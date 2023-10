Welche Sportarten empfehlen Sie für Kinder und Jugendliche, Frau Bolzano?

Foto: Pexels

Kind in Wien: Welche Effekte haben verschiedene Sportarten auf die motorische und koordinative Entwicklung von Kindern?

Sophie Bolzano: Um die motorische (körperliche), koordinative und geistige (kognitive) Entwicklung von Kindern von Anfang an zu fördern und dadurch eine lebenslange Bewegungsbegeisterung zu schüren, braucht es gar nicht viel Aufwand. Kinder spielerisch in Bewegung zu bringen, ist leicht, da sie von Natur aus einen angeborenen Bewegungsdrang haben. Ein Trainingsprogramm ist im Kleinkind-, Kindergarten und Volksschulalter nicht nötig. Wichtigster Faktor ist, dass die Bewegung Freude und Spaß bereiten soll. Das Augenmerk liegt darauf, dass Kinder vielfältige Angebote nutzen können und so wenig wie möglich sitzen oder liegen.

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt: Kinder zwischen drei und sechs Jahren sollen nicht länger als eine Stunde am Tag vor dem Bildschirm sitzen. Also zum Beispiel vor dem Computer, Fernseher, Handy oder Tablet.

Im Alter von sieben bis zwölf ist die koordinative Lernfähigkeit am leichtesten und besten zu verbessern. Diese Geschicklichkeit kann durch Werfen, Laufen, Springen oder Klettern gefördert werden. So erhalten die Kinder eine breite Basis, um später verschiedene Sportarten betreiben zu können.

Tägliche Bewegung von Kindesbeinen an stärkt unter anderem die Muskulatur, das Herz-Kreislauf-System, die Knochen, das Immunsystem, den Stoffwechsel und die Lunge. So entsteht eine lebenslange Ressource, um das körperliche und seelische Wohlbefinden aufrechtzuerhalten. Empfohlen wird mindestens eine Stunde ausgiebige Bewegung pro Tag. Je jünger die Kinder sind, umso mehr Bewegung soll es sein.

Dr. Sophia Bolzano, MSc Bewegungs-, Sportwissenschafterin & Motopädagogin KIWI-Expertin

Hitliste der Bewegungsformen (3 bis 6 Jahre):

Freies Spielen wie z.B. Laufen, Klettern, Rutschen und Springen am Spielplatz,

Bewegungsspiele für Kinder, das sind Spiele, bei denen man singt, Geschichten erzählt oder verschiedene Rollen spielt,

mit dem Roller, Fahrrad oder Laufrad fahren.

Bewegungskurse im Kindergarten oder Sportverein

Hitliste der Bewegungsformen (7 bis 12 Jahre):

Herumtollen im Freien – zum Beispiel auf einem Spielplatz – und Bewegungs- und Ballspiele mit Gleichaltrigen

ein kleines Trampolin

ein Hüpfball

eine Sprungschnur

eine Sprossenwand

All dies macht Kindern und auch Jugendlichen Spaß. Natürlich können sie in diesem Alter bereits verschiedene Sportarten ausprobieren:

Schwimmen

Fußball

Tennis

Klettern

Laufen

Tanzen

Rad fahren

In Zeiten wie diesen ist es dringend notwendig, die Kinder wieder mehr in Bewegung zu bringen, da langes Sitzen im Unterricht, Fernsehen, Spielen und Chatten am Computer für den Körper und Geist der Kinder wenig zuträglich sind.

Wir brauchen fitte, gesunde und sich viel bewegende Kinder – machen wir Erwachsene das möglich!

