Bis zum Wochenende wird es zum Teil sonnig, zum Teil neblig. Und danach kommt Halloween! Foto: Pexels

Liebe Eltern,

wenigstens mein diesjähriges Halloween-Kostüm macht mir heuer keine Sorgen, nach eineinhalb Wochen Corona-Quarantäne mit zwei kleinen Kindern sehe ich auch so zum Fürchten aus. Aber jetzt genug der Krankheiten, wirklich!

Ab heute ist nämlich Freizeit in Form der Herbstferien und einiger Feiertage angesagt. Wir widmen daher diesen Newsletter all den feinen, spannenden und leicht gruseligen Sachen, die man zu Halloween, an den Fenstertagen und in der restlichen Zeit mit Kindern so machen kann.

Mit Halloween startet auch der alljährliche Süßigkeiten-Wahnsinn, der zu Weihnachten dann üblicherweise seinen Höhepunkt findet. Dem wollen wir faktenbasiert entgegentreten und haben unsere KIWI-Expertin und Ernährungswissenschaftlerin Veronika Ottenschläger gefragt, wie viel Zucker für Kinder eigentlich zu viel Zucker ist.

Sonst finden Sie in unserer bereits achten Ausgabe noch Ausflugstipps mit Schwerpunkt Halloween in Niederösterreich und im Burgenland, dazu unzählige gruselige und nicht gruselige Event-Tipps in Wien, ein Leinwand-Abenteuer und feine Kinderbuchempfehlungen.

Eine schön-schaurige Zeit wünscht

Ihre Barbara Fuchs

Ausbildungsoffensive für Kindergärten

Wie in ganz Österreich werden auch in Wien dringend Elementarpädagog:innen gesucht. Das System ist längst an seinen Grenzen, wie auch letzte Woche im FALTER ausführlich berichtet wurde.

Dem entgegen soll in Wien nun eine neue Ausbildungsinitiative wirken. Es soll mehr Geld für die Ausbildung geben und zusätzliche Ausbildungsplätze. Außerdem soll es Quereinsteiger:innen erleichtert werden, in den Job zu finden.

Was ist das Ziel des Projekts von Bürgermeister Michael Ludwig und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr? 2.500 zusätzliche Fachkräfte sollen motiviert werden und den Personalmangel beheben.

Bleibt zu hoffen, dass diese Maßnahmen auch wirklich mehr Interessent:innen dazu bringen, in der Elementarpädagogik zu arbeiten.

Frage an die KIWI-Expertin

Wie viel Zucker ist für 8-Jährige zu viel Zucker, Frau Ottenschläger?

Jetzt geht es so richtig los: überall Süßkram, zu jeder Gelegenheit gibt es in den nächsten Woche Schoko. Ernährungswissenschafterin Mag. Veronika Ottenschläger erklärt, wie viel Zucker eigentlich für Volksschulkinder okay ist.

Mag. Veronika Ottenschläger

Ernährungswissenschaftlerin & Diplomierte Ernährungsberaterin

KIWI-Expertin

Kind in Wien: Mein 8-Jähriger isst gefühlt zu viel Süßes, wie viel ist denn zu viel in diesem Alter?

Veronika Ottenschläger: Das ist ganz einfach mit der Kinderhand zu bemessen. Alles, was in eine geschlossene Kinderhand passt, darf pro Tag gegessen werden. Gar nicht mal soviel, wenn man an die süßen Getränke, das Marmeladenbrot, die Palatschinken und an alle anderen Süßigkeiten so denkt, die gerne verzehrt werden. Laut WHO und AGES sind im Alter von 7-10 Jahren ca. 42 g freier Zucker pro Tag erlaubt. Das wären 1 Glas (á 1/4 Liter) Limonade (18-32 Gramm freier Zucker) und eine kleine Schüssel mit Frühstückscerealien.

Kind in Wien: Jetzt kommt die Zeit des Zucker-Overkills – Halloween, Nikolo, Weihnachten. Wie kann ich das eindämmen?

