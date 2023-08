Foto: Unsplash

Welche Impfungen sind für Kinder ab 3 Jahren relevant, Frau Hutter?

Einleitung

Privatdozentin Dr. Caroline Hutter, PhD Kinderfachärztin der Kinderarztpraxis Schumanngasse KIWI-Expertin

Kind in Wien: Welche Impfungen werden für Kinder ab 3 Jahren vom Gesundheitsministerium empfohlen?

Caroline Hutter: Im kostenfreien Impfprogramm des Gesundheitsministeriums sind einige Impfungen, generell sollten Kinder ab 3 Jahren schon die meisten Impfungen hinter sich haben, deshalb sind es zum Glück nicht mehr so viele. Eine der Impfungen ist die Auffrischung gegen Diphterie-Tetanus-Polio-Pertussis und Hepatitis B für alle Kinder im 7. bis 9. Lebensjahr, die ist sehr wichtig. Außerdem sind für im 11. bis 13. Lebensjahr die Impfung gegen Meningokokken – und zwar die Stämme ACWY – empfohlen.

Neu ist, dass die (bis jetzt kostenpflichtigen und recht teuren) Impfungen gegen HPV für alle Kinder und Jugendlichen ab dem 10. Lebensjahr gratis sind – das soll helfen, jährlich mehrere Fälle von Krebserkrankungen zu verhindern, weil Humanen Papillomviren z. B. Gebärmutterhalskrebs auslösen können.

Die Impfung gegen Grippe (Influenza) bis zum 15. Lebensjahr im kostenfreien Impfprogramm, danach aber auch noch empfohlen. Zudem empfohlen und kostenfrei ist die Impfung gegen COVID-19 ab dem 6. Lebensjahr.

Daneben ist es wichtig, alle Impfungen, die für Kinder unter 3 Jahren empfohlen sind, nachzuholen, falls sie nicht verabreicht wurden, also z. B. Masern-Mumps-Röteln.

Kind in Wien: Empfehlen Sie darüber hinaus noch weitere Impfungen?

Hutter: Ich denke, die vom Gesundheitsministerium empfohlenen reichen – außer man macht Reisen in tropische Länder, hier muss man sich beraten lassen. Wichtig ist auch, dass man unterscheidet zwischen kostenfrei und kostenpflichtig – es gibt Impfungen wie z.B. Meningokokken B, die nicht im kostenfreien Impfprogramm sind, aber trotzdem empfohlen werden. Das ist eine individuelle Entscheidung, ich empfehle aber allen diese Impfung.

Kind in Wien: Welche Impfnebenwirkungen sind normal?

Hutter: Eine Impfung löst bei allen Immunkompetenten eine Reaktion des Organismus aus – da ist ja der Sinn der Sache. Diese Reaktion kann unterschiedlich ausgeprägt sein und zu einer vorübergehenden Beeinträchtigung führen. Typisch sind lokale Reaktionen wie Rötung, Schwellung oder Schmerzen an der Injektionsstelle. Das sollte nach ein paar Tagen spätestens weggehen. Dann gibt es auch Allgemeinreaktionen wie z.B. Fieber, Gliederschmerzen und generelles Unwohlsein – das kann 1-3 Tage dauern. Manchmal kommt es auch zu einer Schwellung der Lymphknoten, auch das ist harmlos. Generell ist es also so, dass das die Auseinandersetzung des Immunsystems mit einem Erreger widerspiegelt und nichts Gefährliches darstellt – unsere Immunsysteme sind sehr unterschiedlich, und deshalb ist es bei jedem anders. Diese Nebenwirkungen sind von Impfkomplikationen wie z.B. einem anaphylaktischen Schock zu unterscheiden.