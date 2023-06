Pünktlich zum astronomischen Sommerbeginn zeigt sich der Sommer von seiner heißesten Seite (Foto: Unsplash)

das Wochenende steckt mir noch in den Knochen. Nach diversen Kinderaktivitäten, einem Schulausflug, einer Kindergartenaufführung, mehreren Geburtstagspartys und zum Drüberstreuen einem kranken Elternteil bin ich definitiv urlaubsreif. Wegfahren liegt allerdings noch in weiter Ferne. So habe ich aber zumindest Zeit, die Testsieger unserer Freibad-Umfrage – die wir vor einigen Wochen durchgeführt haben – auf den Erholungsfaktor zu prüfen. Lesen Sie gleich selbst, welche Bäder unsere KIWI-Newsletter Leser:innen besonders für Familien empfehlen.

Mit Babys plagen Eltern andere Sorgen, ein wahrer Klassiker ist wohl die Frage „Wie gelingt das Abstillen?“. Dafür hat die Ernährungswissenschaftlerin und KIWI-Expertin Veronika Ottenschläger einige Tipps für Eltern parat.

Wem die Freibäder zu überlaufen sind, wird natürlich auch bei uns fündig. Unser Stadtabenteuer führt an den Badeteich Süßenbrunn, der perfekt für Familien geeignet ist.

Die Event-Tipps versprechen einige spannenden Sachen: einen Ausflug nach Tirol, viel Kinderliteratur und Party auf der Insel, unser Leinwand-Abenteuer ist der neue Pixar-Film und die Kinderbuchempfehlungen finden Sie wie immer am Ende des Newsletters.

Anzeige Kinderspaß findet draußen statt 30.6.–13.8.2023 Open-Air-Festival bei freiem Eintritt Von 30. Juni bis 13. August lädt der Kultursommer Wien große und kleine Besucher:innen zu Open-Air-Bühnen in der ganzen Stadt. Von Familienkonzerten über Theateraufführungen bis hin zu Zirkus-Shows sind verschiedenste Genres vertreten. Das gesamte Kinderprogramm gibt’s hier. Um während des Festivals nichts zu verpassen, melden Sie sich hier für das wöchentliche Kultursommer-Memo an.

Die 5 besten Freibäder

Wir sind Ihnen noch die Ergebnisse unserer KIWI-Umfragen zu den 5 besten Plätzen in Wien schuldig – passend zu den aktuell hochsommerlichen Temperaturen stellen wir Ihnen heute die Favoriten unserer KIWI-Leser:innen zu den besten Freibädern in Wien aus dem neuen Servicehandbuch „Kind in Wien“ vor:

Der Klassiker! Das Strandbad Gänsehäufel ist die Nummer 1 bei unseren Leser:innen (Foto: Heribert Corn)

Strandbad Gänsehäufel

Der Klassiker unter den Strandbädern an der alten Donau befindet sich auf seiner eigenen kleinen Insel.

22., Moissigasse 21

Familienbad Augarten

Idyllisches Kleinsommerbad mitten im Augarten, Zutritt nur für Kinder und ihre Begleitperson(en).

20., Wasnergasse 25/Augarten

Bundesbad Alte Donau

Das architektonisch besonders schöne Bad steht unter Denkmalschutz, hat eine große Liegewiese und ein Spielschiff.

22., Arbeiterstrandbadstraße 93

Kongressbad

Auch Teile dieses Freibads der Stadt Wien stehen unter Denkmalschutz, eine riesige Wasserrutsche sorgt für ordentlich Badespaß.

16., Julius-Meinl-Gasse 7a

Schafbergbad

Eine weitläufige Liegewiese und ein toller Blick auf die Stadt – hier kann man die Seele baumeln lassen.

