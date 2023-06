Nach einer heißen Woche wieder etwas Abkühlung, es bleibt aber warm! (Foto: Unsplash)

Liebe Eltern,

am Freitag starten sie also wirklich, die großen Ferien. Zwar nur für ein Familienmitglied, aber gut. Irgendwie werden wir die nächsten neun Wochen mit Homeoffice, Hortbetreuung, Urlaub und Feriencamps schon rüberbiegen. Wir wissen, dass das nicht für alle Familien so einfach machbar ist. Deshalb halten wir Sie auch über den Sommer hinweg über alle (kostenfreien) Angebote in Wien und Umgebung auf dem Laufenden, wie zum Beispiel das WienXtra-Ferienspiel oder die Wasserspiele der Wiener Kinderfreunde, die in den Parks der Stadt aufgebaut werden, der Kultursommer Wien mit kostenfreier Kinderkultur, die KinderUni, die durch die Bezirke tourt, das Zoom Kindermuseum, das ebenfalls mit mobiler Unterhaltung in der Hauptstadt unterwegs ist, oder einfach günstige Freibadbesuche.

In der Wiener Bildungsdirektion kommt heuer wohl kaum Ferienstimmung auf. Warum, lesen Sie gleich im Anschluss in einem Interview mit dem Bildungsdirektor Heinrich Himmer von Nina Horaczek aus dem aktuellen FALTER.

Auch hinaus in den Wald gehen oder über die Wiesen zu streifen bietet sich jetzt an. Doch halt, neben Gelsen sind dieses Jahr auch wieder die Zecken stark am Vormarsch. Wie man die Kinder dagegen schützt und was auch wir Erwachsenen noch unterstützend tun können, verrät unsere KIWI-Expertin und Kinderärztin Dr. Caroline Hutter.

Ebenfalls ein Fixstarter der Nachmittagsbeschäftigung sind Spielplätze. Vor einigen Wochen haben wir Sie, liebe Leser:innen, gefragt, welche denn die Besten in Wien sind, gleich im Anschluss verraten wir Ihnen die Top 5 aus unserer Umfrage.

Das Wetter bleibt meist sommerlich, da lechzen wir alle nach Abkühlung. Dafür bestens geeignet: unser Stadtabenteuer. Der Wildbadeplatz Mühlwasser überzeugt mit Liegewiese, seichtem Wasser und altem Baumbestand.

Natürlich drehen sich auch unsere Event-Tipps um den Ferienbeginn. Mit Sportfest, Ferienspiel-Sause oder Lego Baustelle startet die schulfreie Zeit extra gut, das Leinwand-Abenteuer ist diese Woche bestens für die Kleinsten geeignet und darauf folgen, wie gewohnt, unsere Empfehlungen für Kinderbücher.

Schöne Sommerwoche wünscht

Ihre Barbara Fuchs

Fehlen im Herbst wieder Lehrer?

von Nina Horaczek

Der Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer über die Personalnot in den Schulen, Quereinsteiger im Klassenzimmer und die signifikant sinkende Bedeutung des Lesens.

Bildungsdirektor Heinrich Himmer: „Werden den ganzen Sommer hindurch Lehrer suchen müssen“ (Foto: Heribert Corn)

Die Sommerferien kommen, die Probleme im Schulsystem bleiben. Für Herbst sucht die Bildungsdirektion Wien, wie der Stadtschulrat seit 2019 heißt, verzweifelt Personal. Der FALTER wollte von Bildungsdirektor Heinrich Himmer (SPÖ) wissen, ob die Personalnot so groß ist, dass nun fast jeder unterrichten darf, und wie es sein kann, dass Kinder am Ende ihrer Schulpflicht nicht lesen können.

FALTER: Herr Bildungsdirektor Himmer, können Sie garantieren, dass es zu Schulbeginn genügend Lehrer gibt?

Heinrich Himmer: Die Volksschullehrerinnen und -lehrer und der Bereich Sonderpädagogik sind eine Herausforderung. Da werden wir den ganzen Sommer hindurch Lehrer suchen müssen. Ich kann aber garantieren, dass im Herbst eine Lehrperson in der Klasse stehen und unterrichten wird.

Laut Thomas Krebs, Vorsitzender der Wiener Pflichtschullehrer, haben noch 160 Volksschulklassen keinen Lehrer.

Himmer: Das kann ich nicht bestätigen. Die Anzahl der Klassen steht im September fest, das Lehrpersonal suchen wir jetzt.

Wieso ist das so ein Problem?

