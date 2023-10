Gemeinsam über Bücher reden

Die vier Mitglieder der Literaturbagage: Greta Egle, Sara Schausberger, Anna Pech und Katharina Pech (Foto: Hannah Mayr)

Kind in Wien: Was macht die Literaturbagage?

Literaturbagage: Wir – Sara Schausberger, Greta Egle, Anna und Katharina Pech – sind der Verein Literaturbagage. Wir veranstalten Buchdiskussionen mit Kindern und Jugendlichen: Alle zwei Wochen treffen wir uns, um gemeinsam über Literatur zu reden. Die Bücher werden von uns ausgewählt, die Kinder nehmen jeweils ein Buch mit und lesen dieses bis zum nächsten Treffen.

Alle lesen dasselbe, die Bücher stellen wir als Verein kostenfrei zur Verfügung. Dann diskutieren wir darüber. Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 18 Jahren sind bei der Literaturbagage willkommen. Im Moment laufen zwei Gruppen parallel: Eine Gruppe für die Altersstufe 8 bis 11 Jahre und die andere von 14 bis 16 Jahren. In jeder Gruppe sind circa 6 bis 8 Kinder, unser Treffpunkt ist das Atelier Plateau im 9. Bezirk.

Wir orientieren uns am Schuljahr, das heißt, wir starten im September und enden im Juni mit einer Preisverleihung. Denn die Kinder und Jugendlichen sind nicht nur Teilnehmer:innen der Literaturbagage, sondern auch Jury-Mitglieder: Unter dem Namen Jury der jungen Leser:innen vergeben sie je einen Kinderbuchpreis und einen Jugendbuchpreis. Die Preise werden dann im Frühsommer von den Teilnehmer:innen selbst an die Autor:innen verliehen.

Kind in Wien: Wie wählen Sie die Bücher aus, die gelesen werden?

Literaturbagage: Wir machen eine Vorauswahl und fragen die Verlage an. Erfreulicherweise unterstützen uns sehr viele Verlage, indem sie uns Leseexemplare für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen zur Verfügung stellen. Dadurch haben wir die Möglichkeit, viele Exemplare von einem einzelnen Buch anzubieten, oft Neuerscheinungen und sehr aktuelle Bücher zu besprechen sowie ein kostenloses Angebot zu schaffen. Mittlerweile ist in unserem Treffpunkt im Atelier bereits fast so etwas wie eine kleine Bibliothek entstanden.

Kind in Wien: Wie laufen die Diskussionen mit den Kindern und Jugendlichen üblicherweise ab?

Literaturbagage: Am Anfang bitten wir die Kinder immer, das Buch kurz zusammenzufassen. Was übrigens eine Übungssache ist, weil oft die Tendenz besteht, dass die Handlung sehr detailliert nacherzählt wird. Es ist allerdings beeindruckend, wie die Kinder innerhalb kürzester Zeit lernen, einen Inhalt kurz zusammenzufassen, also mit ein paar wenigen Sätzen die Essenz des Buches herauszuholen. Wir fangen also sehr stark mit dem Inhalt an, gehen dann aber in Details über sowie in eine Wertung. Es geht auch darum zu erklären, warum ihnen etwas gefallen hat oder warum nicht. Die Kinder und Jugendlichen sollen sich ebenfalls überlegen, wie das Buch geschrieben ist, also welche Sprache darin vorkommt.

Mit den Kleinen sprechen wir noch anders über Literatur als mit den Großen. Aber auch die 8-Jährigen sind schon in der Lage, relativ differenziert über Literatur zu reden. Ebenfalls sehr spannend für uns ist, was für Metaebenen sie herauslesen können. Natürlich fließt in manche Gespräche ein: Was gibt’s überhaupt für Erzählfunktionen, was ist eine Ich-Erzählung oder was ein auktorialer Erzähler?