Ottenschläger: Am besten ist, nicht jeden Tag etwas Süßes zu essen und gerade nach einer Zeit mit einem Zucker-Overkill wieder eine Pause einzulegen. Generell sollte man Süßes aber nicht ganz aus dem Speiseplan streichen, da es sonst zu interessant wird und Kinder anfangen heimlich zu essen. Die Dosis macht auch hier das Gift.

Mehr Fragen und Antworten zum Zuckerkonsum von Kindern lesen Sie in der Langfassung des Interviews.

Haben auch Sie Fragen rund um das Thema Kinder und Familienleben, die Sie unseren KIWI-Expert:innen stellen möchten? Dann schreiben Sie uns eine Mail an kiwi@falter.at!

Raus aus der Stadt – Halloween-Special

Mystische Voodoo Nächte im Familypark

Der Familypark verwandelt sich im Oktober in eine gruselige Monsterwelt, der ganze Park ist dementsprechend aufwändig dekoriert. Dazu kommen Shows für verschiedene Altersstufen, ein Haus der schwarzen Magie (Achtung, nichts für schwache oder zu kleine Nerven), eine verwunschene Drachenhöhle oder die super gruselige Parade durch den Park – die Atmosphäre ist zu dieser Zeit einzigartig schaurig.

Gruseln im sonst so friedlichen Burgenland. Foto: Hafenscher

Familypark, Märchenparkweg 1, 7062 Sankt Margarethen im Burgenland, bis 1. November, 11.00 bis 17.00 Uhr

Öffentliche Anreise: Buslinie 200 (ab Wien Hauptbahnhof), umsteigen in Eisenstadt/Domplatz auf Buslinie 285.

Eis-Greissler Gruseltage

Im Eis-Greissler Erlebnispark spukt es von 26. bis 31. Oktober. In Krumbach in Niederösterreich im Angebot: Kinderschminken, ein Geisterlabyrinth, die Dracula-Zaubershow, Schnitzeljagd, 5D-Gruselkino (ab 4 Jahren) und natürlich überall schaurige Deko!

Eis-Greissler Manufaktur, Königsegg 25, 2851 Krumbach, 26. bis 31. Oktober, 11.00 bis 20:00 Uhr, nähere Infos hier.

Öffentliche Anreise: Mit dem Railjet von „Wien Hbf“ nach „Wiener Neustadt Hbf“, umsteigen auf den REX „Wiener Neustadt Hbf“ zum „Edlitz-Grimmenstein Bahnhof“. Weiter mit der Buslinie 390 von „Edlitz-Grimmenstein Bahnhof (Vorplatz)“ bis zur Haltestelle „Krumbach Weißes Kreuz in der Buckligen Welt“ (Mo-Fr) mit ca. 15-minütigen Fußweg zur Eis-Greissler Manufaktur bzw. am Wochenende direkt zur Haltestelle „Krumbach Eis-Greissler“ (anachb.vor.at).

Goldgräbertage & Halloween

In der Amethyst Welt Maissau werden neben Halloween auch die Goldgräbertage (26. bis 30.10.) gefeiert. In der wetterfesten Goldwaschanlage wird aber natürlich auch ein besonderes Halloween-Special mit tollen Überraschungspreisen geboten. Außerdem stehen wieder die allseits beliebten Alpaka-Wanderungen (es gibt nur noch wenige Plätze) und ein großes Schätzspiel für die Kleinen auf dem Programm.

Halloween mal anders: Alpaka-Wanderung im Waldviertel. Foto: Andreas Anker

Amethyst Welt Maissau, Horner Straße 36, 3712 Maissau, 26. bis 30. Oktober, 10.00 bis 17.00 Uhr; Voranmeldung für die Alpaka-Wanderungen unter 02958/84 840 oder office@amethystwelt.at

Öffentliche Anreise: Von den Bahnhöfen Wien Franz-Josefs-Bahnhof, Heiligenstadt oder Spittelau zum Bahnhof Limberg-Maissau, dieser ist ca. 6 km von der Amethyst Welt Maissau entfernt. Weiter mit dem Taxi in die Amethyst Welt.

