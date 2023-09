Es gibt Grund zu Feiern: der KIWI-Newsletter ist ein Jahr alt! (Foto: Unsplash)

Liebe Eltern,

vor ungefähr einem Jahr hat die herausforderndste und spannendste Woche meiner Karriere und Mutterschaft begonnen. Zum einen haben wir den allerersten „Kind in Wien“-Newsletter an Sie verschickt und den Bereich Kinder unter falter.at/kinder gelauncht, zum anderen hat mein großes Kind mit der Schule begonnen. Dass wir dann zur selben Zeit die Läuse ausgefasst haben, war zwar kein Grund zum Feiern, der Rest aber schon.

Zeit, mich bei Ihnen zu bedanken! Danke, dass Sie uns treu bleiben und weiterempfehlen, danke, dass Sie uns schreiben und Feedback geben. Darüber - oder einfach nur über Glückwünsche zum Geburtstag - freuen wir uns übrigens immer ganz besonders, denn schließlich wollen wir von Ihnen unter kiwi@falter.at hören, was Ihnen eventuell thematisch fehlt, was Ihnen gefällt und auf was Sie getrost verzichten können. (Auf Läusestorys vermutlich, das kann ich Ihnen aber leider nicht versprechen.) Denn, Sie erinnern sich vielleicht an den Spruch, den mir meine immer vergnügte Apothekerin damals entgegen geschmettert hat: „Die Viecherln lieben den Herbst!“.

Was haben wir heute für Sie im Programm?

Meine Kollegin Lina Paulitsch hat im FALTER 35/2023 darüber berichtet, wie künstliche Intelligenz den Unterrichtsalltag verändert. Lesen Sie anschließend gleich mehr darüber.

Das Internet, Fluch und Segen zugleich. Besonders jüngere Kinder laufen Gefahr, unbemerkt in die dunklen Seiten des Netzes, Stichwort Cybergrooming, zu geraten. Wir Eltern müssen uns besser bilden, um unseren Nachwuchs zu schützen. Unsere KIWI-Expertin Mag. Elke Prochazka erläutert, was wir tun können.

Die Schule ist – zumindest in Wien – schon wieder voll im Gange. Das nimmt sich der österreichische Kinderfahrrad-Hersteller woom zum Anlass, um im Trailcenter auf der Hohen Wand Wiese einen Action-Tag zu veranstalten. Sie erfahren in unserem Stadtabenteuer, was es noch alles dort zu erleben gibt.

Wissen Sie, dass auch die Römer die Schulbank drücken mussten und welche Einsatzfahrzeuge bei einem Schadstoffunfall benötigt werden? Nein? Dann scrollen Sie rasch runter zu den zahlreichen Event-Tipps dieser Woche, das Römermuseum und das Feuerwehrfest warten schon mit vielen Erlebnissen. Auch wenn die Sonne noch so fein scheint, Kino ist immer eine Option, aber ab Donnerstag ein Muss: denn da laufen „Die Neuen Geschichten vom Franz“ an. Die entzückende Fortsetzung des Nöstlinger Klassikers ist unser Leinwand-Abenteuer. Und noch mehr potenzielle Klassiker finden Sie dann bei unseren Buchempfehlungen.

Auf viele weitere KIWI-Ausgaben freut sich

Ihre Barbara Fuchs

Anzeige Die Stadt & Du. Entdecke Wien auf Schritt und Tritt. Bewegung und Abwechslung im Schulalltag? Da kommt das Mobilitätsbildungsprogramm „Die Stadt & Du“ gerade richtig. Beim gemeinsamen Grätzl entdecken, Zu-Fuß-Gehen und Radfahren

lernen Kinder Mobilität kennen und erleben einen abwechslungsreichen, bewegten Unterricht. „Die Stadt & Du“ unterstützt Volksschul-Pädagog:innen dabei, Verkehrs- und Mobilitätsbildung abwechslungsreich zu gestalten. Unterrichts-Boxen mit vielfältigen Unterrichtsideen und Kurseinheiten vermitteln Inhalte spannend und interaktiv. Das Angebot ist für Wiener Volksschulen kostenlos. Bequem und einfach online bestellen: www.diestadtunddu.at

Das fliegende Klassenzimmer

von Lina Paulitsch

Schummelnde Schüler, fade Texte. Wie wird künstliche Intelligenz den Unterrichtsalltag verändern?

