Was für eine Krankheit sind Ringelröteln, Frau Hutter?

Kind in Wien: Was für eine Art von Krankheit sind denn die Ringelröteln?

Caroline Hutter: Ringelröteln sind ein sehr häufige und meist harmlose Viruserkrankung, die fast alle irgendwann durchmachen. Die Erreger der Ringelröteln sind Parvoviren B19, die zumeist bei engem Kontakt über Tröpfcheninfektion und Speichel übertragen werden. Das Virus ist weltweit verbreitet und bei uns haben 10-20 % der Kinder unter drei Jahren bereits eine Infektion mit Parvoviren gehabt.

Privatdozentin Dr. Caroline Hutter, PhD Kinderfachärztin der Kinderarztpraxis Schumanngasse KIWI-Expertin

Kind in Wien: Was sind die typischen Symptome?

Hutter: Der Name Ringelröteln stammt von dem recht typischen Ausschlag, der sich 2 Wochen nach einer Ansteckung entwickeln kann, meist zu einem Zeitpunkt an dem die Kinder nicht mehr ansteckend sind. Oft verlaufen Ringelröteln auch völlig unbemerkt oder wie ein leichter grippaler Infekt.

Kind in Wien: Wie kann man die Ringelröteln behandeln?

Hutter: Sonst gesunden Kinder und Erwachsene brauchen meist keine spezifische Therapie, weil die Krankheit meist sehr mild ist.

Kind in Wien: Können auch Erwachsene Ringelröteln bekommen?

Hutter: Ja. Allerdings: Mit den Erregern der Ringelröteln infizieren sich vor allem Kinder im Vorschulalter und wer einmal an Ringelröteln erkrankt war, ist lebenslang vor einer neuerlichen Infektion geschützt. Wenn man allerdings als Kind nicht erkrankt ist, kann man sich im Erwachsenenalter anstecken. Hier sind besonders schwangere Frauen und das ungeborene Kind gefährdet, weil Viren auf den Fetus übertragen werden können. Das Risiko ist hier in den ersten 20 Schwangerschaftswochen am höchsten. Ebenfalls gefährdet sind Menschen mit einer Abwehrschwäche oder einer erworbenen oder vererbten Krankheit des Blutsystems.