Himmer: Von 2010 bis 2020 stieg die Zahl der Erstklässler in Wien um 21 Prozent. Gleichzeitig gingen viele Lehrkräfte in Pension. Außerdem arbeiten in Wiener Volksschulen zu 92 Prozent Frauen. Da gibt es Schulen, in denen sieben, acht Lehrerinnen in Karenz gehen. Natürlich wäre es mein großer Wunsch, im Juni sagen zu können, wir haben alle Pädagoginnen und Pädagogen. Aber das wird es auch in den nächsten Jahren nicht spielen.

Also stehen Studenten in den Klassen.

Himmer: Etwa 20 Prozent aller Studierenden unterrichten auch. Und über die Initiative "Klasse Job" haben sich 260 Quereinsteiger beworben.

Die unterrichten ohne Ausbildung?

Himmer: Sie haben eine qualifizierte Ausbildung, aber keine pädagogische. Sie können etwa im Team-Teaching in einer Volksschule unterrichten.

Theoretisch steht also bald auch der Taxifahrer an der Schultafel?

Himmer: Auch der Taxifahrer als Lehrer müsste sowohl von der Schule als auch von der Bildungsdirektion als geeignet empfunden werden. Er dürfte keine Klassenführung übernehmen und müsste parallel eine pädagogische Ausbildung machen. Allerdings verdienen diese Quereinsteiger je nach Ausbildung nur 75 bis 90 Prozent des Lehrergehalts. Bei einem Einstiegsgehalt von 2200 bis 3000 Euro ist das natürlich nicht besonders attraktiv.

Das ganze Interview lesen Sie im aktuellen FALTER und auf falter.at (mit 4-wöchigem Probe-Abo kostenfrei).

Die 5 besten Spielplätze

Wir haben unsere KIWI-Leser:innen nach ihren liebsten Spielplätzen zum Herumtollen, Entdecken und Austoben gefragt. Das sind die Favoriten:

Rutschen, klettern und spielen am Feuerwehrspielplatz in Breitenlee (Foto: Anika Haider)

Feuerwehrspielplatz in der Donaustadt

Feuerwehrfans kommen hier voll auf ihre Kosten: Der Themenspielplatz in Breitenlee ist einer echten Feuerwehrkommandozentrale nachempfunden und mit Rutsche, Sprungtuch und Wasserspiel ausgestattet.

22., Hannes-Lintl-Gasse 52

Spielplatz „Zug und Bahn“ – Parkanlage Pretschgasse

Ein Mini-Bahnhof für die Lokführer:innen von morgen! Neben den beiden Spiel-Bahnhöfen gibt es einen Sandspielplatz, Klettergeräte, eine Rutsche und Schaukeln.

11., Am Kanal 137

Spielplatz im Pötzleinsdorfer Schlosspark

Das Highlight an diesem Spielplatz ist im Sommer die Wasserspielanlage. Große und kleine Tierfreunde zieht es auch zum Tiergehege nebenan, wo man Kärntner Brillenschafe und Zwergziegen beobachten kann.

18., Pötzleinsdorfer Schlosspark/Geymüllergasse

Feuerwehrspielplatz Türkenschanzpark

Im Türkenschanzpark gibt es gleich mehrere Spielmöglichkeiten und -plätze, der beliebteste ist jener in der Mitte des Parks mit dem riesigen Feuerwehrauto zum Hinauf- und Hineinklettern.

18., Türkenschanzpark (Eingang Joseph-Kainz-Platz)

Robinson-Insel Spielplatz

Der Spielplatz der Wiener Kinderfreunde ist besonders abwechslungsreich und wird außerdem von Freizeitpädagog:innen betreut. Zu den Öffnungszeiten (Mi, Sa, So 14.00 – 18.00 Uhr) ist er kostenlos zugänglich, ansonsten ist der Platz für Kindergruppen, Schulen oder auch für private Kindergeburtstagsfeiern zu mieten.

19., Greinergasse 7

Näheres zu den erwähnten Spielplätzen finden Sie im Buch „Kind in Wien“, erhältlich im faltershop oder in Ihrer Buchhandlung.

Apropos Spielplatz: Wo es die besten Rutschen gibt, hat das „Best of Vienna“-Team ausgetestet, hier geht's zur Auflistung inklusive Videos.

Frage an die KIWI-Expertin

Wie gefährlich ist ein Zeckenstich bei Kindern, Frau Hutter?

Zecken sind nicht nur lästig, sondern tragen auch Krankheitserreger mit sich herum. Die KIWI-Expertin und Kinderärztin Dr. Caroline Hutter erklärt, wie Eltern und Kinder sich schützen können.

