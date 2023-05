So richtig warm will es ja nicht werden, als Wanderwetter ist es aber perfekt! (Foto: Unsplash)

es ist also tatsächlich passiert. Ein Kind hat Karies. Und jetzt eine Plombe. Denn ich habe es endlich geschafft, bei der Zahnärztin anzurufen – damit ich auch wirklich zum Hörer greife und den Druck auf mich selbst zu erhöhen, habe ich es hier extra erwähnt. Hat funktioniert, etwas später und die Karies hätte sich vielleicht noch mehr ausgebreitet. Ganz ohne erhobenen Zeigefinger, einfach weil es Mühe im Nachhinein erspart: Erledigen Sie jetzt die unangenehmen Dinge, zumindest die Zähne meines Kindes danken es mir.

In dieser Ausgabe beschäftigt wir uns zudem erneut mit dem Thema Ernährung bei Babys. Dazu haben uns Fragen einer Leserin erreicht, die KIWI-Expertin und Ernährungsberaterin Veronika Ottenschläger ausführlich beantwortet.

Die Sommerferien stehen quasi vor der Tür, Zeit sich also wirklich um die Betreuung der Schulkinder zu kümmern, die Summer City Camps haben noch freie Plätze, die Kinderfreunde ebenfalls.

Natürlich begeben wir uns auch diese Woche wieder auf eine Wanderung aus dem wunderbaren „Wandern mit Kindern”. Diesmal in die Donau-Auen nach Orth, wo eine Route durch den Nationalpark zu vielen Tieren führt.

Die Event-Tipps begleiten ein Maskottchen durch Wien und blicken hinter die Puppentheater-Bühne, das Leinwand-Abenteuer dreht sich um ein Schweinchen und es gibt wie immer spannenden Lesestoff bei den Buchempfehlungen zu entdecken.

Restplätze in Wiener Sommercamps

Seit Ende vergangener Woche läuft die zweite Phase der Anmeldungen für die City Summer Camps 2023: Wiener Schüler:innen im Alter zwischen 6 und 12 Jahren bekommen im Rahmen dieser Aktion zwischen Anfang Juli und Anfang September an mehr als 30 Standorten Spiel, Spaß und Freizeitbetreuung geboten. Letzten Freitag standen noch rund 6.300 Plätze zur Verfügung. Online-Buchungen sind hier möglich.

Die Kinderfreunde bieten ebenfalls relative günstige Betreuung in den Ferien an, hier können Sie sich einen Überblick der freien Plätze verschaffen.

Auf der Website Ferien4kids gibt es viele Angebote an Feriencamps unterschiedlicher Anbieter, von eher preisgünstig bis teuer, von Musik bis Sport ist alles dabei.

Sie sind Leiter:in eines Sommercamps und haben noch Restplätze übrig? Dann antworten Sie einfach auf diese Mail und wir ergänzen Ihr Angebot in unserer Sommercamp-Übersicht!

Frage an die KIWI-Expertin

Wie kann ein gesunder Fütter-Rhythmus bei Babys aussehen, Frau Ottenschläger?

Vor zwei Wochen hat uns Veronika Ottenschläger, KIWI-Expertin und Ernährungswissenschaftlerin, bereits Fragen zum Thema Ernährung bei Babys beantwortet, eine KIWI-Leserin hat dazu noch tiefergehendere Fragen.

Mag. Veronika Ottenschläger

Ernährungswissenschaftlerin & Diplomierte Ernährungsberaterin

KIWI-Expertin

Kind in Wien: Wie kann ein gesunder Fütter-Rhythmus bei Babys aussehen, Frau Ottenschläger?

Veronika Ottenschläger: Hier gilt es, auf das Alter des Babys zu achten. Wurden schon Beikostmahlzeiten eingeführt oder wird das Kind nur gestillt/Flasche gegeben. Bei der Beikost wäre das Ziel bis zu 1-1,5 Jahren 3 Hauptmahlzeiten (Früh, Mittag, Abend) und 1-2 Jausen eingeführt zu haben. Die Still/Flascherlmahlzeiten werden in dem 1. Lebensjahr sukzessive durch Beikostmahlzeiten ersetzt. In der Nacht muss man sich Kind und Gewicht anschauen.

Kind in Wien: Mein 12 Wochen altes Baby nimmt und fordert am Vormittag keine wirkliche Mahlzeit ein, es wird nur gestillt und nicht zugefüttert. Mich macht es komplett unrund, dass meine Tochter am Vormittag keine wirkliche Mahlzeit zu sich nimmt und auch nicht einfordert. Was würden Sie mir raten?

Ottenschläger: Ein 12 Wochen altes Baby sollte nur gestillt werden und noch keine Beikost bekommen. Frühester Zeitpunkt eines Beikoststarts ist die 17. Lebenswoche. Davor ist der Darm des Kindes noch nicht bereit, um andere Lebensmittel zu verstoffwechseln.