18., Josef-Redl-Gasse 2

Näheres zu den erwähnten Freibädern finden Sie im Buch „Kind in Wien"

Eine umfassende Bäderschau des Gewinnerfreibades Gänsehäufel lesen Sie übrigens hier von Lukas Matzinger in der FALTER-Sommerserie über Wiens Freibäder

Anzeige Prater-Picknick: Konzert zum Schulschluss Pünktlich zum Ferienbeginn laden die Wiener Symphoniker die ganze Familie zum Prater-Picknick vor der spektakulären Kulisse des Wiener Riesenrades. Picknickkorb packen, Decke ausbreiten und bei freiem Eintritt musikalische Highlights von Operette bis Wienerlied und Pop genießen. Mit: Dirk Kaftan, Vera-Lotte Boecker, Rafael Fingerlos und Voodoo Jürgens! Prater-Picknick 29. & 30. Juni 2023, 19.30 Uhr, Kaiserwiese im Prater Eintritt frei!

Frage an die KIWI-Expertin

Wie klappt das Abstillen, Frau Ottenschläger?

Ernährungswissenschaftlerin und KIWI-Expertin Frau Mag. Veronika Ottenschläger gibt Tipps, wie das Abstillen und das Einführen von Beikost entspannt gelingen kann.

Mag. Veronika Ottenschläger

Ernährungswissenschaftlerin & Diplomierte Ernährungsberaterin

KIWI-Expertin

Kind in Wien: Wie gelingt das Abstillen, Frau Ottenschläger?

Veronika Ottenschläger: Am besten fließend über eine längere Zeit. Es wird mit der Einführung der Beikost eine Stillmahlzeit nach der anderen durch eine Beikostmahlzeit ersetzt. Kinder können ebenfalls den Zeitpunkt des Abstillens bestimmen, indem sie nicht mehr so interessiert an der Brust sind und eben mehr Interesse an der Nahrung zeigen. Die letzten beiden Mahlzeiten, die eventuell über das erste Lebensjahr hinaus bestehen bleiben, sind meist die Frühmahlzeit und die Gute Nacht Stillmahlzeit.

Um das Abstillen zu erleichtern, kann Pfefferminztee, Salbeitee oder Gerstenwasser über den Tag verteilt getrunken werden. Dadurch wird die Milchmenge automatisch geringer. Auch Pfefferminzöl auf die Brust aufgebracht, hilft. Es reduziert sich die Milchmenge durch die geringere Nachfrage.

Kind in Wien: Meine Tochter wird bald 1 Jahr alt. Ab wann und wie sollte man das Abstillen angeht?

Ottenschläger: Jedes Kind hat seinen eigenen Rhythmus. Die Stilldauer hängt aber auch von dem Naturell der Mutter ab und ihrem Gesundheitszustand. Manche Mütter lieben es zu stillen und haben auch über lange Zeit genug Milch, bei anderen wiederum gestaltet es sich schwieriger und es wird schneller abgestillt. Die WHO empfiehlt 6 Monate zu stillen, alles darüber hinaus ist sehr individuell zu sehen.

Kind in Wien: Das Baby trinkt (gestillt) noch sehr viel in der Nacht und isst dadurch weniger am Tag, wie könnte ich das ändern?

Ottenschläger: Als Erstes sollte man sich den Rhythmus und Abstand zwischen den Mahlzeiten untertags anschauen. Bekommen Kinder oft und viele kleine Mahlzeiten auch kurz vor einer Hauptmahlzeit, ist die Chance, dass genug gegessen wird, gering. Das viele nächtliche Stillen kann ein Zeichen auf zu geringe Kalorien und Nährstoffaufnahme untertags sein. Ältere Kinder benötigen mehr Energie als sie durch die Muttermilch aufnehmen können und wollen deshalb öfter in der Nacht gestillt werden. Ein Teufelskreislauf.

Manche Kinder benötigen dieses Clusterfeeding am Nachmittag und Abend, um über die Nacht zu kommen. Es hängt vom Kind und dem Alter des Kindes ab. Man muss sich das von Fall zu Fall anschauen, was der beste Rat und die Herangehensweise ist.

Mehr zum Thema Abstillen lesen Sie auch in der Langfassung des Interviews.

