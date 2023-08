Kinder-Tipps fürs Wochenende

Die Show „Morephose“ verbindet Wissenschaft und Artistik (Foto: Stefan Wasner)

Das Wiener Rathaus verwandelt sich unter dem Titel „Rein ins Rathaus!“ für 5 Tage in eine Kinderstadt, Einlass strikt nur für 6- bis 13-Jährige. Wer will, kann seine Holli-Cents, die eigene Währung der kleinen Welt, im Spielzeugshop auf den Kopf hauen oder brav zur Bank tragen und etwas „sparen“. Aber bekanntlich kommt von nichts nichts, also heißt es am Arbeitsamt erstmal einen Job finden. Wie wäre es, als Kellner:in in einem Lokal zu arbeiten? Oder das nächste große Bauprojekt für die Stadt zu leiten? Studieren ist natürlich auch möglich, aber eventuell weniger lukrativ. Also doch besser gleich Politiker:in werden, das ist vielleicht nicht so schwer? An einem der Tage gibt der Bürgermeister der echten Stadt sogar selbst über seinen Job Auskunft. (Barbara Fuchs)

Aramis Gehberger alias Dr. Bubbles macht Seifenblasenkunst. Aus Wasser und Lauge zaubert er in „Dr. Bubbles' bunte Seifenblasenshow“ schillernde Gebilde, die beeindrucken. Der Künstler stellte 2019 übrigens auch einen Weltrekord auf: Er bildete die längste Seifenblasenkette innerhalb einer Seifenblase. Ab 3 Jahren.

Das Kindermuseum aus dem Museumsquartier packt sein elektrisches Zoom Mobil und kommt in die Stadt. Gemeinsam mit dem Zoom-Team bauen Kinder ab 4 Jahren Kugelbahnen, Musikmaschinen und alles, was die Fantasie sonst noch so hergibt.

Wenn es zu heiß wird, flüchten Sie ins Museum. Kindertauglich ist zum Beispiel die Schau mit Werken von Yoshitomo Nara. Der japanische Künstler wurde in den frühen 2000er-Jahren für seine comichaften Kindchen international gehypt. Die großköpfigen Figuren des 1959 Geborenen tragen mal Boxhandschuhe, mal Vampirzähne – und bleiben doch stets kawai, also „niedlich“ auf Japanisch. Matthäus Bär, bekannt als hipper Kinderliedermacher, hat erstmals einen Podcast für die Albertina Modern gestaltet, der sich vor Ort oder auf Spotify anhören lässt. Mit Schimpfwörtern und viel Musik. Der Eintritt ist für Kinder kostenlos.

Packen Sie das Kind ins Tragetuch und ab in die Ausstellung. Das Belvedere bietet einmal monatlich unter dem Motto „Mit Baby im Museum“ einen Rundgang, bei dem Kunst treffsicher und interessant vermittelt wird. Wickelunterlage und Fläschchenwärmer stehen zur Verfügung.

Seit März dieses Jahres gibt es im niederösterreichischen Klein-Neusiedl ein neues Theater: Das vom Ehepaar Seraina und Marc Dorffner gegründete Papierfabrik-Varieté zeigt u.a. Eigenproduktionen mit Luftartistik, Zauberstücken und Akrobatikeinlagen. Die neue Show „Morephose“ bringt dem Publikum diverse Wunder der Natur unterhaltsam ​​​​​näher. Wissenschaft und Artistik verbindend, erzählt der kindertaugliche Abend von den erstaunlichen Metamorphosen der Lebewesen auf der Erde.

Viele weitere Kinder-Events in Wien und Umgebung finden Sie auch auf falter.at/events.