Kind in Wien: Ist es gut und sinnvoll, den selbsterwählten Rhythmus des Babys festzuhalten, das heißt, das Baby, wenn es schläft, zum Essen zu wecken?

Ottenschläger: Auch hier gilt von Kind zu Kind zu entscheiden. Prinzipiell lässt man dem Kind seinen Rhythmus vor allem in den ersten Wochen und Monaten.

Haben Sie Fragen an unsere KIWI-Expert:innen? Antworten Sie einfach auf diese Mail!

Servicehinweis: Freie Kindergruppenplätze

Diese Woche stellt KIWI-Leserin Teresa M. die Kindergruppe Minifee im 4. Bezirk vor, es gibt freie Kindergruppenplätze ab Juni bzw. im Herbst:

Kindergruppe Minifee, 1040 Wien

Wir sind die elternverwaltetete Kindergruppe Minifee in 1040, nahe am HBF und haben ab Juni einen Platz frei, ab Herbst dann noch zwei Plätze – für Kinder zwischen 2,5 und 6 Jahren. Der Alltag in der Minifee eröffnet viel Raum für freies Entfalten und Kreativität. Gemeinsame Fixpunkte sind der Morgenkreis, gemeinsame Mahlzeiten und der Aufräumkreis. Regelmäßig finden spannende Sonderprojekte zu verschiedenen Themen statt, jeden Mittwoch gibt es einen Ausflug in die Natur.

Alle Infos gibt es unter www.minifee.at, Schnuppertermine können via info@minifee.at vereinbart werden.

Sie sind Leiter:in einer Kindergruppe und haben noch freie Plätze? Dann antworten Sie einfach auf diese Mail und wir ergänzen ihr Angebot in unserer Übersicht.

Wandern mit Kindern

Von Schloss Orth mit der Donaufähre nach Haslau (ab 5 Jahren)

Wanderung 5 aus dem Buch „Wandern mit Kindern“ startet direkt vor dem Schloss Orth. Um Kultur und Natur gleichermaßen zu genießen, lohnt es sich eine Kombikarte für das museumORTH und die Schlossinsel zu lösen. Einen guten Anlass für die Tour liefert auch das Familienfest im schlossORTH anlässlich zum Muttertag am 14. Mai mit Info-, Spiel- und Bastelstationen zu verschiedenen Tierarten, Rangershows, Führungen, Bio-Kulinarik und Livemusik.

Die eigentliche Wanderung beginnt wieder am Schlossplatz und führt auf der Fadenbachrunde in den Nationalpark Donau-Auen, wo wachsame Augen viele Tiere (die in der „Donau-Safari“ im Buch beschrieben werden) wie Schildkröten, Hirschkäfer oder Frösche entdecken können. Nach der Überquerung des Donaudamms führt die Wanderung entlang der Kleinen Binn zur Anlegestelle der Motorfähre, mit der die Donau überquert wird. Das Wanderabenteuer endet in Haslau an der Donau. Die kinderwagentaugliche Tour kann ganzjährig begangen werden.

(Karte: arbeitsgemeinschaft kartographie)

Anfahrt: Mit der Bahn von Wien Hauptbahnhof bis Siebenbrunn-Leopoldsdorf, dann mit dem Bus (545) nach Orth a. d. Donau Schlossplatz; oder mit dem Bus (550) von der U2-Station Aspernstraße nach Orth a. d. Donau Schloss

Wegverlauf: Museum Schloss Orth Eingang – Museum Schloss Orth Ausgang (30 Min.) – Uferhaus (1 . Std.) – Haslauerhof (30 Min.) – Haslau/Donau Bahnhof (30 Min.)

Gehzeit: 3 1/4 Stunden

Länge: 6,7 km

Schwierigkeitsgrad: Fast völlig ebene Auwanderung mit nur wenigen Metern (Stufen-)Aufstieg in Haslau an der Donau

Einkehrmöglichkeiten: Gasthaus Binder (Anfang April – Ende Sept.: Mo und Di Ruhetag; Anf. Okt. – Ende März: Mo–Mi Ruhetag), Humers Uferhaus (Mai – Sept.: Mi Ruhetag; Feb. – April sowie Okt: Mo–Mi Ruhetag; Nov. – Jän. geschlossen), Schiffscafé „Struden“ (Anf. April bis Ende Okt., kein Ruhetag), Landgasthof Haslauerhof (Mo–Mi Ruhetag)

Familienfest im schlossORTH: Sonntag (14.5.), 10.00 bis 18.00 Uhr

Den Wanderführer „Wandern mit Kindern“ können Sie im faltershop bestellen.

