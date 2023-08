Kinder-Tipps fürs Wochenende

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Zum Beispiel beim Bacherlebnis Am Halterbach (Foto: Heidrun Henke)

Hüpfen Empfohlen von und mit Gat Goodovitch und Elda Maria Gallo. Ab drei Jahren Reithofferpark, 1150 Wien

Hüpfen ist gut für die Seele und das Gemüt. Die beiden Tänzerinnen tragen lustige Reifröcke, versuchen einen Ball zu fangen, der über eine Leinwand aus Papier hüpft, und machen einfallsreiche Schattenspiele. Ein sehr charmantes Tanzstück zu feiner Musik. Ab 3 Jahren. (Sara Schausberger)

Der Rundgang „Die Hofburg mal anders kennenlernen“, verspricht eine neue Sichtweise auf das Prachtgebäude in der Wiener Innenstadt. Gemeinsam werfen die Teilnehmer:innen ein Blick auf die unverbauten Dachböden, um danach in den Gipskeller hinab zu steigen. Dort lagern mehr als 2000 Gipsmodelle von Figuren und Reliefs der unterschiedlichen Gebäuden der Ringstraße. Die Führung richtet sich besonders an 10- bis 25-Jährige, aber auch Menschen anderer Altersstufen sind willkommen. Um Anmeldung unter frish@wienxtra.at wird gebeten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Ein Waldwicht fliegt in den Oman Agnes Haider (Klavier, Ukulele, Stimme), Julia Auer (Flöte, Stimme), Katharina Stanetty (Stimme, Tanz), Mira Gregoric (Violine, Stimme), Georg Singer (Schlagzeug, Harmonika, Stimme) Mortarapark, 1200 Wien

Ein Waldwicht geht auf die Reise und durchfliegt mehrere Kontinente um viel zu erleben, während die anderen Waldwichte zuhause im Baum auf ihn warten. Er tanzt in „Ein Waldwicht fliegt in den Oman“ mit einer grünen Mamba in Brasilien, surft auf Wellen in Neuseeland, musiziert mit Stäbchen in China und lernt sogar einen Flaschengeist im Oman kennen! Bis er seine Freunde wieder sehr vermisst … Ab 3 Jahren. (Miriam Damev)

Roboter als Hilfe für den Menschen sind wohlbekannt - doch wie funktioniert das eigentlich? Im Workshop „Digibot - digitaler Bildung auf der Spur“ erkunden die Teilnehmer:innen im Alter von 7 bis 12 Jahren, wo und wie Roboter jetzt schon eingesetzt werden. Gemeinsam werden kleine Roboter programmiert und dann ausprobiert. Anmeldung erforderlich.

Nicht immer muss man die Stadt verlassen, um sich der Natur zu nähern. Und nicht immer muss man dabei ein ausgeklügeltes Ferienprogramm für seine Kinder entwerfen. 6-bis 13-Jährige können so zum Beispiel beim Bacherlebnis für einen Tag zu Bachforscher:innen werden und das Fließgewässer des Wienflusses erkunden. Was sie dazu brauchen? Badesandalen oder Gummistiefel, Sonnenschutz und ein Getränk. Anmeldung unter www.wienxtra.at/kinderaktiv erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. (Katharina Kropshofer)

Afrika Tage Wien 2023 Empfohlen Weitere Termine anzeigen » Festival mit Konzerten, afrikanischem Esprit, viel Musik, Tanz und einem bunten Basar in Wien. Live zu sehen unter anderem: Habyba, Laura Aya & Band, Marley's Ghost, Inner Circle. Geöffnet Mo–Fr ab 14.00, Sa, So, Fei ab 11.00 Uhr.

Einmal im Jahr bringen die Afrika Tage die besondere Kultur des Kontinents auf die Donauinsel. Neben den Konzerten, Workshops und dem Basar gibt es auch heuer wieder ein umfassendes Kinderprogramm. Gemeinsam wird gebastelt, gewebt und getrommelt, auch Kamel- und Ponyreiten wird angeboten.

Das Musical „Ritter Rüdiger - In der Sternengrotte Teil 2“ dreht sich um die spannenden Abenteuer des beherzten Ritters, den schlauen Esel Zacharias, den Drachen Feuermaul und den bösen Zauberer Nebukator – aus der Feder des Bluatschink Musikers Toni Knittel. Jeweils zwei Stunden davor findet ein feines Kinderprogramm mit Rätselwanderung, Kinderschminken, Malwerkstatt und anderem statt. Ab 5 Jahren.

Das wunderbare Kinderbuchhaus im Schneiderhäusl feiert sein 10-jähriges Bestehen. Anlässlicher der neuen Mitmachausstellung „Feste feiern!“, die ab September zu sehen sein wird, wird, natürlich, gefeiert! Die beiden Illustratorinnen Patricia Floch und Judith Vrba gestalten ein Programm unter dem Titel „Wischwasch ein Wollmammut!“ für Kinder von 5 bis 9 Jahren und ihre Begleitung. Im Farbatelier wird gewischt, gewaschen, gepinselt und gekleckst. Der Eintritt ist frei.

