Kinder-Tipps fürs Wochenende

Ein Fest nur für Kinder: Seit über 50 Jahren finden die KinderSommerSpiele Niederösterreich statt (Foto: Tobias Singer/NÖ KinderSommerSpiele Herzogenburg)

Klassik Cool! Wie der Elefant seinen Rüssel bekam Für Kinder von 1-6 Jahren. Mitmachkonzert frei nach R.A. Kipling (Dschungelbuch) mit: Hristina Lazarova (Erzählerin), Gail Schwarz (Saxophon), Christo Popov (Klavier) Rudolfspark, 1010 Wien

Mitmachkonzerte für Kinder bietet die Reihe Klassik Cool!. Diese Woche brechen beim „Karneval der Tiere“ über Nacht die Tiere aus, Peter trifft auf den Wolf und das junge Publikum erfährt, warum Elefanten so lange Nasen haben. Nach dem Konzert können interessierte Kinder von 1 bis 6 Jahren die Musikinstrumente ausprobieren. Der Eintritt ist frei, aber eine Reservierung erforderlich. Hier können Sie sich anmelden.

Kindersommer Neubau 2023 Weitere Termine anzeigen » Ferienprogramm für alle bis 14 Jahre, mit Theater, Workshops, Kino, Sport,Kinderflohmarkt uvm. Eintritt frei.

Kinderschminken, Zaubershow, Siebdruck: Der siebte Bezirk lädt ab Samstag (26.8.) bis Schulbeginn (4.9.) zum Kindersommer Neubau. Das Programm ist abwechslungsreich und reicht vom Papierschöpfen und Roboter bauen über Kinovorstellungen und Flohmärkte bis hin zu Einblicken in den Geigenbau, Capoeira oder Taekwondo.

Kasperltheater, Kreativstationen mit Kindermalen, Kinderschminken, Riesenseifenblasen, Manga-Zeichenworkshops und Tanzshow gibt es beim Landstraßenfest im dritten Bezirk.

Familienatelier Ab 3 Jahren Dom Museum Wien, 1010 Wien

Im Familienatelier „Lirum, larum, Löffelstiel“ des Dom Museums geht es erst in die aktuelle Ausstellung „Mahlzeit“, dann kochen die Kinder eine Fantasiesuppe und basteln aus Kochlöffeln lustige und bunte Figuren. Von 3 bis 6 Jahren.

Holli Knolli, berühmtes Maskottchen des WienXtra Ferienspiels, begibt sich mittels Lastenrad auf Hollis Grätzltour durch die Wiener Bezirke. Halt macht er in Parks und auf Plätzen, immer im Gepäck: Brett- und Gesellschaftsspiele, Pedalos, Stelzen, Hüpfsäcke und noch vieles mehr. Gebastelt und geschminkt wird ebenfalls.

Die „8. Selbsthilfematinée Mamallein & Papallein“ umsorgt sowohl Single-Eltern als auch deren Kinder. Erst gibt es eine Stunde Selbsthilfe, dann ein Konzert vom Ensemble Quattro Cieli. Die Kinder werden in der Zeit betreut, schon Babys sind willkommen.

Am Ende der Sommerferien geht es im niederösterreichischen Stift Herzogenburg noch mal so richtig rund. An den letzten beiden Wochenenden finden dort die NÖ Kindersommerspiele statt. Unter dem Motto „Forschen, finden und versuchen“ finden Workshops, Spiel und Bastelstationen, Wettbewerbe und Tanz- sowie Theateraufführungen statt. Bernhard Fibich gibt ein Mitsing-Konzert, der Circus Pikard reist einmal um die Welt und „Don Quijote rettet die Welt“.

Alles dreht sich um Elfen, Feen und Kobolde beim Familienfest im Schloss Esterházy. Mit Bastel- und Spielstationen, Hüpfburgen, Einhornreiten, Riesenseifenblasen, einer Tombola, Feenyoga, Klangreisen und Tanzvorführungen.