Privatdozentin Dr. Caroline Hutter, PhD

Kinderfachärztin der Kinderarztpraxis Schumanngasse

KIWI-Expertin

Kind in Wien: Wie gefährlich ist ein Zeckestich bei Kindern?

Caroline Hutter: Ein Zeckenstich ist per se nicht besonders gefährlich – was gefährlich sein kann, sind Krankheiten, die durch den Zeckenstich übertragen werden können. Die wichtigsten Krankheitserreger bei uns sind Borrelien und das FSME-Virus.

Kind in Wien: Wie erkennt man einen verdächtigen Zeckenstich und wann sollte der Kinderarzt aufgesucht werden?

Hutter: Generell muss man wegen eines Zeckenstichs keinen Kinderarzt aufsuchen. Wichtig ist, dass man die Zecke rasch entfernt – manche Erreger wie z.B. Borrelien (nicht aber FSME) werden erst übertragen, wenn Zecken längere Zeit in der Haut bleiben. Zum Entfernen verwendet man entweder eine Zeckenzange oder eine Pinzette, mit der man den Körper der Zecke möglichst dicht bei der Stichstelle langsam herauszieht.

Sollte sich ein Zeckenstich entzünden, oder wenn sich ein sogenanntes Erythema migrans entwickelt, sollte man aber zum Arzt gehen. Das Erythema migrans ist eine ringförmige Hautrötung, die typischerweise im Zentrum blasser ist, manchmal sieht man auch nur eine flächige Rötung der Haut. Das kann ein früher Hinweis auf eine beginnende Lyme - Borreliose sein. Ob eine Zecke FSME übertragen hat oder nicht, kann man anhand des Aussehens eines Zeckenstichs leider nicht sagen.

Kind in Wien: Was ist FSME und ab welchem Alter können Kinder dagegen geimpft werden?

Hutter: FSME ist eine Abkürzung für Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), eine Viruserkrankung, die zur Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute führen kann.

Die Symptome der FSME sind unterschiedlich. Es kommen Fieber und Gliederschmerzen vor, bei Entzündung der Hirnhäute kann es auch zu einer Nackensteifigkeit kommen. Viele FSME-Infektionen verlaufen jedoch ohne Symptome. Gegen die ausgebrochene Erkrankung gibt es keine spezifische Therapie, es gibt aber eine Impfung gegen FSME, die in Österreich schon ab dem 1. Lebensjahr empfohlen ist. Wenn ein Säugling einer besonders starken Infektionsgefährdung ausgesetzt ist, kann auch bereits ab dem 6. Lebensmonat geimpft werden.

Welche weiteren Krankheiten Zecken übertragen können, lesen Sie auch in der Langfassung des Interviews.

Haben Sie Fragen an unsere KIWI-Expert:innen? Dann antworten Sie einfach auf diese Mail!

Stadtabenteuer – Wildbadeplätze

Unteres Mühlwasser Stadlau, beim Binsenweg

Das untere Mühlwasser mit seiner Liegewiese und alten Weiden, die Schatten spenden (Foto: Marion Großschädl)

Parkähnlich und sehr aufgeräumt wirkt die Liegewiese gleich bei der 95A-Autobus-Station Binsenweg. Gerade für Familien mit kleinen Kindern ist dieser Wildbadeplatz optimal. Hohe, alte Weiden spenden Schatten, die Einstiege sind sehr seicht, der Übergang von Wasser zu Wiese ist fast nahtlos. Der Wasseruntergrund ist weich und sandig und das gegenüberliegende Ufer nah. Man muss kein:e außergewöhnlich gute:r Schwimmer:in sein, um zur anderen Seite zu gelangen.

Links und rechts von der Brücke führen Wege das Mühlwasser entlang. Ein mobiles WC und genügend Abfalleimer sind am Badeplatz vorhanden, die Wege werden auch gerne von Läufern und Spaziergängern genutzt. Proviant sollte eingepackt werden, hier kann man weit und breit nirgendwo einkaufen.

Adresse: 1220 Wien, Unteres Mühlwasser, Binsenweg 23

Öffentliche Anreise: Bus 95A/Binsenweg

Weitere Wildbadeplätze in und rund um Wien finden Sie im gleichnamigen Buch (erschienen im Falter Verlag) von Nathalie und Marion Großschädl unter faltershop.at.

Servicehinweis: Freie Kindergruppenplätze

Neue Kinderfreunde-Kindergärten, 1220 Wien

In der Käthe-Recheis-Gasse (22.) wurde letzte Woche der zweite Kinderfreunde-Kindergarten in der Seestadt eröffnet. Für Kinder ab 3 Jahren sind noch Plätze frei:

Das Haus umfasst zwei Familiengruppen (für ein- bis sechsjährige Kinder), eine Kindergartengruppe (für Drei- bis Sechsjährige) und eine Kleinkindergruppe (für Kinder bis drei Jahre).