Servicehinweis: Freie Kindergruppenplätze

KIWI-Leserin Maraike hat uns kontaktiert und stellt heute die Waldorf-Kindergruppe Döbling vor, in der es noch freie Plätze für den Herbst gibt:

Waldorf-Kindergruppe Döbling

In unserer Gruppe betreuen wir Kinder ab ca. 2 Jahren bis zur Kindergartenreife (3 bis 3,5 Jahre). Wir wollen die Kinder individuell und achtsam auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit begleiten. Grundlage unserer Arbeit ist die Waldorf-Pädagogik.

Besuchen Sie gerne unsere Website www.waldorf-kindergruppe.at oder rufen Sie uns unter der Nummer 0676 430 63 07 für ein persönliches Gespräch an.

Stadtabenteuer – Wildbadeplätze

Badeteich Süßenbrunn

Abkühlung an heißen Tagen: der Teich in Süßenbrunn in Wien ist selten überlaufen (Foto: Marion Großschädl)

Der ehemalige Schotterteich wurde 2019 in zwei Zonen geteilt: Auf der großen Liegewiese und dem nahegelegenen Kinderspielplatz ist Hundeverbot, der südliche Teil des Sees mit seinen steilen Böschungen hingegen wurde zur Hundezone erklärt. Der Wasserzugang für Hunde ist nur mehr vom Südufer aus gestattet. Der Badeteich selbst verfügt über eine große Liegewiese mit Altbaumbestand und Kinderspielplatz.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, in den See zu gelangen, wobei die Zugänge in der Hundezone wesentlich steiler sind. Die Ufer bestehen aus Kies, das Wasser ist angenehm warm und klar, aber kälter als die Alte Donau zur selben Zeit. Der Teich eignet sich sehr gut zum Schwimmen, auch große Schwimmtiere können unbesorgt mitgenommen werden. Obwohl der Parkplatz vor dem Badesee ausreichend ist und die Bushaltestelle quasi vor der Haustüre, wird es auch an heißen Sommerwochenenden meistens nicht richtig voll. Die Fahrt an die Grenzen Wiens scheint doch einigen zu beschwerlich.

Die Wasserqualität wird dreimal jährlich geprüft. Mobile Toiletten sind auf dem Areal vorhanden, ein Imbissstand beim Eingang zum See bietet das gängige Versorgungsprogramm mit Getränken, Eis und Snacks, inklusive Holzbänken und -tischen und einem weiteren WC, für das man sich den Schlüssel beim Imbiss holen kann.

Adresse: 1220 Wien, Wagramer Straße 269

Öffentliche Anreise: Bus 25A/Badeteich Süßenbrunn

Wassertemperatur im Sommer: Angenehm warm

Weitere Wildbadeplätze in und rund um Wien finden Sie im gleichnamigen Buch (erschienen im Falter Verlag) von Nathalie und Marion Großschädl

Event-Tipps

Der Alltagsgegenstand und seine Zukunft

Die Performance-Installation „Pixelzimmer“ überrascht mit spannenden Fragen zu alltäglichen Dingen (Foto: Kompanie Freispiel)

In einer Zeit, in der Maschinen immer intelligenter werden, ist ein Automat mehr als nur ein praktischer Alltagsgegenstand. In der Performance-Installation „Pixelzimmer“ geht die Kompanie Freispiel den Fragen nach: Welche Funktionen sollte der Gegenstand haben? Und was, wenn die Lampe beginnt, ihre Bedürfnisse mitzuteilen, die Kücheninsel auf Abenteuerreise geht und die Toilette auf ganz spezielle Weise ihr Entgegenkommen zeigt? Ab 7 Jahren. (Sara Schausberger)

Dschungel Wien, Freitag (23.6.), 14.30 Uhr, Samstag (24.6.), 17.00 Uhr, Karten hier