Bei jedem Treffen bekommen die Bücher zudem Punkte für Inhalt und Cover verliehen. Denn ein wichtiger Aspekt der Buchdiskussionen ist, dass die Kinder und Jugendlichen am Ende eines Lesejahres ihr Preisbuch auswählen. Das ist ein wichtiges Abgrenzungsmerkmal zu einem Leseclub, nämlich der Versuch, kontinuierlich in einer Gruppe über ein Lesejahr Neuerscheinungen zu lesen, wie eine Expert:innenjury, mit dem Ziel, einen Preis zu vergeben.

Kind in Wien: Müssen die Kinder und Jugendlichen immer alle Bücher lesen?

Literaturbagage: Nein. Unser Credo ist, es soll kein Zwang sein. Alles basiert auf Freiwilligkeit. Wir sagen auch, wenn du das Buch nicht lesen möchtest, musst du nicht. Das ist uns sehr wichtig. Wir sind keine Schule, es ist keine Pflicht. Die Kinder und Jugendlichen sollen freiwillig kommen, weil sie Lust haben und auch nicht, weil die Eltern wollen, dass sie kommen. Wenn ein Buch sie nicht anspricht, dürfen sie es auch gerne wieder zuklappen. Und dann kann man natürlich darüber reden, warum sie es nicht weiterlesen wollen. Kinder sind im Allgemeinen unglaublich direkt in dem, was ihnen gefallen hat und was nicht. Wir bekommen oft eine sehr starke Rückmeldung oder sehr viel Liebe für ein Buch.

Manche Bücher werden aber regelrecht gehasst. Es gab im letzten Jahr ein Buch, bei dem störte die Kinder, dass das Tier, welches im Titel vorkam, keine bedeutende Rolle im Buch einnahm. Das hat sie so aufgeregt. Für uns ist so etwas nie ganz abschätzbar, welche Bücher zum Beispiel eben aufregen oder bei einem Kind sensible Punkte berühren.

Kind in Wien: Wie kam es überhaupt zu der Idee der Literaturbagage?

Literaturbagage: Wir alle vier waren Teil der Jury der jungen Leser, ein Projekt, das von Mirjam Morad, einer ungemein engagierten Künstlerin, 30 Jahre lang bis zu ihrem plötzlichen Tod vor zwei Jahren geleitet wurde. Das ist im Prinzip das, was wir jetzt auch machen. Wir führen also ihr Erbe weiter. Wir vier haben uns wiedergesehen, als wir von Mirjams Tod erfuhren und kamen dann ins Reden, dass es total traurig ist, dass dieses Projekt nicht weiterlebt. Daraus ist dann die Idee entstanden, es gemeinsam weiterzuführen. Dank Mirjam hatten wir tolle Begegnungen mit Autor:innen, Reisen zur Frankfurter Buchmesse oder nach Norwegen zu einer Lesekonferenz, Jugendlichen ermöglichen. Wir versuchen das Projekt in ihrem Sinne weiterzuführen. Aber auch mit der Idee, manche Dinge zu modernisieren, zum Beispiel, dass wir gendern und natürlich digital sichtbarer sind. Worüber wir uns ebenfalls Gedanken machen, ist, wie wir es schaffen könnten, die Literaturbagage niederschwelliger zu gestalten und andere Gruppen abzuholen. Auch in unserer Bücherauswahl versuchen wir, mehr Diversität hereinzuholen.

Kind in Wien: Wie läuft die Preisverleihung der Jury der jungen Leser:innen am Ende des Lesejahres ab?

Literaturbagage: Die Preisverleihung bestreiten die Kinder und Jugendlichen im Grunde allein, wir moderieren nur und führen durch. Die Kinder verleihen ihren Preis an die Autor:innen, die im Idealfall kommen und sich den Preis sogar selber abholen. Die Kinder präsentieren auch das Preisbuch, wo sie alles über das Buch erzählen, inklusive einer Jury-Begründung. Das findet üblicherweise im WUK statt. Das Besondere an dieser Preisverleihung ist, dass normalerweise Erwachsene solche Preise vergeben, bei uns aber die Kinder und Jugendlichen. Das bedeutet den Autor:innen sehr viel, von der Lesegruppe ausgezeichnet zu werden, für die sie ja schreiben.