Um mehr Platz zur täglichen Bewegung in den Gruppen zu haben, gibt es ein Bistro, in dem alle Kinder ihre Mahlzeiten einnehmen. Der Garten mit beschatteter Sandkiste, Nestschaukel, Spielhaus und Hochbeeten liegt direkt am Elinor-Ostrom-Park. Pädagogischer Schwerpunkt des Hauses ist ganzheitliche Gesundheitsförderung.

Kindergartenleiterin Claudia Schuhmacher-Grammer hat noch Plätze für Kinder ab drei Jahren frei. Infos und Anmeldung unter: sonnenallee@wien.kinderfreunde.at bzw. Tel.: 01 / 401 25 - 12 225.

Anfang Juli wird ein weiterer Kinderfreunde-Kindergarten im 22. Bezirk eröffnet:

Auch das achtgruppige Haus Am langen Felde 35 ist perfekt ausgestattet mit einem großzügigen Raumangebot und einem schönen Garten. In diesem Haus sind noch Plätze für Kinder ab einem Jahr frei.

Infos und Anmeldung unter: am-langen-felde@wien.kinderfreunde.at bzw. Tel.: 01 / 401 25 - 12 226

Sie sind Leiter:in einer Kindergruppe und haben noch freie Plätze? Dann antworten Sie einfach auf diese Mail und wir ergänzen Ihr Angebot in unserer Übersicht.

Event-Tipps

Beschwingt ins Wochenende

Träumen und singen mit dem Kindertheater Papperlapapp (Foto: Papperlapapp)

Das Theater am Spittelberg bietet auch im Sommer viel Programm, an jedem Wochenende gibt es Kindertheater oder Musik zu erleben. Diese Woche am Spielplan: das Kindertheater Papperlapapp mit „Valerie und die Gute-Nacht-Schaukel“, einem Mitmach-Musiktheater von Mira Lobe ab 3 Jahren.

Theater am Spittelberg, Sonntag (2.7.), 11. 00 Uhr

Baustellensommer

Zu Ferienbeginn wird vor dem Architekturzentrum (oder drinnen, je nach Wetterlage) im Museumsquartier eine riesige Lego Baustelle gestartet. Kinder jeden Alters sind dazu eingeladen, auf 100 Quadratmetern einfach vorbeizukommen und mitzubauen.

Architekturzentrum Wien, Sonntag (2.7.), 10.00 bis 17.00 Uhr

Kultur ist überall

Auch der Kultursommer Wien startet mit seinem gratis Angebot für Kinder. An neun Bühnenstandorten gibt es zwischen Donnerstag und Sonntag Theater, Musik und Akrobatik zu erleben. Diese Woche „Jonglina: Dreams come blue“ (Herderpark, Freitag, 30.6., 10.30 Uhr) und „Erika und die Welt drumrum“ (Mühlschüttelpark, Samstag, 1.7., 10.30 Uhr).

Schulferien: Lasset die Spiele beginnen

Kein Sommer ohne Holli Knolli: das Maskottchen des WienXtra-Ferienspiels ist natürlich auch bei der Eröffnungssause dabei (Foto: Barbara Mair)

Ferien daheim? Kein Problem! Das WienXtra-Ferienspiel vertreibt auch diesen Sommer mit über 140 Aktionen – von Badespaß, über Besichtigung des Polizei-Fuhrparks oder Astronaut:innen-Training – die potentielle Langeweile. Zum Auftakt steigt an zwei Tagen im Donaupark das große Ferienspiel-Startfest. Mit über 30 Mitmachstationen, gratis Trampolinspringen und einem umfangreichen Bühnenprogramm starten die Kids würdig in die großen Sommerferien.

Donaupark, Samstag (1.7.), Sonntag (2.7.), 14.00 bis 19.00 Uhr

Es lebe der Sport!

Noch eine weitere Möglichkeit, den Ferienbeginn zu feiern, und das sogar sportlich, bietet das Sportfest Marswiese. Familien erwartet Bubble Soccer, Hüpfburgen, Kinderschminken, Steckerlbrot Grillen, ein Kinderflohmarkt und natürlich zahlreiche Sportstationen mit Angeboten zu Tennis, Klettern, Leichtathletik. Der Eintritt ist frei.

