Kinderprogramm fürs Wochenende

Wo die Liebe hinfällt: Straßenkater Thomas O’Malley und sein Aristocat (Foto: Barbara Pálffy/Volksoper Wien)

In Wien sind neuerdings die Mietzen los. Nicht etwa die plüschigen Zeitgenossen aus dem berühmten Musical „Cats“, sondern die guten alten „Aristocats“ aus Walt Disneys gleichnamigem Trickfilmklassiker. An der Volksoper hat man die berühmte Geschichte in eine eigens adaptierte Bühnenfassung gepackt.

Das Katzenabenteuer beginnt, als Duchesse eines Nachts von Butler Edgar aus ihrem Pariser Nobeldomizil entführt und gemeinsam mit ihren drei Kindern in der Pampa ausgesetzt wird. Angst vorm Dunkeln brauchen sie zum Glück keine haben: Der fesche Straßenkater Thomas O’Malley sorgt dafür, dass die Katzenfamilie unbeschadet nach Paris zurückkehrt. Auf dem Weg begegnen sie der Katzengang rund um Kater Swingy, liefern sie sich eine Verfolgungsjagd mit den Hunden Napoleon und Lafayette und lernen sie Amelia und Abigail aus England kennen: Die beiden exzentrischen Gänsedamen mit den weißen Rüschenpopos sind zum Champagner-Schlürfen und Dior-Shoppen nach Paris gekommen.

Volksopern-Choreograf Florian Hurler, der hier zuletzt das „Dschungelbuch“ herausbrachte, inszeniert den Disney-Hit als mitreißende Musikrevue mit tollen Sängern: die Videoprojektionen bringen Tempo in die Geschichte, das Orchester glänzt mit (etwas zu lautem) Big-Band-Sound. Ab 4 Jahren. (Miriam Damev)

Die sympathische Kinderliedermacherin Kiri Rakete aus Wien findet mit ihren gewitzten Texten nicht nur bei Kindern Anklang. Mit ihrer Gitarre im Gepäck erzählt sie über Schokoladebaustellen und Avocados, bei diesem besonderen Auftritt in der Bibliothek erklärt sie den Konzertbesucher:innen ab 3 Jahren, was das alles mit Bilderbüchern zu tun hat. Um Anmeldung unter zirkusgasse@buechereien.wien.gv wird gebeten.

Mit dem Regisseur, Musiker, Performer und Puppen-Bastler Florian Loycke von Das Helmi werden im Workshop „Folge dem Schaumstoff“ Puppen aus Schaumstoff gebastelt. Gerne können die Teilnehmer:innen auch Materialien wie Stoff-, Woll- und Schaumstoffreste mitbringen, vor Ort wird auch genug vorhanden sein. Geeignet ab 4 Jahren.

Feiern lässt es sich dieses Wochenende auch quasi in jeder Ecke. Zunächst beim 100 Jahre Währinger Park Fest, dort locken eine Hüpfburg, Riesenrutsche und Minigolf zur Jubiläumsfeier.

Flaniermarkt Neubaugasse

Flaniermarkt inkl. Flohmarkt, Kinderflohmarkt in der Richtergasse, Musik, Performances, Workshops u.a.

Gleichzeitig verwandelt sich die Neubaugasse zwei Tage lang in den Flaniermarkt. Highlight sind der Kinderflohmarkt in der angrenzenden Richtergasse, sowie das Kinderprogramm mitgestaltet von Kiri Rakete, den Donaupiraten und Martha Labil.

Im Streckerpark wird ebenfalls gefeiert: Kinderflohmarkt, Spooky-Doo Zaubershow und Live-Musik stehen am Programm.

Zu guter Letzt lässt sich auf dem Lieblingsflohmarkt - Kinder & Frauen Flohmarkt am Sonntag noch das ein oder andere Schnäppchen machen.

Die Oma (Dunja Sowinetz) fällt grad viel um, drum soll sie ins Pflegeheim. Sohn und Enkel packen ihre Sachen für sie. Eine alte Postkarte taucht in der Wohnung auf und katapultiert den zehnjährigen Moritz in die Vergangenheit. Da stößt er auf seinen Papa Fabian, der aber selbst erst zehn ist und das Wort „weird“ noch nie gehört hat. Gemeinsam kommen sie einem Geheimnis auf die Spur. „Liebe Grüße ... oder Wohin das Leben fällt“ von Theo Fransz ist ein Stück für Kinder ab acht, liebevoll inszeniert von Anja Sczilinski. Wie die beiden groß gewachsenen Schauspieler Lukas Vogelsang (Moritz) und Rainer Galke (Fabian) einander über die winzige Vestibülbühne jagen, ist schon ganz besonders herzig. Ab 8 Jahren. (Martin Pesl)

Kleider machen Leute! Gerade in Schloss Schönbrunn, wo Kaiser, Kaiserinnen und Prinzessinnen an ihrer prunkvollen Kleidung zu erkennen waren. Bei der Themenführung „Ein Blick in den kaiserlichen Kleiderkasten“ durch das Museum gibt es einen Einblick in die Welt der kaiserlichen Mode, natürlich können sich die Kids anschließend nach Herzenslust selber verkleiden. Geeignet ab 7 Jahren.

Diese Woche ist es gleich zweimal möglich, mit Babys und Kleinkindern ins Kino zu gehen. Zum einen beim Baby Kino im Votiv, wo „Past Lives“ und „Wald“ gezeigt wird.

Zum anderen im Filmcasino, wo es möglich ist bei Cinemorning Babys bis zu 12 Monaten mit in den Kinosaal zu nehmen, Kleinkinder werden, nach Anmeldung, vor Ort betreut. Zu sehen: „Neneh Superstar“.

Viele weitere Kinder-Events in Wien und Umgebung finden Sie auch auf falter.at/events.