den Eltern schlafen. Ein alleiniges Schlafen ist dabei noch nicht erforderlich. Tagsüber können sie im Säuglingsalter in einer Wiege im Wohnzimmer schlafen, wenn sie älteren werden, kann sein, dass die Geräusche und das Licht im Wohnzimmer beim Tagesschlaf etwas stören. Daher sollten die Babys dann tagsüber in einer ruhigeren bzw. dunkleren Schlafumgebung in der Nähe der Eltern schlafen.