Ihr Kinderlein kommet

Ein Fest für die ganze Familie wie das Donauinselfest bietet natürlich auch ein entsprechendes Kinderprogramm. Die Allerkleinsten dürfen sich etwa auf einen „Ritter Rost Startreff“ freuen (Okidoki Kinderfreundebühne, So. 12.30 bis 12.50 Uhr). Dazu warten die Anker Kinderbacltube, der Kinderfreunde Spielbus, eine Wasserbaustelle, Kinderschminken und viel, viel mehr. Unterhaltung für etwas größere Kinder bieten Deine Freunde. Das Hamburger Trio mit Deutschpop- und Rap-Referenzen in der Biografie beweist seit gut zehn Jahren, dass Lieder für ein jüngeres Publikum auch ganz ohne Einsatz der Nervensäge auskommen können. So wichtige Themen wie Schokolade, Schule, Schmerz und Schlitten (fette Autos also) behandeln Deine Freunde in einer Form von Hip-Hop, die auch erwachsenes Begleitpublikum zu grinsendem Kopfnicken animiert. (Gerhard Stöger)

Donauinsel, Okidoki-Kinderfreunde-Insel, Freitag (23.6.), 15.00 bis 19.00 Uhr, Samstag (24.6.), 12.00 bis 19.00 Uhr, Sonntag (25.6.), 12.00 bis 18.00 Uhr

Günstig gustieren

Der beliebte Lieblingsflohmarkt für Baby- und Kindersachen findet wieder einmal statt. Wer also nach günstiger Kinderkleidung, Spielzeug oder Büchern sucht, wird hier garantiert fündig.

Parkplatz Marxhalle, Samstag (24.6.), 9.00 bis 13.00 Uhr

Ein Fest für Bücherwürmer

Das Kinderliteraturfestival ist eine Freude für alle Bücherliebhaber (Foto: Joanna Pianka)

Bücher kann man nie genug haben. Eine gute Gelegenheit, sich mit neuem Lesestoff einzudecken, bietet das Kinderliteraturfestival. Rund 50 Veranstaltungen, vom Bilderbuch-Kino über Lesungen bis hin zum Kindertheater, laden junge Besucher:innen ein, in die Welt der Literatur einzutauchen. Die begleitende Buchausstellung mit mehr als tausend aktuellen Titeln lässt die Herzen von Bücherwürmern höher schlagen. Der Eintritt ist frei.

Odeon, Mittwoch bis Freitag (21.6. bis 23.6.) sowie Montag & Dienstag (26., 27.6.) von 13.00 bis 18.00 Uhr, Samstag & Sonntag (24., 25.6.) von 9.00 bis 18.00 Uhr

Ritter:innen und so

Die Schauspielerin Michèle Rohrbach und die Autorin Anita Buchart lesen und spielen aus dem Kinderbuch „Iwein & Laudine – ein Ritter:innen-Epos“, basierend auf dem Kindertheaterstück „Iwein“ des Wiener Theaterkollektiv Makemake. Ruhm und Ehre oder Freundschaft und Miteinander – wofür lohnt es sich zu kämpfen? Anmeldung unter hello@o-obooks.at. Geeignet ab 5 Jahren.

o*books, Samstag (24.6.), 16.00 Uhr

Tirol in Wien. In klein.

Modellbau der Extraklasse – ja, wirklich – verspricht das Miniatur Tirolerland in Margarten. Wiens große Miniaturwelt sperrt immer wieder zu bestimmten Terminen auf, sollte die angekündigte Hitze also nicht zum Aushalten sein oder doch die Gewitter überwiegen, empfiehlt sich ein Abstecher in die kleine Version der Tiroler Alpenwelt. Für das leibliche Wohl sorgt eine zünftige Brettljause.

Miniatur-Tirolerland, von Donnerstag (22.6.) bis Sonntag (25.6.), 10.00 bis 17.00 Uhr

Kunst für Kinder

Die Kinder werden in „Bring your family“ spielerisch, anhand von Suchaufgaben und Geschichten durch die Ausstellung „Orlan. Six Decades“ in der Sammlung Verbund geführt. Im Anschluss gibt es einen Bastelworkshop. Geeignet von 6 bis 12 Jahren. Eintritt frei, Anmeldung unter sammlung@verbund.com erforderlich.