KI-Boom in den Klassenzimmern, Fluch oder Segen? (Illustration: Jorghi Poll)

Ob die Community gute Ideen, einen #PromptDerWoche teilen wolle, fragt ein User. „Hier ist mein Bot für den Geschichtsunterricht“, erwidert ein Lehrer aus Deutschland, es ist die Vorlage für eine Hausübung. Im „Twitter-Lehrerzimmer“ wird fleißig debattiert. Unter dem Hashtag #twlz posten Lehrpersonen zu künstlicher Intelligenz (KI) im Unterricht.

Der Mann hat das KI-Textprogramm ChatGPT gebeten, die Rolle eines jungen Mannes einzunehmen, der 1985 aus der DDR fliehen will. Seine Schüler können sich mit dem Bot-Dissidenten unterhalten, um etwas über die Geschichte zu lernen.

„Versuche mich davon zu überzeugen, mit dir in den Westen zu fliehen“, sollen die Schüler fragen und sich in die Vergangenheit versetzt fühlen. ChatGPT antwortet brav: „Wir wissen nicht, ob unser Gespräch belauscht wird. In der DDR herrschen strenge Überwachungsmaßnahmen und es ist wichtig, unsere Pläne geheim zu halten.“

264 User liken den Beitrag. Ein anderer Lehrer kommentiert die Screenshots kritisch. Der Bot-Dissident hat fabuliert, als er vorgab, mit Leuten zu sprechen, die bereits die DDR verlassen haben – um „von ihren Erfahrungen zu lernen“. Ob der Bot wisse, dass der Kontakt zum Westen nicht so einfach möglich war, fragt der User. Und noch wichtiger: ob die Schüler hier nicht ein falsches Bild der Historie bekommen.

Als im Dezember vergangenen Jahres die Software ChatGPT den KI-Boom auslöste, kreiste die Diskussion schnell um das Thema Schule. Ein Programm, das auf Knopfdruck ganze Texte ausspuckt, werde den Unterricht verändern und die eigene Denkfähigkeit zerstören, so der Tenor. Für Lehrpersonen werde es immer schwieriger, einen selbstgeschriebenen von einem kinderleicht generierten KI-Aufsatz zu unterscheiden. Der Schummelei seien Tür und Tor geöffnet.

Auch die Universitäten stehen vor der Herausforderung, Seminararbeiten gewissenhaft zu beurteilen. Studenten berichteten sarkastisch, die halbe Bachelorarbeit stamme aus der KI-Feder, ohne dass es der Dozent bemerkte. Lehrerinnen wiederum erzählten, sie würden sofort erkennen, welche dumpfen Allgemeinplätze vom Bot stammten und was von Schülern.

Im April dieses Jahres publizierte das österreichische Bildungsministerium eine kurze „Handreichung“ zum Thema KI, in der man sich auch dem „Vortäuschen von Leistungen“ widmet. Dahingehende Befürchtungen seien gerechtfertigt, der richtige Umgang ist aber nur vage definiert. Das Lehrpersonal müsse künftig genauer den Schreibstil jedes Schützlings im Kopf haben und solle Wissen lieber mündlich abfragen.

Insgesamt ist sich die heimische Politik einig: KI ist mehr als ein Schummel-Tool. Während Schulen in New York City den Zugang zu ChatGPT sperrten, rät man in Österreich von einem Verbot ab. KI kann positiv für den Unterricht genutzt werden, als individueller Nachhilfelehrer etwa.

Die Empfehlungen des Ministeriums seien sehr allgemein, sagt Thomas Strasser, Professor für technologieunterstütztes Lehren und Lernen an der Pädagogischen Hochschule Wien. Strasser bildet Lehrer im Fach der Digitalen Grundbildung aus, das seit letztem Jahr mit einer Wochenstunde an heimischen Schulen unterrichtet wird. Unterrichtsmaterialien kämen bislang aus der Community, etwa aus dem erwähnten Twitter-Lehrerzimmer.

