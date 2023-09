Kinder-Tipps fürs Wochenende

Kinder gehören gefeiert: Am Welttag des Kindes passiert das an öffentlichen Plätzen in Wien (Foto: Frank Jödicke/Kinderfreunde)

Welttag des Kindes 2023 Empfohlen

ehrenamtliche Mitarbeiter der Wiener Kinderfreunde kommen nachmittags an verschiedene Orte, wo Kinder sind, Thema: Retten wir die Welt - Kinder fürs Klima

Die Wiener Kinderfreunde feiern auch heuer am zweiten Sonntag im September den Welttag des Kindes in allen 23 Bezirken. Das Angebot ist überall ein wenig anders gestaltet, verspricht aber immer Spiel und Spaß für die ganze Familie. An einigen Plätzen werden Mitmach- und Spielangebote stattfinden, wo anders gibt es Luftburgen oder Landhockey. Da wird der Kasperlbus Station machen, dort ein Zauberer auftreten. Also, Augen offen halten und Daumen drücken für schönes Wetter!

Das lauschige Theobaldgassenfest lockt nicht nur mit Kinderbastelstation, Gassen-Schnitzeljagd, Zaubershow und Kinderschminken, sondern sogar mit einer Monmini Open Air Kinderdisco. Von 13.00 bis 14.00 Uhr kann hier nach Herzenslust geshakt werden.

Reindorfgassenfest Reindorfgasse, 1150 Wien

8./9.9.) Workshops, Kinderprogramm, Vintage Flohmarkt u.a., findet bei jedem Wetter statt! Weitere Termine anzeigen » 8./9.9.) Workshops, Kinderprogramm, Vintage Flohmarkt u.a., findet bei jedem Wetter statt! Foto: Rudolf Fink

In der Reindorfgasse wird ebenfalls gefeiert, auch dort wartet ein umfangreiches Programm mit unter anderem Matthäus Bär und Kiri Rakete auf junges Publikum.

Kinderschminken, Spielbus, DJ-Workshop, Kindermusik und Jugendtheater: der Vogelweidpark vereint zehn Tage lang unter dem Namen „Young Birdie15“ Kultur für Jung und Alt, wobei der Fokus heuer – wie der Name schon sagt – stark auf dem Wohl der kleineren Besucher:innen liegt. Zu Gast sind unter anderem Michaela & Jimmy und die Donaupiraten, der Eintritt ist frei.

Drei Zentimeter Figurentheater Die Kurbel. Ab 4 Jahren Reithofferpark, 1150 Wien

Figurentheater, ab 4 J. Figurentheater, ab 4 J. Foto: Joanna Pianka

Clowneskes Figurentheater: Man nehme eine Handvoll Maßstäbe und folge aufmerksam den Anleitungen. In „Drei Zentimeter“ vom Figurentheater Die Kurbel entsteht mit gespielter Leichtigkeit daraus Sehnsuchtsbilder: das kleine Haus mit Garten, das Schiff am Meer, die Frühlingswiese voller Blumen und Bienen. Ab 4 Jahren, der Eintritt ist frei.

Ein Fixpunkt für alle Einsatzfahrzeugbegeisterten und die, die es noch werden wollen, ist jedes Jahr das Wiener Feuerwehrfest am Hof. Spannende Vorführungen mit Brand und Löschen, gestellte Verkehrsunfälle und Höhenretter-Einsätze sowie Präsentation von Fahrzeugen der Feuerwehr begeistern nicht nur kleine Besucher:innen. Der Eintritt ist frei.

Auch die Römer mussten die Schulbank drücken. Bei der Familienführung „Ad Ludum“ verrät Elisabeth Monamy, wie der Unterricht in der Antike ausgeschaut hat, ob am Sonntag Schule war und welche Fächer überhaupt unterrichtet wurden. Geeignet ab 8 Jahren, Anmeldung erforderlich.

Mit dem Baby ins Museum können Familien gleich zwei Mal diese Woche. Nämlich einerseits in das Obere Belvedere durch die Ausstellung „Frauenpower. Künstlerinnen im Fokus“ und andererseits durch die Sammlung des Volkskundemuseums. An beiden Orten stehen Wickel- und Stillmöglichkeiten zur Verfügung.

Auf der Hohen Wand Wiese gibt es im Trailcenter Wien für Familien das ganze Jahr über Spaß und Sport. Im Sommer kann man die Fahrt über die 850 m lange Sommerrodelbahn wagen oder sich im Trailpark auf dem Mountain-Bike üben. Ganz neu ist außerdem ein Kinderbikepark dazugekommen. Dorthin lädt der österreichische Fahrradhersteller Woom anlässlich des Schulstarts zum #backtoschool Actiontag. Im Beginner Skills Park können Kinder von 3 bis 12 Jahren auf den neuesten woom Bikes erste Trailstrecken ausprobieren, während Kids ab 8 Jahren neue Mountainbike Techniken kennenlernen.

