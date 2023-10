Kinderprogramm fürs Wochenende

Brahms für kleine Zuhörer:innen im Musikverein (Illustration: Kati Szilágyi)

Theaterstück nach dem Kinderbuch-Klassiker „Der geheime Garten“: Nachdem Mary in Indien bei einem Erdbeben ihre Eltern verloren hat, soll sie nun in einem düsteren englischen Schloss bei ihrem mürrischen Onkel Lord Craven ihr neues Zuhause finden. Gemeinsam mit dem urwüchsigen Bauernsohn Dickon findet Mary einen verwilderten Garten, der von den Kindern bald zu neuem Leben erweckt wird. Ab 6 Jahren. (Sara Schausberger)

Die Lange Nacht der Museen bietet auch ein umfangreiches Kinderprogramm an. Im Technischen Museum kann man beispielsweise das Drohnenflugtraining bestaunen, in der WienXtra-Kinderinfo in der Disco shaken, im Theatermuseum mit Schatten spielen, beim Popup-Drachenmuseum am Schulschiff eigene Drachen basteln oder auf der Rennbahn für ferngesteuerte Autos im Königreich der Eisenbahnen mitmachen. Alle Infos zum Kinderprogramm der Langen Nacht der Museen finden Sie hier.

Auf der wunderbaren Rieglerhütte gestaltet die Musikerin und Tänzerin Esther Platon das Konzert „Wolkenwirbel“ für Groß und Klein. Musikalisch geht es auf eine Reise durch Wald und Wiese bis hinauf in den Himmel. Die Veranstaltung findet Outdoor auf gemütlichen Decken und Pölstern statt.

Im Zoom Kindermuseum ist heute die neue Saison angelaufen, im „Zoom Trickfilmstudio: Serienflimmern - dein Introfilm“ können Kinder von 8 bis 14 Jahren Intros für ihre eigene Serie gestalten, egal ob Krimi, Sitcom oder Fantasy.

Für ältere Kinder bietet „Allegretto: Guten Tag, Johannes Brahms!“ musikalische Unterhaltung im Musikverein. Hier dreht sich alles um den weltberühmten Komponisten und Namenspatron des Saals. Der Mann mit dem imposanten Bart hatte übrigens ein besonders großes Herz für Kinder. Er erfand unzählige Kinderlieder und in seiner großen Manteltasche trug er immer bunte Zuckerl bei sich, die er großzügig verschenkte. Ab 6 Jahren.

Gemeinsam mit Musikvermittlerin Birgit Reithofer wird in „An Land und im Wasser“ die Musik mit allen Sinnen entdeckt. Das gemeinsame Programm findet auf der Bühne statt, geeignet ist das Krabbel- und Mitmachonzert für Kinder von 0 bis 3 Jahren. (Miriam Damev)

Eine Graphic Novel auf der Bühne: Die 13-jährige Kim steckt in „Mehr als alles auf der Welt“ nicht nur im Trubel des Erwachsenwerdens, sie hat auch eine sehr außergewöhnliche Familie. In ungeduldig erwarteten Briefen berichtet Vater Eddie Kim und ihrem kleinen Bruder Davey von seinen fantastischen Abenteuern und einem rätselhaften Auftrag, den er unter dem Decknamen Mr. E. zu erfüllen hat. Eddie ist seit Wochen nicht mehr bei seiner Familie gewesen, die in einer trostlosen Gegend Englands gerade so über die Runden kommt. Und sein Versprechen, bald zur Teatime bei seiner Familie zu sein, überdeckt ein Geheimnis, von dem Kim und Davey nichts ahnen: Eddies Briefe stammen aus dem Gefängnis. Eine Inszenierung, die wie im Rausch zwischen Comic, Theater, Film, Tanz und Musik switcht. Spannend von der ersten Minute an und stets berührend. Ab 8 Jahren. (Sara Schausberger)

Der zweimal im Jahr stattfindende Vienna Family Network International Flohmarkt ist immer wieder ein Hightlight. Es gibt Spielsachen, Bücher (in vielen Sprachen), Umstandsmode, Möbel fürs Kinderzimmer und viel mehr. Dazu wird Kaffee und Kuchen für den guten Zweck gereicht.

In der Diskussionsrunde „Kinder im Fokus: Von Visionen zu Taten“ dreht sich alles um die Perspektiven, die wir unseren Kindern für die Zukunft mitgeben können. Welche Schritte müssen wir Erwachsenen setzen, um Kinder eine bessere Welt von morgen bitten zu können? Meine Kollegin Barbara Tóth moderiert die Diskussionsrunde, mit dabei sind Barbara Blaha (Gründerin des Politkongresses Momentum), Erich Fenninger (Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe Österreich), Paulus Hochgatterer (Kinder- und Jugendpsychiater) und Anke Schad-Spindler (Forscherin und Evaluatorin in den Bereichen Kulturmanagement). Der Eintritt ist frei, die Diskussionsrunde wird für den FALTER Podcast aufgezeichnet.

Im Naschgarten im 10. Bezirk lernen Kinder Lebensmittel von Grund auf zu begreifen, es gibt Kurse für Kinder in Kleingruppen. Vom Samenkorn bis zur fertigen Mahlzeit - Buddeln, Säen, Ernten, Kochen und Genießen - immer wieder gibt es ein neues Gericht. Gewerkelt wird im Freien. Hierfür wurde in Favoriten auf 5.000 m2 ehemaliger Ackerfläche ein umweltpädagogischer Garten mit Freiluftküche, Feuerstelle, Hochbeeten, Ackerreihen, Kräutergarten, Obstwiese, Folientunnel und einem kleinen Spielareal angelegt.

Beim Herbstfest am Samstag wird Pizza im Lehmofen und Stockbrot über dem Feuer gebacken, gibt es Einblicke in das Bienenhaus, zahlreiche Bastelstationen, einen Regrow-Workshop und die Möglichkeit dieses besondere Projekt kennenzulernen.