„Unsere Schüler brauchen eine Ausbildung im Prompt-Engineering“, sagt der Professor, der früher selbst Englischlehrer war. „Sie müssen lernen, die richtigen Fragen zu stellen.“ Als Prompt wird der anleitende Satz bezeichnet, den man bei ChatGPT eingibt. „Je allgemeiner ich frage, desto allgemeiner fällt die Antwort aus. Damit der Sprachbot einen eloquenten Text liefert, muss ich also den Prompt konkret gestalten.“ Auch Lehrer sollten sich künftig schon im Studium mit diesem Engineering befassen. Dazu müssten sie keine „Tech-Nerds“ sein.

Die eigentliche Problematik sieht Strasser aber nicht in schummelnden Schülern, sondern in Fake News. „Wir müssen den Schülern zeigen, wo die manipulative Kraft der KI liegt.“ Denn was ChatGPT aufschreibt, ist oft faktisch falsch.

Den ganzen Artikel lesen Sie online im FALTER (kostenfrei mit 4-wöchigem FALTER-Probe-Abo).

Sehen Sie den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Schule eher als Chance oder Gefahr? Stimmen Sie einfach ab, in dem Sie auf das verlinkte „Chance“ bzw. „Gefahr“ klicken. Wir sagen Ihnen bald, was bei der KIWI-Umfrage herausgekommen ist.

Anzeige Ein neues Schuljahr steht bevor. Die Freude auf das Lieblingsfach und darauf, bald wieder Neues zu lernen, ist bei vielen Kindern groß. Das Problem: Für die individuelle Förderung der Kinder bleibt immer weniger Zeit. Denn 75% der Lehrkräfte sagen, zu viel Bürokratie halte sie davon ab, ihren eigentlichen Job zu machen! Unterschreibe jetzt gegen zu viel Bürokratie, damit mehr Zeit für Schülerinnen und Schüler bleibt!

Frage an die KIWI-Expertin

Wie kann ich mein Kind vor Cyber-Grooming in Chatrooms schützen, Frau Prochazka?

Das Internet bringt nicht nur Gutes. Wie wir unsere Kinder vor den schlechten Ecken schützen können, erklärt uns unsere KIWI-Expertin Mag. Elke Prochazka.

Mag.a Elke Prochazka

Klinische- u. Gesundheitspsychologin, zertifizierte Saferinternet.at-Trainerin

KIWI-Expertin

Kind in Wien: Was ist Cyber-Grooming?

Elke Prochazka: Bei Cyber-Grooming versuchen – vorwiegend männliche – Erwachsene im Internet das Vertrauen von Kindern und Jugendlichen zu bekommen, um sie sexuell zu belästigen bzw. sexuell zu missbrauchen.

Dies ist klar strafbar, der §208a StGB stellt Cyber-Grooming unter Strafe! So ist alleine die Frage an eine Person unter 14 Jahre etwa über WhatsApp eine pornographische Aufnahme zu schicken strafbar. Die Kontaktanbahnung erfolgt etwa ab dem Volksschulalter.

Kind in Wien: Was sind die häufigsten Taktiken, die Täter:innen in Chatrooms verwenden, um das Vertrauen von Kindern und Jugendlichen zu gewinnen?

Prochazka: Alles, was dazu dient, Vertrauen zu bekommen. In Online-Spielen wird etwa beim Weiterkommen geholfen. Die Täter:innen zeigen viel Verständnis, für Schulprobleme, aber besonders für Probleme mit den Eltern. Auch wenn Spiele durch Eltern verboten sind, wird dies oftmals genützt. Genauso wird der Wunsch nach einer Person, für die man attraktiv ist, für die Anbahnung verwendet. Oftmals wird der Kontakt über wirklich lange Zeit aufgebaut. Alleine durch die Art und Weise wie geschrieben wird, ist es oftmals nicht mehr möglich zu erkennen, ob es eine groomende Person ist oder tatsächlich eine Online-Freundschaft.

Kind in Wien: Welche Faktoren machen Chatrooms für Kinder und Jugendliche so interessant und wie können Eltern darauf angemessen reagieren?

Prochazka: Groomende begeben sich überall dorthin, wo Kinder und Jugendliche sind. Genauso wie sich Täter:innen in der Offline-Welt, etwa auf Spielplätze begeben. Cyber-Grooming passiert daher überall, wo sich Kinder und Jugendliche im Internet mit anderen unterhalten können. Über Messenger ebenso, wie in Chats von Online-Spielen. Bei Online-Spielen ist der Reiz einfach das gemeinsame Spielen und darüber austauschen.

