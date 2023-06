Wechselhaft geht es diese Woche weiter, die Sonne blinzelt aber auch immer wieder durch (Foto: Pexels)

Liebe Eltern,

so schlimm, wie ich mir meinen ersten Freibadbesuch der Saison letzte Woche ausgemalt habe, war es dann gar nicht. Das Wasser war wärmer als erwartet, die Kinderlaune auch gut - nur ein klitzekleiner Wutanfall, weil das Eis zu schnell geschmolzen ist. Auch die Größe der Wasserspritzpistolen war ausreichend. Nur die Pommes, die waren wirklich grauslich.

Dann haben wir eine Neuigkeit, die vielleicht Ihre größeren Kinder interessiert: Wien bekommt eine neue Skatehalle! Was das Projekt kann und warum es auch einige kritische Stimmen dazu gibt, hat sich meine Kollegin Soraya Pechtl vom FALTER.morgen genauer angeschaut.

Und wie man sich in der Natur richtig verhält, beantwortet diese Woche KIWI-Experte Peter Hiess.

Morgen ist schon wieder einmal ein Feiertag, warum also nicht einen kleinen Ausflug wagen? Wir schicken Sie auf die Schallaburg, wo eine neue Sonderausstellung „Kind sein“ und der tolle Spielplatz für Unterhaltung sorgen.

Die Event-Tipps führen in die Volksoper, in die Klimt-Villa und auf die Straßen Wiens, ein Anime-Klassiker ist unser Leinwand-Abenteuer und wie immer dürfen unsere Bücherempfehlungen nicht fehlen.

Erholsame Tage wünscht

Ihre Barbara Fuchs

Neue Skatehalle: Was kann das Projekt?

Die Stadt bot Skater:innen in Wien bislang kein besonders gutes Angebot. Weil es seit Herbst 2022 keinen Indoor-Skatepark mehr gibt, mussten viele im Winter auf den Sport verzichten. Das soll sich nun ändern.

In Wien hört man das Geräusch immer öfter: In Parks, auf zahlreichen Treppen der Stadt, am Donaukanal, in Sankt Marx und auf der Insel. Das unverwechselbare hohle Klacken, wenn die Rollen der Boards nach dem Sprung wieder auf dem Asphalt landen. Skateboarding wird immer populärer. Die Anzahl der Fahrer:innen in Wien hat in den vergangenen Jahren „stark zugenommen“, heißt es vom Verein Skateboard Club Vienna.

Aber aus der Szene gab es zuletzt auch Kritik an der Stadt. Denn in Wien gibt es im Gegensatz zu anderen österreichischen Städten keine Skate-Halle. Viele Sportler:innen mussten daher in den Wintermonaten auf das Training verzichten.

Gestern haben Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) und Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) dann bekannt gegeben, dass noch diesen Winter eine neue Halle errichtet werden und in Betrieb gehen soll.

Aber was sagen Skater:innen zu dem neuen Angebot? Das lesen Sie von Soraya Pechtl im FALTER.morgen-Newsletter (kostenfreie Anmeldung hier).

Frage an den KIWI-Experten

Haben Sie Tipps für das richtige Verhalten von kleinen Wanderern in der Natur, Herr Hiess?

Unser KIWI-Experte und Autor des gemeinsam mit Katharina Bliem herausgegebenen Buches „Wandern mit Kindern“ gibt Ratschläge für gelungene Wanderungen.

Peter Hiess

Autor, Übersetzer und passionierter Wanderer

KIWI-Experte

Kind in Wien: Wie verhalten sich Kinder richtig im Grünen?

Peter Hiess: Erstens – und das ist vielleicht der wichtigste Punkt: nach Möglichkeit nicht herumschreien oder sonstigen Lärm produzieren. Die Tiere des Waldes werden es Ihnen danken (schon, indem sie sich sehen lassen). Zweitens, vor allem in Naturschutzgebieten: auf den markierten Wegen bleiben. Und drittens: keinen Müll hinterlassen, sondern Verpackungen und leere Flaschen wieder im Rucksack mitnehmen.

