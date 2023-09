Botanischer Garten der Universität Wien

Urbaner Dschungel: Im Botanischen Garten gibt es exotische Pfanzenarten zu entdecken (Foto: Der Knopfdrücker)

Im städtischen Umfeld bietet der Botanische Garten der Universität Wien seinen Besucher:innen eine einzigartige Gelegenheit, Natur zu erleben und Wissenswertes über Pflanzen zu erfahren. Zu diesem Zweck wurde die „Grüne Schule“ ins Leben gerufen, die Besucher:innen die Chance gibt, die Welt der Pflanzen unter fachkundiger Leitung zu entdecken. 11.500 Pflanzenarten beherbergt der Botanische Garten, darunter heimische und tropische Nutzpflanzen, Orchideen und Bromelien; für Kinder besonders interessant sind der Bambuswald, die Mammutbäume, der Lotos oder die fleischfressenden Pflanzen. Geboten wird ein umfangreiches Führungsprogramm für Groß und Klein. Botanische Fakten und geschichtliche Details stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie die didaktische Vermittlung – eine spannende, altersadäquate Aufbereitung des jeweiligen Themas.

So etwa bei der Familienführung am 17.9., in dessen Rahmen Andrea Grill aus ihrem Kinderbuch „Fiffy und Maurice“ vorliest. Anmeldung hier.

Familienführung Botanischer Garten Wien, 17.9., 15.00 bis 16.00 Uhr