Oftmals ist das Internet gerade für Jugendliche die einzige Möglichkeit, von anderen akzeptiert zu werden. Wenn sie im Offline-Leben, wie der Schule und der Nachbarschaft, Schwierigkeiten haben, dann ist die Online-Welt und die dortigen Kontaktmöglichkeiten besonders attraktiv. Sie sind dankbar für die Komplimente und Zuwendungen, die sie online erhalten. Gehen die Chatpartner:innen dann zu unangenehmen Fragen über und stellen unangenehme Forderungen, dann befinden sich Kinder und Jugendliche bereits in einer erpresserischen Situation. Es ist für sie auch schwierig, den Kontakt direkt abzubrechen, gerade wenn sie in der Offline-Welt, kaum Kontakte haben.

Wichtig ist mir, dass im Internet wirklich viele beständige Freundschaften entstehen. Cyber-Grooming ist eine Gefahr, genauso, wie es auch im Offline-Leben Gefahren gibt. Bei weitem nicht alle Kontakte sind gefährlich.

Ob es überhaupt so etwas wie sichere Chatrooms gibt und wie Eltern für Sicherheit sorgen können, lesen Sie auch in der Langfassung des Interviews.

Wenn Sie Fragen an unsere KIWI-Expert:innen haben, zögern Sie nicht, uns zu schreiben und antworten Sie einfach auf diese Mail!

Servicehinweis: Freie Kindergruppenplätze

KIWI-Leserin Annabella stellt heute das Kinderhaus Sargfabrik vor:

Kinderhaus Sargfabrik, 1140 Wien

Das Kinderhaus Sargfabrik bietet Betreuung für Kinder von 18 Monaten bis 6 Jahren, in Familien- und Kleinkindgruppen.

Unsere Kernaufgabe liegt in der liebevollen Unterstützung der Kinder auf ihrem individuellen Weg. Zudem bieten wir regelmäßige Waldtage, Theater- und Schwimmbadbesuche und: täglich frisch zubereitetes Essen!

Wir freuen uns über deine Kontaktaufnahme mit: kinderhaus@sargfabrik.at

sargfabrik.at/kinder/kinderhaus

Sie sind Leiter:in einer Kindergruppe und haben noch freie Plätze? Dann antworten Sie einfach auf diese Mail und wir stellen Sie im Newsletter vor und ergänzen Ihr Angebot in unserer Übersicht.

Stadtabenteuer

Woom Bike Event im Trailcenter Wien

Über Stock und Stein im Trailcenter Hohe Wand Wiese (Foto: Markus Frühmann)

Auf der Hohen Wand Wiese gibt es im Trailcenter Wien für Familien das ganze Jahr über Spaß und Sport. Im Sommer kann man die Fahrt über die 850 m lange Sommerrodelbahn wagen oder sich im Trailpark auf dem Mountain-Bike üben. Ganz neu ist außerdem ein Kinderbikepark dazugekommen. Dorthin lädt der österreichische Fahrradhersteller Woom anlässlich des Schulstarts zum #backtoschool Actiontag. Im Beginner Skills Park können Kinder von 3 bis 12 Jahren auf den neuesten woom Bikes erste Trailstrecken ausprobieren, während Kids ab 8 Jahren neue Mountainbike Techniken kennenlernen.

Trailcenter Hohe Wand Wiese, Samstag (9.9.), 10.00 bis 16.00 Uhr

Hier lesen Sie auch ein Interview mit Horst Marterbauer vom Trailcenter Wien aus dem Servicehandbuch „Kind in Wien“.

Event-Tipps

Kinder an die Macht

Kinder gehören gefeiert: Am Welttag des Kindes passiert das an öffentlichen Plätzen in Wien (Foto: Frank Jödicke/Kinderfreunde)

Die Wiener Kinderfreunde feiern auch heuer am zweiten Sonntag im September den Welttag des Kindes in allen 23 Bezirken. Das Angebot ist überall ein wenig anders gestaltet, verspricht aber immer Spiel und Spaß für die ganze Familie. An einigen Plätzen werden Mitmach- und Spielangebote stattfinden, wo anders gibt es Luftburgen oder Landhockey. Da wird der Kasperlbus Station machen, dort ein Zauberer auftreten. Also, Augen offen halten und Daumen drücken für schönes Wetter!