Foyer der Verbund-Zentral am Hof, Freitag (23.6.), 15.30 bis 17.30 Uhr

Viele weitere Kinder-Events in Wien und Umgebung finden Sie auch auf falter.at/events.

Jetzt anmelden

Leistbare Ferien für Familien bietet der Verein Wiener Jugenderholung, dort gibt es noch stark geförderte Kinderurlaube . Diese richten sich an alle Kinder aus Wien im Alter von 7 bis 14 Jahren . Die Elternbeiträge sind gestaffelt, hat die Familie ein geringes Einkommen, kosten zwei Wochen Urlaub 24,30 € pro Kind und Urlaub . Bei Geschwisterkindern halbiert sich dieser Beitrag. Hier kommen Sie zur Buchung.

Die KinderMusikGruppe im 6. Bezirk bietet diesen Sommer ein umfangreiches Angebot an Workshops für Kinder fast jeder Altersstufe, auch für die ganz Kleinen. Hier geht es zum Überblick und zur Anmeldung.

Leinwand-Abenteuer

Elemental

Die Gegensätze ziehen sich an: Ember (Stimme: Leah Lewis) und Wade (Mamoudou Athie) (Foto: Disney/Pixar)

„Elemental“ führt in eine Stadt, in der die zu Individuen geformten Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft zusammenleben. Nur vermischen dürfen sie sich nicht. Bis ein Feuermädchen und ein Wasserbub sich ineinander verlieben und diese Regel infrage stellen. Pixars neuer Film will vieles zugleich sein – und ist alles nur halb. Das lustige Porträt einer fantastischen Stadt reicht über den Anfang nicht hinaus; die spätere Bedrohung des Feuerviertels ist diffus. Die Liebesgeschichte gegensätzlicher Charaktere wird von einer ungesunden Vaterfixierung torpediert. Diese zeigt an, wovon „Elemental“ hauptsächlich handelt: den komplexen Beziehungen der ersten und zweiten Generation einer Einwandererfamilie. Geeignet ab 6 Jahren. (Sabina Zeithammer)

Die aktuellen Spielzeiten finden Sie auf falter.at/kino.

Kinderbücher

Zuhause in unserer Buchhandlung (ab 5 Jahren)

Petra Hartlieb liebt Bücher: Sie ist Autorin, Kritikerin sowie Buchhändlerin in Personalunion und verantwortet den Buchpodcast des FALTER. Ihr Buch „Meine wundervolle Buchhandlung“ von 2014 wurde zu einem in mehrere Sprachen übersetzten Bestseller. Nun legt sie eine Version für Kinder nach, sympathisch bebildert von der Hamburgerin Nini Alaska. Auch Kinderbuchhelden wie der weiße Drache aus Michael Endes „Unendlicher Geschichte“ haben hier einen Cameo-Auftritt.

Hartlieb erzählt aus der Perspektive des Sohnes Toni, der zunächst gar nicht begeistert ist, von Hamburg nach Wien zu ziehen, um dort in dunklen Räumen über der Arbeitsstätte seiner buchbegeisterten Eltern zu wohnen. Aber langsam entflammt auch seine Leidenschaft für die Buchhandlung.

Petra Hartlieb: Zuhause in unserer Buchhandlung. Mit Bildern von Nini Alaska. Carlsen, 123 S., € 13,- (ab 5)

Rezension: Kirstin Breitenfellner

Der geniale Herr Kreideweiß (ab 8 Jahren)

Die Geschichte eines tollen Lehrers, der ein Fahrrad, ein Schaf und ein Schloss erbt und noch einiges an Magie dazu. Ihm geht das furchtbar auf die Nerven, aber den Kindern gefällt's. Ein verrücktes Happy-Pepi-Buch für Buben und Mädchen.

Stefanie Taschinski: Der geniale Herr Kreideweiß. Arena, 216 S., € 14,40 (ab 8)

Rezension: Nina Horaczek