Wie kann der Umstieg von Breinahrung auf feste Nahrung gut gelingen, Frau Pierer?

Foto: Pexels

Kind in Wien: Ab welchem Alter kann von Breinahrung auf feste Nahrung umgestellt werden und wie erkenne ich, ob mein Baby dafür bereit ist?

Antonia Pierer: In den ersten Lebensmonaten wird ein Baby durch Muttermilch bzw. Säuglingsanfangsnahrung ausschließlich versorgt. Um den 6. Lebensmonat braucht ein Baby dann zusätzliche Nahrung, in Form von Beikost. Eine ausreichende Versorgung mit Eisen und Zink liegt hier vor allem im Fokus. Die Beikost kann in Form von Breien oder in Form von Fingerfood, die sich auch ohne Zähne gut kauen lässt, kurz BLW, verabreicht werden. Die anfänglich kleinen Mengen werden schrittweise erhöht.

Zwischen dem 10.-12. Lebensmonat findet der schrittweise Übergang zum Familienessen statt. Das Interesse des Kleinkindes am Familienessen steigt. Kleinkinder beginnen Ihre Breie zu verschmähen und kaum ein „Erwachsenessen“ ist mehr sicher vor ihnen. Ein Grund für die Abwehrsignale können z. B. mangelnde Interesse an Breien und steigende Interesse an fester Nahrung sein. Abwehrsignale können jedoch auch andere Gründe haben …

Nehmen Sie die Abwehrsignale Ihres Kindes (Signale können sein: Kopf wegdrehen, „Nein“, Hände vorm Mund, Lippen zusammenpressen) ernst und starten Sie stattdessen mit dem „Familienessen“. In diesem Alter lernen Kleinkinder langsam selbstständig zu essen – vom Kauen fester Speisen bis hin zum richtigen Umgang mit Besteck und Co. Innerhalb des ersten Lebensjahres sollten die Speisen weder scharf gewürzt noch stark gesalzen sein.

Wichtig sind hier ein individueller Umgang und Zeit. Jedes Kleinkind hat sein eigenes Tempo. Geben Sie sich und Ihrem Kind die nötige Zeit und gestalten Sie die Essensatmosphäre so angenehm und spielerisch wie möglich. Ermutigen Sie es, selbstständig zu essen und haben Sie Geduld. Essensreste am Boden und dreckige Kinderhände sind Teil der Übergangszeit. Kinder entdecken Ihre Welt durchs Spielen. Vor allem bei Gemüse, das es in den verschiedensten Formen, Farben und Konsistenzen gibt, ist besonders viel Geduld und Zeit gefragt. Geben Sie Ihrem Kind ausreichend Zeit und Raum und tauchen sie gemeinsam in die Welt des Essens ein und lernen sie wieder Freude am Essen zu haben.

Antonia Pierer, BBSc Ernährungswissenschafterin & Diätologin KIWI-Expertin

Kind in Wien: Gibt es besondere Nährstoffe, auf die Eltern achten sollten, wenn sie die Ernährung ihres Babys umstellen?

Pierer: Je nach Form der Ernährung gibt es Nährstoffe, die wichtig sind zu beachten. Je restriktiver, umso höher ist das Risiko einer Unterversorgung mit Nährstoffen. Hier wird eine gezielte Beratung mit Ernährungsfachkräften, um einen Nährstoffmangel vorzubeugen, empfohlen.

Kind in Wien: Wann sollte der Übergang zu festen Mahlzeiten im Tagesablauf eines Babys erfolgen?

Kind in Wien: Haben Sie Empfehlungen für Snacks oder Zwischenmahlzeiten, die in die Ernährung eines Babys während des Übergangs zu festen Mahlzeiten passen?

Pierer: Hier einige Snackempfehlungen:

Bananenbrot

Haferflockenkekse

Gemüsechips im Ofen machen

Energy Balls

Diese Snacks lassen sich gut vorbereiten, einfrieren und bei Bedarf sind sie schnell griffbereit.

Rezept Bananenbrot

Zutaten:

275 g Vollkornmehl (Dinkel- oder Weizenmehl funktionieren auch)

1 EL Backpulver

3 große reife Bananen

60 ml Rapsöl

1 Ei

etwas Milch (Pflanzenmilch und Wasser sind auch möglich)

Zubereitung:

Zuerst schält man die Bananen und zerdrückt sie auf einem Teller oder püriert sie mit einem Pürierstab. Dann gibt man das Mehl, das Backpulver, das Öl und die Flüssigkeit hinzu und rührt alles zu einem geschmeidigen Teig. Der Teig des Bananenbrotes sollte die Konsistenz eines klebrigen Kuchenteiges haben. Geben Sie den Teig dann in eine gut gefettete Kastenform oder eine Silikonbackform und backen Sie das Bananenbrot dann bei 175 °C für etwa eine Stunde im vorgeheizten Backofen. Lassen Sie es anschließend auf einem Kuchenrost gut auskühlen. Man kann aus dem Bananenbrot-Rezept übrigens auch ein richtig schokoladiges Bananenbrot zaubern, indem man dem Teig 25 g schwach entölten Kakao ohne Zucker zufügt. Je nach Konsistenz des Teiges muss man dann etwas mehr Flüssigkeit zufügen.