Wiener Plätze und Parks, Sonntag (10.9.), 14.00 Uhr

Ab auf die Straße

Das lauschige Theobaldgassenfest lockt nicht nur mit Kinderbastelstation, Gassen-Schnitzeljagd, Zaubershow und Kinderschminken, sondern sogar mit einer Monmini Open Air Kinderdisco. Von 13.00 bis 14.00 Uhr kann hier nach Herzenslust geshakt werden. In der Reindorfgasse wird ebenfalls gefeiert, auch dort wartet ein umfangreiches Programm mit unter anderem Matthäus Bär und Kiri Rakete auf junges Publikum.

Theobaldgasse, Samstag (9.9.), 13.00 bis 22.00 Uhr

Reindorfgasse, Freitag & Samstag (8. & 9.9.), ab 14.00 Uhr

Park-Kultur für junge Vögelchen

Kinderschminken, Spielbus, DJ-Workshop, Kindermusik und Jugendtheater: der Vogelweidpark vereint zehn Tage lang unter dem Namen „Young Birdie15“ Kultur für Jung und Alt, wobei der Fokus heuer – wie der Name schon sagt – stark auf dem Wohl der kleineren Besucher:innen liegt. Zu Gast sind unter anderem Michaela & Jimmy und die Donaupiraten, der Eintritt ist frei.

Vogelweidpark, bis 17.9. (jeweils Donnerstag bis Sonntag)

Spaßiges Kindertheater

Lustige Maßstäbe ergeben feines Figurentheater (Foto: Joanna Pianka)

Clowneskes Figurentheater: Man nehme eine Handvoll Maßstäbe und folge aufmerksam den Anleitungen. In „Drei Zentimeter“ vom Figurentheater Die Kurbel entsteht mit gespielter Leichtigkeit daraus Sehnsuchtsbilder: das kleine Haus mit Garten, das Schiff am Meer, die Frühlingswiese voller Blumen und Bienen. Ab 4 Jahren, der Eintritt ist frei.

Reithofferpark, Donnerstag (7.9.), 16.00 Uhr

Wasser marsch!

Ein Fixpunkt für alle Einsatzfahrzeugbegeisterten und die, die es noch werden wollen, ist jedes Jahr das Wiener Feuerwehrfest am Hof. Spannende Vorführungen mit Brand und Löschen, gestellte Verkehrsunfälle und Höhenretter-Einsätze sowie Präsentation von Fahrzeugen der Feuerwehr begeistern nicht nur kleine Besucher:innen. Der Eintritt ist frei.

Am Hof, Freitag (8.9.), ab 9.00 Uhr, Samstag & Sonntag (9. & 10.9.), ab 10.00 Uhr

Junge Römer:innen

Auch die Römer mussten die Schulbank drücken. Bei der Familienführung „Ad Ludum“ verrät Elisabeth Monamy, wie der Unterricht in der Antike ausgeschaut hat, ob am Sonntag Schule war und welche Fächer überhaupt unterrichtet wurden. Geeignet ab 8 Jahren, Anmeldung erforderlich.

Römermuseum, Sonntag (10.9.), 11.00 Uhr

Kulturelle Freuden

Mit dem Baby ins Museum können Familien gleich zwei Mal diese Woche. Nämlich einerseits in das Obere Belvedere durch die Ausstellung „Frauenpower. Künstlerinnen im Fokus“ und andererseits durch die Sammlung des Volkskundemuseums. An beiden Orten stehen Wickel- und Stillmöglichkeiten zur Verfügung.

Belvedere, Oberes Belvedere, Mittwoch (13.9.), 10.30 Uhr

Volkskundemuseum, Mittwoch (13.9.), 10.30 Uhr

Viele weitere Kinder-Events in Wien und Umgebung finden Sie auch auf falter.at/events.

Jetzt anmelden

Für Mädchen und Buben von 8 bis 14 Jahren bietet der ASC Schnuppertraining für Fechten an, ab 12. September gibt es die Möglichkeit im Bundesgymnasium 18 mehr über diesen außergewöhnlichen Sport zu erfahren. Details finden Sie hier.

