Kinder-Tipps fürs Wochenende

Blätterwirbel und bunte Drachen: auch im Herbst ist das Schloss Hof einen Besuch wert (Foto: SKB_Michal Cilic)

Science Busters: Science for Kids Empfohlen Science Buster. Ab 9 Jahren

ab 9 J. Foto: Science Busters 4 Kids

Wer nichts weiß, muss alles glauben – so lautet das Credo der Science Busters. Sie erklären sonst den Erwachsenen die Welt, nun zeigen Martin Puntigam, Helmut Jungwirth und Peter Weinberger den Kindern in Science Busters: Science for Kids, was Wissenschaft kann – nämlich fast alles: Impfstoffe entwickeln, auf den Mars fliegen, krachen, brennen, stinken. Ab 9 Jahren. (Sara Schausberger)

Mistfest Empfohlen

16./17.9.) Shows, Hundestaffel, Müll-Minigolf, Kinderflohmarkt, Live-Musik: Elisabeth Engstler, Thorsteinn Einarsson u.a.

Nächster herbstlicher Fixpunkt: das Mistfest. Zwei Tage lang ist der Stützpunkt Hernals Treffpunkt aller Familien in Wien. Auf engstem Raum gibt es hier unglaublich viel zu sehen: Einsatzfahrzeuge von Rettung, Polizei, Feuerwehr und natürlich der Müllabfuhr, Kinderflohmarkt, Rettungshunde-Shows, Kindermitmach-Stationen, Musik und, und, und. Muss man einmal gesehen haben. Wirklich.

Das erste Kinderstück des Wiener Musikers und Autors Ernst Molden „Rosi, Toni, Tatzelwurm“: In einer Höhle im Wald wohnt der Tatzelwurm. Zumindest erzählen das die Erwachsenen, damit die Kinder nicht in die Höhle gehen. Rosi und Toni gehen der Sache nach. Ab 4 Jahren. (Sara Schausberger)

Die Temperaturen mögen momentan zwar etwas anderes sagen, doch der Sommer geht dem Ende zu – und damit auch die Tour des Zoom Mobil. Zum Abschluss legt der Bus voll Spaß für Kinder ab 4 Jahren noch zwei Stopps an öffentlichen Plätzen der Stadt ein. Gemeinsam werden dort Kugelbahnen gebaut, Musikmaschinen und alles Mögliche mehr, was die Fantasie so hergibt. Am 4.10. geht es indoor weiter, da eröffnet das Kindermuseum seine neue Mitmachausstellung.

Die Zieglergasse verwandelt sich am Samstag in eine Literaturmeile, auch das Kinderprogramm kann sich sehen lassen: Spielstraße, eine Lesung von meiner lieben Kollegin Sara Schausberger aus ihrem Buch „Muskel, Furz und Superkraft“, Bücher selber gestalten und auch philosophiert wird mit den Kindern.

Zufällig räumt auch noch der Österreichische Buchklub der Jugend sein Lager aus, beim Kinder- und Jugendliteratur Flohmarkt lassen sich sicher super Schnäppchen machen. Für Lesestoff und literarische Anregungen ist also an diesem Wochenende gesorgt.

Für buntes Treiben am Himmel über Schloss Hof sorgt das Drachensteigfest. Kunstvolle Fluggeräte sind zu bestaunen, natürlich können die Kinder auch selber Drachen basteln, Profis lassen spezielle Riesendrachen steigen, zusätzlich wird noch Ponyreiten und eine Führung zu den Kamelen angeboten.

Römerfest Carnuntum Empfohlen

Kinderprogramm, Römische Legionäre maschieren auf, Gladiatorenkämpfe, abwechslungsreiche Spiele- und Bastelstationen für Kinder, römische Kulinarik und vieles mehr. Foto: atelier olschinsky

Das Römerfest Carnuntum gibt lebendige Einblicke in das Leben der Antike. Zu erleben sind Gladiatorenkämpfe, römische Tänze, das Exerzieren der Legionen und natürlich ein Programm für kleine Römer:innen.