Kind in Wien: Wie kann man den Orientierungssinn auf Wanderungen schärfen?

Hiess: Ich empfehle eine großmaßstäbliche Karte der jeweiligen Gegend, in der die markierten Wanderwege und andere Pfade eingezeichnet sind. Man liest den Kindern etwas über die Route und deren Markierungen aus dem Wanderführer vor, zeigt ihnen auf der Karte, wo sie sich gerade befinden und lässt sie dann die Familie oder Wandergruppe anführen. Erklärungen, wie man die Himmelsrichtungen identifiziert, sind erfahrungsgemäß sinnlos – damit kennen sich meist auch die Erwachsenen nicht aus.

Kind in Wien: Was findet sich momentan im Wald Essbares für Kinder?

Hiess: Derzeit blüht der Holunder (Holler), der jedes Jahr den Sommerbeginn anzeigt. Man findet ihn an Wald- und Wiesenrändern, auf Lichtungen und in der Nähe von Gebäuden. Die Dolden kann man pflücken und zu Gelee, gebackenen Holunderblüten sowie Holundersirup (Rezept in unserem Buch) verarbeiten.

Weitere Tipps finden Sie auch im Wanderführer „Wandern mit Kindern“, erhältlich im faltershop.

Haben Sie Fragen an unsere KIWI-Expert:innen? Dann antworten Sie einfach auf diese Mail!

Servicehinweis: Freie Kindergruppenplätze

Diese Woche stellt KIWI-Leserin Catrin die Kindergruppe Spatzenbande vor; ab Herbst gibt es noch zwei freie Plätze:

Kindergruppe Spatzenbande, 1060 Wien

Der elternverwaltete Verein „Kindergruppe Spatzenbande“ in 1060 Wien, hat ab Herbst 2023 zwei freie Plätze für Kinder im Alter von 2,5 Jahren bis zum Schuleintritt. Wir kochen täglich frisch, regional-saisonal, bevorzugt biologisch und immer auch vegetarisch oder vegan. Die Spatzenkinder lieben ihren Turnraum und die riesengroße Sandkiste mit Wasser und Korbschaukel im Innenhof. Die drei Spatzenbetreuerinnen sind liebevoll-zugewandt und gehen individuell auf die Bedürfnisse der maximal 14 Spatzenkinder ein.

www.kindergruppe-spatzenbande.at, mehr Informationen und Terminvereinbarung zum Kennenlernen unter Tel: +43 650 662 21 19 oder per Mail: spatzenpost@spatzenbande.at

Sie sind Leiter:in einer Kindergruppe und haben noch freie Plätze? Dann antworten Sie einfach auf diese Mail und wir ergänzen ihr Angebot in unserer Übersicht.

Raus aus der Stadt

Schallaburg

Was bedeutet „Kind sein“? Die neue Sonderausstellung auf der Schallaburg versucht Antworten zu geben. (Foto: Martina Siebenhandl)

Jedes Jahr öffnet sich die Burg den Besucher:inne mit einer jährlich wechselnden Sonderausstellung. 2023 dreht sich die Schau rund ums „Kind sein“. Anhand von zwölf Themenbereichen gehen die Besucher:innen der Frage nach, was es eigentlich bedeutet, Kind zu sein – damals und heute.

Zahlreiche Veranstaltungen und der riesige Spielplatz in Form eines Drachen machen einen Ausflug zur Schallaburg zu einem Highlight für die ganze Familie. Zusätzlich gibt es auch mehrere kinderfreundliche Wanderwege rund um die Burg.

Ausstellung „Kind sein“, bis 5. November 2023, Montag bis Freitag 9.00 bis 17.00 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag 9.00 bis 18.00 Uhr, www.schallaburg.at

Öffentliche Anreise: Mit dem Zug von Wien Hütteldorf zum Bahnhof Melk, von dort mit der Buslinie 721 mehrmals täglich direkt zur Schallaburg und retour.