Hallo Herbstferien

Auf Schloss Hof dreht sich alles um besonders gruselige Herbstferien. Jeden Tag gibt es Kinderschminken, schaurige Führungen in den Irrgarten, eine Gespensterwerkstatt oder Besen-Parcours. Am 30. Oktober findet zudem das Mitsing-Musical „Das kleine Vampir-ABC“ statt, von 29. bis 31.10. können Gäste mit Alpakas wandern und am 27. und 28.10. unterhält Andi Aichinger mit seinen Ballonkünsten. Alle Details zum umfangreichen Programm für die ganze Familie finden Sie hier.

Schloss Hof, Schloss Hof 1, 2294 Engelhartstetten, 26. bis 31. Oktober, 10.00 Uhr

Öffentliche Anreise: Von Wien Hauptbahnhof zum Bahnhof Marchegg und dann mit dem Bus direkt zum Schloss Hof.

Halloween mal anders

Gemütlich und mit viel Natur wird Halloween mal anders auf Schloss Orth gefeiert. Im Schloss ist das Nationalpark-Zentrum Donau Auen untergebracht, dort gibt es Taschenlampenführungen, Spiel- und Bastelstationen sowie eine Rätselrallye auf der Schlossinsel und eine Führung durch die Herbstlandschaft der Au, wo Schildkröten und Fische bestaunt werden können. Sehr nettes, familienfreundliches Fest. Kostümierte Gäste sind ebenfalls herzlichst willkommen! Der Eintritt ist frei, Hunde haben im Nationalpark-Zentrum und auf der Schlossinsel keinen Zutritt.

Wunderschöne Landschaft, schönes Schloss: Halloween mal anders in Orth. Foto: Grabner

Schloss Orth Nationalpark-Zentrum, Schlossplatz 1, 2304 Orth/Donau, Montag (31.10.), 14.00 bis 17.00 Uhr

Öffentliche Anreise: Von Wien Praterstern mit der U2 bis zur Haltestelle Wien Aspernstraße, von dort mit den Buslinien 545, 550 und 553 bis zur Haltestelle Orth/Donau Schloss.

Schaurig, schöne Event-Tipps

Die Geister, die ich lief

Auf der Prater Hauptallee lautet das Motto am 30.10. Gruseln für den guten Zweck. Beim GhostRun laufen Menschen jeder Altersstufe für Menschen mit der seltenen Krankheit Lungenhochdruck, natürlich verkleidet! Für kleinere Sportler bietet sich der „Freunde- und Familienlauf“ (1,5 km) an.

Laufen (und gruseln) für den guten Zweck beim GhostRun. Foto: Marko Kovic

Prater Hauptallee, 1020 Wien, Sonntag (30.10.), 16.30 Uhr

Der andere Prater

Im Böhmischen Prater wird natürlich auch gefeiert, dort gibt es am 30. und 31.10. Zaubershows, Kürbis schnitzen und bemalen oder Kinderschminken. Das beste Kostüm wird prämiert!

Böhmischer Prater, Laaer Wald 216, Sonntag & Montag (30. & 31.10.), 13.00 Uhr

Noch mehr Prater

Auch im Wurstelprater geht es schaurig her. Am 31.10. übernehmen dort die Geister! Die Mitarbeiter:innen der Fahrgeschäfte werden zu Zombies, das Riesenrad dreht sich in die falsche Richtung und bei der Halloween-Parade gibt es einiges zu sehen. Die Ghost Train (auch als Liliputbahn bekannt) kämpft sich durch den Wald von Dracula, in der Luftburg springen verkleidet und geschminkte Kinder noch dazu gratis. Alle Details und Beginnzeiten finden Sie hier.

Wurstelprater, Montag (31.10.), 12.00 bis 21.00 Uhr

Schauriger Partyaction

Am Robinson Spielplatz steigt am 30. Oktober ein Halloween Fest mit dem Motto „Hotel Transsilvanien“. Die Kinder gehen auf eine Gruseltour, es gibt Kinderschminken und natürlich Stärkung in Form von Kürbissuppe. Zudem gibt es im Rahmen des WIENXTRA-Ferienspiels viele Aktionen in den Herbstferien.