Event-Tipps

Hidschab, Koko und Prinzessinnen beim Lesofantenfest

Shahrzad Nazarpours tolle Solo-Performance „Hijab Offline“ (Foto: Rainer Berson)

Die Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz wird 20 Jahre alt. Neben viel Programm für Erwachsene findet für das jüngste Publikum das Lesofantenfest statt: Literatur trifft dabei auf Musik und Theaterprojekte.

Für die Allerkleinsten liest etwa die Schauspielerin Svitlana Moskalchuk Erwin Mosers Kult gewordene Geschichte „Koko mit dem Zauberschirm“ (ab 2,5 J.). Der Bär mit der komischen Nase findet darin einen Regenschirm, verwendet ihn als Spazierstock und begegnet zum Schluss Kiri, die aussieht wie er. Unaufhörlicher Regen prägt das Figurenspiel „Utanapischti“ (ab 3 J.) des Theater Kurbel: Utanapischtis Schiff rettet Tiere und Menschen vor der Sintflut. Feministisches Kasperltheater liefern Gerlinde Böhm und Sarah Themel: In „Die Entführung der Prinzessin Tausendschön“ (ab 4 J.) gibt es keinen Kasperl, dafür neidische Zauberer, Prinzessinnen mit Doktortitel und zu heiß gewaschene Pullover.

Ein weiteres Highlight im Programm ist Shahrzad Nazarpours Stück „Hijab Offline“ für junge Menschen ab zwölf. In ihrem klugen, witzigen und persönlichen Solo wickelt sich die Schauspielerin und Tänzerin das Tuch auf alle erdenklichen Arten um den Kopf, bevor sie ihren Eltern live auf der Bühne gesteht, dass sie den Hidschab gar nicht mehr verwenden will. (Sara Schausberger)

Hauptbücherei, 12. bis 18.5.

Blümchen fein

Im Workshop „Wir begrünen die Stadt!“ stellen die Kinder Seedbombs und Samenpapier aus recycelten Naturmaterialien her. Auf Freiflächen oder im Garten entwickeln sie sich bei entsprechender Pflege zur Blütenpracht. Als Mitbringsel natürlich auch bestens geeignet. Bitte Kleidung anziehen, die auch bunt werden darf! Von 6 bis 12 Jahren. (Lisa Kiss)

Künstlerhaus, Samstag (13.5.), Treffpunkt: 10.45 Uhr

Hinter die Bühne blicken

Wer sich schon immer einmal gefragt hat, wie so ein Puppentheater funktioniert, hat die Möglichkeit bei „Einblick ins Theater“ hinter die Kulissen des Lilarum zu blicken. Bei dieser einzigartigen Führung zeigt Schauspielerin Marie wie man Puppenspieler:in wird oder wo die Puppen gebaut werden. Für Kinder ab 4 Jahren.

Lilarum, Sonntag (14.5.), 12.30 Uhr; Folgetermine: 28.5., 10.6., 25.6., Karten hier

Maskottchen on Tour

Jedes Wiener Kind kennt: Holli Knoll, bis September mit Spaß und Spielen in Wien unterwegs (Foto: Christoph Liebentritt)

Holli Knolli, berühmtes Maskottchen des WienXtra Ferienspiels, begibt sich mittels Lastenrad auf Tour durch die Wiener Grätzl. Halt macht er in Parks und auf Plätzen, immer im Gepäck: Brett- und Gesellschaftsspiele, Pedalos, Stelzen, Hüpfsäcke und noch vieles mehr. Gebastelt und geschminkt wird ebenfalls. Bis September ist Holli in den Bezirken unterwegs.

Gemeindebau Wattgasse Kinderspielplatz, Freitag (12.5.), ab 14.00 Uhr; Breitenfurter Straße 267, Samstag (13.5.), ab 14.00 Uhr

Tanze und singe!

Kiri Rakete, sympathische Kinderliedermacherin aus Wien, die mit ihren gewitzten Texten nicht nur bei Kindern Anklang findet, wird beim Bilderbuchkonzert den neuen Song „Wie ich will“ zum Buch „Heute, da bin ich eine Maus“ und noch mehr Hits zum Besten geben. Ab 3 Jahren.

Buchhandlung Herder, Samstag (13.5.), 10.30 Uhr

Baby & Kunst

Auf Entdeckungsreise mit dem Baby durch die spannende Sammlung des Volkskundemuseums und die aktuelle Sonderausstellung. Aufzug, Parkplatz für Kinderwagenparkplätze und Rückzugsmöglichkeiten zum Stillen sind vorhanden. Anmeldung erbeten.