Event-Tipps

Oper für Kinder

Humorvolles Musiktheater für die Kleinen, noch bis Mitte Juni zu sehen. (Foto: Barbara Pallfy)

Gekürzte Version von Johanna Arrouas „La Cenerentola“. Als Erzählerin bringt sie die Geschichte dem jungen Publikum näher: Das arme Aschenputtel wird von ihren bösen Stiefschwestern und dem gierigen Vater schikaniert, bekommt am Ende aber doch den Prinzen, und das Publikum freut sich über den Sieg! Endlich gewinnen die Richtigen, und über die anderen kann man herzhaft lachen, auch wegen der mitreißenden, humorvollen Musik Rossinis. Ab 5 Jahren. (Miriam Damev)

Volksoper, Do (8.6.), 11.00 Uhr; Folgetermin 18.6.

Sommerparty

Die Bezirkszeitung feiert wieder einmal ihr Kindersommerfest im Alten AKH. An zwei Tagen erfreuen eine Hüpfburg, Kinderschminken, ein Kinderflohmarkt, Zauberkünstler und spannende Workshops die ganze Familie. Der Eintritt ist frei.

Altes AKH, Samstag & Sonntag (10. & 11.6.), 10. bis 18.00 Uhr

So ein Theater!

Workshop-Nachmittag „Zauber-Kids“ rund um die Zauberflöte mit Musik, Führung durch die Bühnenbildern und tollen Kostümen. Es wird natürlich auch selber auf der Bühne gespielt! Geeignet von 5 bis 10 Jahren.

Theatermuseum, Samstag (10.6.), 15.30 bis 17.00 Uhr

Die Rückeroberung der Straße

Neue Spielstraßen in ganz Wien mit dem Projekt „Spielerisch durch Wien“ (Foto: MA13/Natalie Stephan)

Den Kampf um den öffentlichen Raum in Wien gewinnt momentan leider allzu oft das Auto. Noch. Auf Initiative der Stadt, gemeinsam mit dem Verein Juvivo, soll das Projekt „Spielerisch durch Wien“ städtische Verkehrsräume – zumindest temporär – in Form der „Wiener Spiel!Straße“ für Kinder öffnen. An sonst stark befahrenen Orten gibt es bis Anfang Juli mitten in der Betonwüste ein umfangreiches Spielangebot mit Schwungtüchern, Jongliermaterial, Straßenkreiden und mehr. Alle Termine finden Sie hier.

Palffygasse 22–24, Montag (12.6.), 14.30 bis 18.00 Uhr

Die Vermessung der Stadt

Im Rahmen des Bezirksfestivals „Wir sind Wien” gastiert das Theater Frischluft gleich zweimal diese Woche an öffentlichen Plätzen. In ihrem Stück „Vom Wachsen und Werden“ dokumentieren die beiden Wachstumsforscherinnen Flora und Fauna Gründaumen alle Lebewesen der Stadt und treffen dabei auf allerhand lustige Gefährten. Ab 3 Jahren, der Eintritt zu den Vorführungen ist frei.

Hermann-Leopoldi-Park, 1120 Wien, Montag (12.6.), 16.00 Uhr

Klimt-Villa, Dienstag (13.6), 16.00 Uhr

Kaiserliche Führung

Meist steht bei den Führungen im Kindermuseum Kaiserin Maria Theresia im Mittelpunkt. Der Rundgang „Der Forscher mit der Krone. Franz Stephan von Lothringen“ erzählt aber von ihrem Mann, Kaiser Franz Stephan. Er konnte seinen Hobbys nachgehen, die Regierungsgeschäft lagen in den Händen seiner Frau. Welche Hobby hat so ein mächtiger Mann? Spielte er Fußball oder malte gerne? Er forschte viel in seinem Labor und er besaß umfangreichen Sammlungen, die noch heute bestaunt werden können, etwa die Sammlung an exotischen Tieren und Pflanzen. Der Rundgang erzählt auch darüber, wie er sich mit der Familie verstand und worin er besonders talentiert war. Ab 7 Jahren. (Lisa Kiss)

Kindermuseum Schloss Schönbrunn, Donnerstag & Samstag & Sonntag (8.&10.&11.6.), 10.30, 13.30, 15.00 Uhr

Viele weitere Kinder-Events in Wien und Umgebung finden Sie auch auf falter.at/events.