Abwechslungsreiche Herbstferien für Kinder von 6 bis 13 Jahren mit dem WIENXTRA-Ferienspiel. Foto: Heidrun Henke

Halloween Fest am Robinson Spielplatz, Greinergasse 7, 1190 Wien, Sonntag (30.10.), 14.00 bis 20.00 Uhr

WIENXTRA-Ferienspiel, Museumsplatz 1, 1070 Wien, 27. Oktober bis 1. November

Kürbisspaß

Auf der City Farm im Augarten lernen Kinder von 6 bis 12 Jahren, wie man einen Kürbis schnitzt und wo sich Spinne, Assel und Weberknecht im Garten gerne verstecken. Anschließend wird gemeinsam mit selbst geernteten Kürbissen ein feines Mittagessen zubereitet. Die Kinder können gerne verkleidet kommen! Anmeldung hier.

City Farm Augarten, Obere Augartenstrasse 1C, Freitag (28.10.), 9.00 bis 12.30 Uhr

Familienfest

Das Vienna Family Network veranstaltet am 30.10. ein Halloween Festival im Alten AKH. Geplant sind eine spooky Rätsel Rallye, Bastelstationen und gemeinsame Spiele. Gerne verkleidet kommen. Alle Infos hier.

Altes AKH, Sonntag (30.10.), 16.00 bis 19.00 Uhr

Geisterjäger aufgepasst!

Dass es im Schloss spukt, ist sowieso klar, besonders wild treiben es die Geister aber natürlich an Halloween. Beim „Gruselparcours“ im Kindermuseum Schloss Schönbrunn können Kinder am 29. und 30.10. ihre Ausbildung zum:r Geisterjäger:in machen, außerdem läuft bis 2.11. eine Halloween-Rätselrallye durch das Museum.

Die unerschrockenen Geisterjäger:innen erhalten nach erfüllter Ausbildung eine Urkunde. Foto: Schloss Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H.

Schloss Schönbrunn Kindermuseum, ab Samstag (29.10.) 10.00 Uhr

Noch mehr (nicht gruselige) Event-Tipps

Kinderbuchklassiker als Musical

Der Busch-Klassiker als „Max & Moritz“-Musical. „In sieben Streichen necken Max und Moritz ihre Mitmenschen. Ob Witwe Bolte oder Onkel Fritze, Lehrer Lempel oder Schneider Böck, denn quälen ist ihr Lebenszweck! Aber wehe, wehe, wehe, wenn ich an das Ende sehe! Nur der schlaue Bauer Mecke macht Schluss mit der Übeltätigkeit!“ Aber im Musical gibt es ein harmloseres Ende als im Original. Ab 4 Jahren.

Musical „Max & Moritz“ mit einem netteren Ende als normal. Foto: WiKiMu

Stadtsaal, Sonntag (30.10.), 15.30 Uhr

Günstige Kindersachen

Jeden letzten Sonntag im Monat findet zusätzlich zum normalen Flohmarkt am Gelände des Autokino Groß-Enzersdorf der große Kinderflohmarkt statt. Der Eintritt ist frei, die Auswahl ist groß. Auch eine Luftburg ist vorhanden.

Autokino Groß-Enzersdorf, Autokinostraße 2, 2301 Groß-Enzersdorf, Sonntag (30.10.), 6.30 bis 13.30 Uhr

Öffentliche Anreise: Mit dem Bus 26A zur Station Eßling Stadtgrenze.

Familientag

Der Tag der Toten, ein traurig-melancholisches Ereignis? Ganz im Gegenteil, in Mexiko wird mit den Vorfahren am Día de los Muertos fröhlich gefeiert – mit Musik, bunten Figuren und einem lustigen Altar. Geschichten rund um das Fest und anschließender Bastelrunde mit der mexikanischen Künstlerin Tephany Daphne Rodríguez Cabañas, in der witzige Totenköpfe entstehen. Ab 3 Jahren.