Volkskundemuseum, Mittwoch (17.5.), 10.30 Uhr

Markt mit mehr

Am Schwendermarkt wird kommendes Wochenende der Frühling gefeiert. Kleine Besucher:innen erwartet Kinderschminken, ein Fahrradparcours und weitere Unterhaltungen. Dazu gibt es Streetfood, Marktstandln und viel Live-Musik.

Schwendermarkt, Samstag (13.5.), 10 bis 17.00 Uhr

Viele weitere Kinder-Events in Wien und Umgebung finden Sie auch auf falter.at/events.

Jetzt Tickets sichern

Das Konzerthaus bietet jede Saison Abonnements für Kindermusik an, momentan ist das noch möglich. Hier gelangen Sie zur Auswahl für den Zyklus 2023/24.

Ebenfalls jetzt erhältlich: die Jeunesse Kinderabos 2023/24. Alle Details finden Sie hier.

Leinwand-Abenteuer

Oink

Der Opa schenkt Babs das Ferkel Oink – doch kann sie ihm vertrauen oder plant er Böses? (Foto: Kinostar)

Babs ist Vegetarierin, skatet gern mit ihrem besten Freund Tijn und wünscht sich einen Hund. Da taucht ein Fremder auf, der sich als Babs' Großvater entpuppt. Die Kinder können ihn nicht leiden. Bis er Babs zum neunten Geburtstag ein Ferkel schenkt. Bald sind Opa, Enkelin und Schweinchen Oink unzertrennlich. Doch könnte es sein, dass der Großvater im Vorfeld des "Wurstkönig"-Wettbewerbs ganz andere, böse Pläne hegt?

Mascha Halberstads „Oink“ – nach Tosca Mentens Kinderbuch „De wraak van Knor“ („Die Rache von Oink“) – erfreut mit seiner Stop-Motion-Technik und differenzierten Figurenzeichnung. Diese gründet in einer unterschwelligen Düsternis, die an Roald Dahl oder Tim Burton erinnert: Babs, Oink und Tijn müssen es mit einer reichlich dysfunktionalen Erwachsenenwelt aufnehmen und mit einem schweren Vertrauensbruch umgehen, als der Opa sein wahres Metzger-Gesicht zeigt.

Das funktioniert gut als Gleichnis: Der ignorante, narzisstische Boomer frisst dein Haustier (aka deine Erde, deine Zukunft) auf. Oder einfach als buntes Abenteuer. Nur für kleinere, sensible Kinder mag die Bedrohung, die Oink erlebt, zu gruselig sein. Doch alles geht gut aus – und ohne den hintertriebenen Opa wäre die Familie nie zu ihrem Glücksschweinchen gekommen. Ab 6 Jahren. (Sabina Zeithammer)

Die aktuellen Spielzeiten finden Sie auf falter.at/kino.

Kinderbücher

Bär und das Murmeln im Wind (ab 4 Jahren)

Der Bär ist eigentlich glücklich mit seinem Leben – bis ihn ein Murmeln im Wind auf eine Reise lockt. Also zieht der Bär durch das Land und erlebt Abenteuer, bis er irgendwann merkt, dass die Reise vorbei ist. Und das, obwohl er gar nicht zuhause ankam. Eine einfach schöne Vorlesegeschichte.

Marianne Dubuc: Bär und das Murmeln im Wind. Carlsen, 72 S., € 15,50 (ab 4) ()

Erhältlich im faltershop, Rezension: Nina Horaczek

Kunst steckt voller Wissenschaft (ab 10 Jahren)

Wissenschaft und Kunst hätten einander schon immer befruchtet, denn die Menschen seien seit jeher neugierig und kreativ gewesen: Mit dieser erfrischenden These eröffnet das Mitmach-Kindersachbuch „Kunst steckt voller Wissenschaft“ – und begründet sie in der Folge.

Bereits die Höhlenmalereien zeigen ein genaues Studium der Anatomie von Mensch und Tier. Leonardo da Vinci malte nicht nur die Mona Lisa, er entwarf auch ein Fluggerät. Mit Licht und Schatten arbeiteten neben Caravaggio auch die indonesischen Puppenspieler des Wayang Kulit. Die Zeichnerin Sibylla Merian verstand als eine der Ersten den Lebenszyklus von Insekten, Picasso zeichnete mit Licht, und die Op-Artists arbeiten mit optischen Täuschungen.

Jedes einzelne Beispiel begleitet eine Bastelanleitung, wobei aber die meisten dieser Aufgaben letztlich wohl nur mithilfe Erwachsener befriedigend zu lösen sind – sogar der Plan für den Bau einer Camera obscura in Raumgröße ist dabei. Also an die Arbeit!

Mary Auld, Sue Downing: Kunst steckt voller Wissenschaft. Laurence King Verlag, 80 S., € 18,00 (ab 10) ()

Erhältlich im faltershop, Rezension: Kirstin Breitenfellner