Sportzentrum Marswiese, Samstag (1.7.), 10.00 bis 17.00 Uhr

Klassisches im Park

Den ganzen Sommer lang können musikbegeisterte Besucher:innen klassischer Musik gratis in Wiener Parks lauschen. Diese Woche: „Klassik Cool! Peter und der Wolf“, Prokofjews musikalisches Märchen, erzählt mit viel Schwung und Interaktion, für alle ab 2 Jahren. Um Anmeldung unter office@grossundklein.info wird gebeten.

Waldmüllerpark, Mittwoch (5.7.), 16.00 Uhr

Niederösterreich

Abenteuer mit dem Blech-Ritter

Die Kittenberberger Erlebnisgärten sind nicht nur wegen des Abenteuergartens für Kinder eine Reise wert, sondern auch wegen des Kinder.Musical.Sommers, in dessen Rahmen heuer „Ritter Rost und Prinz Protz“ gezeigt wird: Ritter Rost bekommt Konkurrenz von Prinz Protz. Wird es ihm gelingen, sein Burgfräulein Bö zurückzugewinnen? Hilfe bekommt er wie immer von seinem Freund dem Drachen Koks. Für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Davor oder danach unbedingt einen Abstecher zum Rutschenturm oder der Holzkugelbahn einplanen!

Kittenberger Erlebnisgärten, Ritter-Rost-Vorstellungen von 5.7. bis 6.8.

Viele weitere Kinder-Events in Wien und Umgebung finden Sie auch auf falter.at/events.

Leinwand-Abenteuer

Cinemini on Tour: Kino für die Kleinsten – Die Welt im Bild

Kurzfilme für die ganz Kleinen, liebevoll gestaltet (Foto: Filmmuseum)

Pädagogisch anspruchsvolles Kurzfilmprogramm für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Diesmal geht es darum, die Welt mit den Mitteln des Kinos zu erkunden. Alltägliche Vorgänge können, durch die Kamera besehen, neu und aufregend sein: Ein unaufgeräumtes Zimmer bietet ebenso viel zu entdecken wie der Park vor der Haustür, aber auch ferne Städte und deren Einwohner:innen kann man mit Hilfe des Films kennenlernen. – Ein moderiertes Programm für Kinder ab drei Jahren, mit „Démolition d'un mur“ (Cinématographe Lumière, F 1896), „Tér“ (István Szabó, H 1971), „Dingen“ (Femke Schaap, NL 2005) und „When Cities Fly“ (Khaled Mzher (D 2017). (Michael Omasta)

Filmmuseum, Sonntag (2.7.), 14.00 Uhr

Kinderbücher

Ein total genialer Mummeltag (ab 3 bis 8 Jahre)

Die Mummeln sind liebe Monster, schauen ein bisschen aus wie die Barbapapas, aber wuscheliger. An einem Schlechtwettertag beschließt die Mummelfamilie nach langem Hin und Her, ins Hallenbad zu gehen. Aber dann dauert das Badesachen-Packen so lange. Zwei müssen vor dem Abmarsch noch aufs Klo, einer vergisst seine Schwimmbrille und so weiter. Als sie dann endlich, endlich vor dem Hallenbad stehen, ist das natürlich zu. Ein echt lustiges Bilderbuch darüber, wie es einem geht, wenn die Dinge nicht so laufen wie geplant.

Nora Imlau: Ein total genialer Mummeltag. Carlsen, 40 S., € 15,50 (ab 3) ()

Erhältlich im faltershop, Rezension: Nina Horaczek

Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück (ab 11 Jahren)

Opa muss ins Pflegeheim, denn er wird vergesslich. Enkel Kai ist damit gar nicht einverstanden, denn Opa ist sein Held. Er war 32 Jahre im Krieg, und Kai kann alle seine Heldentaten auswendig. Er reist mit Opa zurück in die Vergangenheit, weil er etwas Spannendes erleben will. Aber Opa will sich gar nicht erinnern. Und was Kai dabei lernt, gefällt ihm gar nicht. Denn Krieg ist langweilig, grausam, und Opa hat alle seine Triumphe nur erfunden. Trotzdem kommen die beiden versöhnt zurück.

Zoran Drvenkars Geschichte über den Krieg, die Angst und die Liebe zum Leben zählt zu den tiefsinnigsten Kinderbüchern der letzten Jahre, realisiert als Dialog zwischen Enkel und Opa: eine Reise in der Fantasie, die sich wie ein Abenteuer liest – und im März zu Recht mit dem Luchs-Preis ausgezeichnet wurde.

Zoran Drvenkar: Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück. Hanser, 160 S., € 17,50 (ab 11) ()

Erhältlich im faltershop, Rezension: Kirstin Breitenfellner