Weltmuseum, Dienstag (1.11.), 10.00 Uhr

Kindertheater für Kleine

Anstatt Spielzeug und Requisiten in rauen Mengen begegnet dem jungen Publikum in „Raschel“ auf der Bühne eine Welt nur aus Karton. Die deutsche Figurenspielerin Sarah Wissner begibt sich in ihrem Materialtheater auf Entdeckungsreise, in der vor allem die Fantasie im Zentrum steht. Ab 3 Jahren. (Sara Schausberger)

Wuk, Museumssäle, Dienstag (1.11.), 16.00 Uhr, Mittwoch (2.11.), 10.00 Uhr

Leinwand-Abenteuer

Lyle – Mein Freund, das Krokodil

Nach dem Umzug der Familie Primm nach New York, findet ihr junger Sohn Josh es schwierig, sich an die neue Schule zu gewöhnen und neue Freunde zu finden. All das ändert sich, als er Lyle entdeckt – ein singendes Krokodil (Shawn Mendes), das gerne badet, Kaviar liebt und gute Musik. Und das oben auf dem Dachboden seines neuen Hauses lebt. Animationsfilmspaß. Empfohlen ab 6 Jahren. (Michael Omasta)

Chillen wie ein singendes Krokodil! Foto: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH

Die aktuellen Spielzeiten finden Sie auf falter.at/kino.

Kinderbücher

Pssst. Eine Räubergeschichte (ab 3 Jahren)

Vor Räubern fürchtet sich jeder. Sie kommen in der Nacht und klauen alles, was nicht niet- und nagelfest ist. In dieser nachtblau illustrierten Geschichte braucht es dazu nur ein Wort: Pssst! Den Rest erzählen die Bilder. Wie der Räuber sich anschleicht, die Vase in seinen Sack steckt, die Treppen hinaufschleicht und selbst vor dem Teddybären keinen Halt macht. Aber halt! Da ist jemand aufgewacht. Gegen Räuber helfen Hunde. Sie lassen sich nicht mit Würsten bestechen, sondern jagen die Räuber davon, um sich dann selbst eine Wurst zu gönnen. Pssst!

Tini Malitius sei durch einen Zufall zum Illustrieren gekommen, liest man ganz vorne in diesem Debüt. Was für ein Glück!

Tini Malitius: Pssst. Eine Räubergeschichte. Beltz & Gelberg, 48 S., € 14,40 (ab 3)

Erhältlich im faltershop, Rezension: Kirstin Breitenfellner

Zippel – Ein Schlossgespenst auf Geisterfahrt (ab 6 Jahren)

Jetzt kennt sich der Zippel gar nicht mehr aus: Auf dem Oktoberfest sieht er reihenweise Wesen, die ausschauen wie er – wie kleine Gespenster eben. Nur picken die an Stecken, und die Kinder essen die auch noch! „Das ist bloß Zuckerwatte“, beruhigt ihn Paul, der Bub, bei dem Zippel wohnt. Ob er vielleicht in der Geisterbahn einen gespenstischen Gefährten aufstöbert?

Vor drei Jahren legte Alex Rühle mit „Zippel. Das wirklich wahre Schlossgespenst“ sein gelungenes Kinderbuch-Debüt vor, jetzt folgt endlich eine Fortsetzung. Der „Grüffelo“-Zeichner Axel Scheffler hat die Helden wieder in witzigen Lagen eingefangen und das Ganze mit einem Pandämonium an grusligen Gesellen garniert. Zuerst muss der Zippel in Band zwei aber nicht nur böse „Awachsana“ besiegen, sondern auch seine Einsamkeit. Paul ist ihm zwar ein bester Freund, aber er hat noch nicht einmal einen „Elt“! Geschweige denn zwei Eltern, und seinen Geburtstag kennt auch keiner. Und dann macht auch noch Herr Klobenzank, der Eigentümer des Hauses, in dem Paul und Zippel wohnen, ernst und will alle Altmieter rausschmeißen.

Bis zum Schluss nimmt die Story rasante Wendungen, und Zippel kriegt raus, warum Freundschaft Freundschaft heißt: weil es Dinge gibt, die man nur mit einem Freund schafft.

Alex Rühle, Axel Scheffler (Illustrationen): Zippel. Ein Schlossgespenst auf Geisterfahrt. dtv, 160 S., € 15,50 (ab 6)

Erhältlich im faltershop, Rezension: Gerlinde Pölsler