Leinwand-Abenteuer

Neue Geschichten vom Franz

Eberhard, Franz und Gabi nehmen die Spur vermeintlicher Einbrecher auf (Foto: 2023 NGF / Wild Bunch Germany)

Einen Sommer ohne Streit. Das wünscht sich der immer noch zu klein geratene Franz (Jossi Jantschitsch), inzwischen schon zehn. Um seine ständig zankenden Freunde Gabi (Nora Reidinger) und Eberhard (Leo Wacha) zu versöhnen, lenkt er ihre Aufmerksamkeit auf eine ungelöste Einbruchserie in Wien. Und liefert die Hauptverdächtige gleich mit: die ewig grantelnde Nachbarin, Frau Berger! Nur hat der Franz bei den Details ein wenig geflunkert …

In „Neue Geschichten vom Franz“, der Fortsetzung der Nöstlinger-Adaption von 2022, setzt das Erfolgsteam um Regisseur Johannes Schmid und Drehbuchautorin Sarah Wassermair wieder auf das routinierte Darstellertrio und einen kindgerechten Kriminalfall.

Nur ist der gar keiner, denn Frau Berger – die wunderbare Maria Bill als heimliches Highlight – ist mehr an der Theaterbühne als an Einbrüchen interessiert. Bloß plagt sie lähmendes Lampenfieber, was der nervöse Franz nur allzu gut kennt, auch wenn er in seiner eigenen Selbstfindung schon weiter ist. Wie sich die beiden im weiteren Verlauf gegenseitig aufrichten, ist mehr als rührend und vermittelt in einem charmanten Sommerabenteuer altersgerecht Werte wie Empathie und Verständnis. Da ist er wieder: der gute Geist der Nöstlinger-Bücher. Ab 6 Jahren. (Martin Nguyen)

Die aktuellen Spielzeiten finden Sie auf falter.at/kino.

Kinderbücher

Was macht die Nacht? (ab 4 Jahren)

Ein Vater reist mit seinem Kind durch die Stunden der Nacht. In der dunklen Zeit passieren allerlei magische Dinge. Das beginnt damit, dass Nachtwächter und Einbrecher gemeinsam zur Arbeit fahren und der Blauwal im Schwimmbad sich an die Wasseroberfläche traut. Um Mitternacht „fürchten sich die Gespenster vor den Menschen“, „rufen die Telefone sich gegenseitig an, wird alles wahr im Märchenwald“. Kommentiert werden die phantastischen Ereignisse von der Tochter, die sich zwar keine Märchen aufbinden lassen will, aber stets fordert, dass Papa doch bitte weiterfabulieren soll.

Die weißgrau auf schwarzblauem Grund schimmernden Bilder der aus Bulgarien stammenden Ausnahme-Illustratorin Stella Dreis machen den Zauber dieser ungewöhnlichen Exkursion sichtbar.

Dirk Gieselmann, Stella Dreis (Illustrationen): Was macht die Nacht? Aladin in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH, 40 S., € 20,60 (ab 4) (Foto: zVg)

Erhältlich im faltershop, Rezension: Kirstin Breitenfellner

Die Ausbrecher (ab 10 Jahren)

Das Verschwinden Giacomo Casanovas aus den Bleikammern oder die (mit Clint Eastwood in der Hauptrolle verfilmte) Flucht von Alcatraz sind weltbekannt. Aber es gibt noch andere gewitzte Ausbrecher: etwa den Sklaven Henry Brown, der sich 1849 in einer Holzkiste von den amerikanischen Südin die Nordstaaten schicken ließ, den Bankräuber John H. Dillinger, dem 1934 der Gefängnisausbruch mit einer aus Holz geschnitzten und mit Schuhpasta gefärbten Pistole gelang, oder 38 Freiheitskämpferinnen, die 1971 durch einen Tunnel aus einem Gefängnis in Uruguay türmten.

Aufregende Geschichten, die das Leben schrieb; fulminant bebildert und ergänzt um Infokästen voll wissenswerter Details: von der Planung der Flucht über deren Tools bis zur – häufigen – Wiederverhaftung.

Soledad Romero: Die Ausbrecher. Die Gestalten Verlag, 64 S., € 20,50 (ab 10) (Foto: zVg)

Erhältlich im faltershop, Rezension: Kirstin Breitenfellner