Leinwand-Abenteuer

Mein Nachbar Totoro

Wunderbarer Anime Klassiker von Oscar-Preisträger Hayao Miyazaki (Foto: Universum Film)

Satsuki und Mei ziehen mit ihrem Vater aufs Land. Dort machen die Mädchen sofort Bekanntschaft mit winzigen Hausgeistern und lernen den wenig später den sagenumwobenen Waldgeist kennen: Den "großen Totoro" - ein grölendes, schielendes Pelzmonster, das ihr Beschützer wird (und schon bald auch zum Wappentier des Animationsfilmstudio Ghibli wurde). Ab 6 Jahren. (Michael Omasta)

Filmcasino, Sonntag (11.6.), 13.00 Uhr

Kinderbücher

Kommst du mit zum Mond? (ab 3 Jahren)

Emilio besucht seinen Opa in einer Blockhütte in den Bergen, mitten im Wald, wo die Stille viel lebendiger ist als in der Stadt. Wenn es dunkel wird, erzählt Opa Geschichten.

Eines Abends fragt er Emilio, ob dieser den Mond besuchen möchte. Mit dem Rucksack gehen sie los. Emilios Fantasie ist erweckt. Er sieht Opa als Bären und sich selbst als Tiger, der dem Bären folgt. Schließlich sind sie da – und sehen den Vollmond in einem See gespiegelt. Sie springen hinein und bestaunen die von diesem beschienene Unterwasserwelt. Dann übernachten sie im Freien: unter dem Mond. Das ist genauso gut, wie wirklich dort gewesen zu sein!

Die Spanierin Ana Sender findet zu dieser berührenden Geschichte über die Kraft der Imagination und die Liebe zur Natur, erdacht vom Argentinier Nicolás Schuff, bezaubernde Bilder. Und schafft so ein Bilderbuchjuwel, in dem ein sattes Dunkelgrün und die Blau- und Silbertöne der Nacht dominieren.

Nicolás Schuff, Ana Sender (Illustrationen): Kommst du mit zum Mond? Knesebeck, 40 S., € 16,50 (ab 3) ()

Erhältlich im faltershop, Rezension: Kirstin Breitenfellner

Wie viel wärmer ist 1 Grad? (ab 7 Jahren)

„In einigen Teilen der Welt wird es zu trocken, in anderen zu nass.“ Wer einem Volksschulkind oder auch einem Zehn-, Elfjährigen die Erderhitzung näherbringen möchte, der ist mit dem Sachbuch gut bedient. Die Autorin spannt den Bogen sehr weit: vom Wetter zum Klima, von natürlicher Klimaveränderung zur menschengemachten, von der Mobilität zur Energie und zur Weltreise, die eine Jeans bei ihrer Entstehung durchmacht. Dennoch ist der Text kurz gehalten und bleibt die Sprache einfach, die detailreichen Illustrationen helfen zu verstehen. Großes Verdienst: Das Buch hält sich nicht mit technologischen Details auf, sondern spricht an, was sich ändern muss und wo die Einzelnen etwas tun können. Auch die Kinder.

Kristina Scharmacher-Schreiber, Stephanie Marian: Wie viel wärmer ist 1 Grad? Julius Beltz GmbH & Co. KG, 96 S., € 17,50 (ab 7) ()

Erhältlich im faltershop, Rezension: Gerlinde Pölsler