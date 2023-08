Familienbadestrand Floridsdorf

Foto: Marion Großschädl

Direkt an der U6-Station Neue Donau gelegen und besonders für Familien mit kleinen Kindern interessant, ist der flache Kieselbadestrand Floridsdorf. Durch kleine, vorgelagerte Inseln liegt er geschützt. Die maximale Wassertiefe beträgt einen Meter. Kleinkinder planschen hier gefahrlos im Wasser und feilen mit Hilfe von Erwachsenen an ihrer Schwimmtechnik. Die großzügige Liegewiese ist sanft abfallend. Gebüsch sorgt im oberen Bereich für Schatten, allerdings liegt der größte Teil direkt in der Sonne. Sonnenschirm oder zumindest Kopfbedeckung nicht vergessen!

Tische und Bänke stehen bereit, eine mobile Toilette und ein Eisstand sind vorhanden. Ein umzäunter Kinderspielplatz samt Sandkiste und Spielgeräten aus Holz lockt Kinder jeden Alters. Einen Beachvolleyballplatz gibt es gleich nebenan. Kein Wunder, dass es an schönen Sommertagen hier nur so wuselt und das fröhliche Kindergeschrei schon von weitem zu hören ist. Hunde sind nicht erlaubt.

Den Naturbadern besonders empfohlen sei das Restaurant Usus am Wasser, nahe der Brigittenauer Brücke. Nachdem es lange leer stand, wurde es 2020 neu übernommen. Die Sonnenuntergänge können nun mit Liveprogramm (Kabarett, Lesungen, Stand-up-Comedy), gutem Essen und kühlen Drinks genossen werden. Tagsüber bekommt man am Kiosk Snacks und Eis. Die blitzblaue Rutsche dort glänzt schon aus der Ferne verheißungsvoll, leider ist sie nicht mehr funktionstüchtig.

Adresse: 1210 Wien, Arbeiterstrandbadstraße 7

Öffentliche Anreise: U6/Neue Donau

Schwimmfaktor: ***

Kleinkindergerecht: *****

Hunde: Nicht erlaubt

Gastronomie: Usus am Wasser, 1210 Wien, An der Neuen Donau 1, Tel. 0660/342 01 69, amwasser.wien

Sanitäranlagen: Ja

Umkleidekabinen: Nein

Weitere Wildbadeplätze in und rund um Wien finden Sie im gleichnamigen Buch (erschienen im Falter Verlag) von Nathalie und Marion Großschädl unter faltershop.at.