Kinder-Tipps fürs Wochenende

Das Kunstobjekt von Oliver Hangl ist mehr als ein Spielgerät: Die Kinder brauchen zum Wippen ein Gegenüber, eine eingezogene Wand versperrt ihnen aber die Sicht (Foto: Natali Glisic)

Die Mitmachausstellung „Mit und ohne Worte“ im Zoom Kindermuseum ist nur noch bis diesen Sonntag zu sehen. Ab 4. Oktober können dann die Besucher:innen die neue Ausstellung erkunden, wir werden Ihnen natürlich zeitnah darüber berichten. Vor der Umbaupause empfiehlt sich allerdings noch einmal ein Rundgang durch die Räume des Museums, in denen sich alles um die Kunst der Kommunikation dreht, viel Interaktion inklusive.

Remasuri auf der Wollzeile

Straßenfest, Kinderprogramm, Kulinarik u.a.

Die Wollzeile verwandelt sich bei „Remasuri“ einen Tag lang in eine autofreie Flaniermeile. Auf der Hauptbühne Ecke Riemergasse sind unter anderem das Mitmach-Lesekonzert der Donaupiraten, die Liedermacherin Kiri Rakete und der Drehorgelmusiker Hans-Peter Henhapel zu Gast. Weitere Highlights: eine Hüpfburg, der ASAGAN-Kreativworkshop „Mach dein eigenes Buch“ und ein Gewinnspiel. Der Eintritt ist frei.

Die beliebte schmalspurige Liliputbahn im Prater wird unglaubliche 95 Jahre alt. So ein Jubiläum gehört natürlich gebührend gefeiert. An zwei Tagen werden daher Sonderfahrten, Livemusik, Geschicklichkeitsspiele, Kinderschminken, Foodtrucks und eine Luftburg geboten.

Damit Wien zur kinder- und jugendfreundlichsten Stadt der Welt wird, stellt die Stadtregierung wieder die Kinder- und Jugendmillion zur Verfügung, über deren Verwendung die jungen Bewohner:innen selbst entscheiden können. Beim Familienworkshop von WienXtra werden Ideen und Informationen gegeben, wofür das Geld eingesetzt werden könnte. Der Workshop ist ab 5 Jahren geeignet, Geschwisterkinder sind willkommen. Die Teilnahme ist frei, um Anmeldung unter kinderinfowien.at wird gebeten.

Der riesige Lieblingsflohmarkt für Kinder & Frauen startet am 3. Bezirk wieder in die Herbstsaison, wie immer wartet eine große Auswahl an Kindergewand und Spielsachen auf die Besucher:innen.

Und noch mehr Flohmarkt: Die Grünen Leopoldstadt veranstalten einen Kindersachenflohmarkt. Um Anmeldung für Verkaufsstände wird unter leopoldstadt@gruene.at gebeten.

„Valerie und die Gute-Nacht-Schaukel“ ist ein Kindertheater-Klassiker zum Mitmachen nach Mira Lobe, mit Musik von Erich Meixner, einem Mitglied der Wiener 70er-Jahre-Polit-Folkband Schmetterlinge. Valerie will nicht ins Bett, sondern schwingt sich stattdessen auf ihrer Schaukel durch Phantasiewelten. Was sie dabei alles erlebt, zeigt das Kindertheater Papperlapapp am Sonntagvormittag für Kinder ab 3 Jahren. (Gerhard Stöger)

Im Freilichtmuseum Elsarn steht normalerweise das Leben der Germanen im Mittelpunkt, an diesem Wochenende dreht sich beim Kinderfest aber alles rund um die kleinen Besucher:innen. Geplant ist Sackhüpfen, Bogenschießen, ein Bastelparadies, Seilziehen und ein Kinderflohmarkt. Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt.

Der BioHof Adamah öffnet dieses Wochenende seine Pforten für das äußerst beliebe Hof-Fest. Highlights für Erwachsene und Kinder sind die Führungen durch den Biogarten - inklusive Kostproben - , Puppentheater-Aufführungen, Hüpfburg und Kletterwand, Kinder-Yoga und verschiedene Bastelworkshops.

