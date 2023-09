Wie kann ich Neurodermitis bei meinem Baby vorbeugen, Frau Jahn-Bassler?

Foto: Unsplash

Kind in Wien: Ab welchem Alter kann Neurodermitis bei Babys auftreten?

Karin Jahn-Bassler: Es gibt verschiedene Wahrscheinlichkeiten für das Alter des Ausbruchs:

In den ersten sechs Lebensmonaten: bei etwa 50 % der Betroffenen

Bis zum ersten Lebensjahr: bei bis zu 60 % der Betroffenen

Bis vor dem fünften Lebensjahr: bei bis zu 85 % der Betroffenen

Dr. Karin Jahn-Bassler Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten KIWI-Expertin

Kind in Wien: Kann Neurodermitis im Laufe der Zeit verschwinden oder sich verbessern?

Jahn-Bassler: Ja, denn bis zum frühen Erwachsenenalter sind 60 % der erkrankten Kinder symptomfrei. Auch die Spontanheilung ist möglich, allerdings haben bis zu 30 % der Kinder dann als Erwachsene zeitweise Ekzeme.

Kind in Wien: Welche Faktoren könnten dazu beitragen, dass ein Baby an Neurodermitis erkrankt?

Jahn-Bassler: In den letzten Jahrzehnten kam es zu einem deutlichen Anstieg der Prävalenz der Atopischen Dermatitis. Ursachen dafür sind veränderte Umweltbedingungen, der westliche Lebensstil und eine erhöhte Achtsamkeit für diese Erkrankung. Dennoch ergeben sich gewisse landesspezifische Abweichungen: Sind in Deutschland ca. 13 % aller Kinder betroffen, so zeigt sich in Schweden eine Inzidenz von 21 %. Eindeutig ist aber, dass die Atopische Dermatitis eine der häufigsten chronischen Erkrankungen ist. Provokationsfaktoren sind unter anderem: Wolle, Schweiß, falsche Hautreinigung, Tabakrauch, feuchtes Milieu, Allergien wie vor allem Hausstaubmilbe, Tierepithelien, Pollen, Nahrungsmittelallergien und mehr, klimatische Faktoren: extreme Kälte/Trockenheit, sehr hohe Luftfeuchtigkeit, Hitze. Und natürlich spielt eine genetische Komponente auch eine Rolle.

Kind in Wien: Welche Pflegemaßnahmen und Hautpflegeprodukte werden empfohlen, um die Symptome der Neurodermitis bei meinem Baby zu lindern?

Jahn-Bassler: Die Therapie der atopischen Dermatitis ist der jeweiligen Phase (akut oder chronisch) anzupassen. Hieraus hat sich ein gut etabliertes Stufenschema entwickelt, der dem Alter, Lokalisation, Stärke des Schubes und den Leidensdruck angepasst werden sollte.

Kind in Wien: Wie kann ich Neurodermitis bei meinem Baby vorbeugen?

Jahn-Bassler: Folgende Punkte können sich positiv auswirken: