Fehlendes Lehrpersonal, botanische Exkursion und bärige Abenteuer

Das Wetter verspricht weiterhin Spaß in der Sandkiste! (Foto: Unsplash)

Liebe Eltern,

und schon ist die erste Schulwoche wieder rum. Aufstehen macht noch immer keinen Spaß, also mir, Jausenbox richten ebenfalls nicht und eigentlich habe ich schon genug von den Elternabenden, dem Geldkuverts abgeben und ja nicht vergessen, ein Kind bei irgendwelchen Kursen anzumelden. Das betrifft auch das Kindergartenkind, das natürlich ebenfalls aus allem rausgewachsen ist und jetzt leider ohne Schlapfen herumgeht. Eigentlich besteht der Herbst nur aus einem permanent schlechten Gewissen für alle Eltern.

Viele Lehrer:innen sind auch rausgewachsen, und zwar aus der Schule – die Babyboomer-Generation geht nach und nach in Pension. Der Pensionsantritt vieler Menschen kommt zwar so überraschend wie der reguläre Schulstart im September, trotzdem fehlt Österreichs Schulklassen das Lehrpersonal. Der FALTER.morgen hat sich die Lage in den österreichischen Klassenzimmern genauer angeschaut, scrollen Sie gleich runter.

Was die Ursachen für Neurodermitis bei Babys sein könnten und wie das Auftreten der schmerzhaften Krankheit gelindert werden kann, erläutert uns Dr. Karin Jahn-Bassler, Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten und unsere KIWI-Expertin.

Exotische Pflanzen mitten in der Stadt gepaart mit einer Kinderbuchlesung: Das alles und noch viel mehr gibt es im Botanischen Garten, unserem Stadtabenteuer, zu erleben.

Was Sie in den nächsten Wochen nicht verpassen sollten, von wegen Kursstarts und Baby-Konzerte, erfahren Sie weiter unten, gleich nach unseren Event-Tipps.

Die haben es wieder in sich: eines der vielen herbstlichen Highlights findet nämlich dieses Wochenende statt, das Mistfest in Hernals. Unser Leiwand-Abenteuer dreht sich diese Woche um die Abenteuer von Maus und Bär und die Kinderbuchempfehlungen beinhalten ein wahres Bilderbuchkunstwerk.

Schöne Woche wünscht

Ihre Barbara Fuchs

Volle Klassenzimmer, überforderte Lehrer:innen, offene Stellen

Österreichs Schulklassen fehlt das Lehrpersonal. Die geburtenstarke Babyboomer-Generation geht in Pension und zu wenige Lehrer:innen kommen nach. Im Schuljahr 2021/22 leisteten Lehrer in Wien rund eine halbe Million Überstunden. Auch in diesem Schuljahr sind nicht alle Lehrstellen besetzt. 441 Volksschullehrer:innen sucht die Stadt Wien noch, 290 an Mittelschulen, über 300 fehlen an Gymnasien.

Keine einzige Stunde müsse deswegen ausfallen, versprach Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) bereits im August. Um den Personalmangel auszugleichen, stellt das Bildungsministerium seit einigen Jahren Lehramtsstudierende vor die Tafel und lockt Quereinsteiger:innen mit Fixverträgen an die Schulen. Bereits im vergangenen Schuljahr unterrichteten fast 300 Studierende und über 1000 Lehrer:innen ohne klassische Lehramtsausbildung in Wiener Klassenzimmern.

Für viele Junge ist der Einstieg in den Job ohne abgeschlossene Ausbildung ein Grund, das Klassenzimmer schnell wieder zu verlassen und nicht wiederzukommen. Daniela Krenn hat sich bei Lehrergewerkschaften umgehört, vor welchen Herausforderungen und Problemen Lehrer:innen und vor allem junge Pädagog:innen derzeit stehen. Eine Vertreterin der Sozialdemokratischen Gewerkschaft im Öffentlichen Dienst wollte nicht mit uns sprechen, zu den Auswirkungen des Lehrermangels könne sie in der ersten Schulwoche noch nichts sagen. Sie verwies ans Bildungsministerium. Herbert Weiß von der AHS-Lehrergewerkschaft FCG und Thomas Krebs vom Zentralausschuss der Pflichtschullehrer berichten von massiver Bürokratie und verheizten Junglehrern.

Umfrage: Künstliche Intelligenz als Chance oder Gefahr?

Sehen Sie den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Schule eher als Chance oder Gefahr?

... haben wir Sie im letzten KIWI-Newsletter gefragt. Unsere Umfrage bringt ein ausgeglichenes Ergebnis: 50 Prozent sehen KI als Chance, 50 Prozent als Gefahr.

Frage an die KIWI-Expertin

Wie kann ich Neurodermitis bei meinem Baby vorbeugen, Frau Jahn-Bassler?

Viele Babys und Kleinkinder leiden an der Hauterkrankung. Was die Ursachen sein und wie Eltern eventuell vorbeugen können, erläutert unsere KIWI-Expertin und Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten Dr. Karin Jahn-Bassler.

Dr. Karin Jahn-Bassler

Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten

KIWI-Expertin

Kind in Wien: Ab welchem Alter kann Neurodermitis bei Babys auftreten?

Karin Jahn-Bassler: Es gibt verschiedene Wahrscheinlichkeiten für das Alter des Ausbruchs:

In den ersten sechs Lebensmonaten: bei etwa 50 % der Betroffenen

Bis zum ersten Lebensjahr: bei bis zu 60 % der Betroffenen

Bis vor dem fünften Lebensjahr: bei bis zu 85 % der Betroffenen

Kind in Wien: Kann Neurodermitis im Laufe der Zeit verschwinden oder sich verbessern?

Jahn-Bassler: Ja, denn bis zum frühen Erwachsenenalter sind 60 % der erkrankten Kinder symptomfrei. Auch die Spontanheilung ist möglich, allerdings haben bis zu 30 % der Kinder dann als Erwachsene zeitweise Ekzeme.

Kind in Wien: Welche Faktoren könnten dazu beitragen, dass ein Baby an Neurodermitis erkrankt?

Jahn-Bassler: In den letzten Jahrzehnten kam es zu einem deutlichen Anstieg der Prävalenz der Atopischen Dermatitis. Ursachen dafür sind veränderte Umweltbedingungen, der westliche Lebensstil und eine erhöhte Achtsamkeit für diese Erkrankung. Dennoch ergeben sich gewisse landesspezifische Abweichungen: Sind in Deutschland ca. 13 % aller Kinder betroffen, so zeigt sich in Schweden eine Inzidenz von 21 %. Eindeutig ist aber, dass die Atopische Dermatitis eine der häufigsten chronischen Erkrankungen ist. Provokationsfaktoren sind unter anderem: Wolle, Schweiß, falsche Hautreinigung, Tabakrauch, feuchtes Milieu, Allergien wie vor allem Hausstaubmilbe, Tierepithelien, Pollen, Nahrungsmittelallergien und mehr, klimatische Faktoren: extreme Kälte/Trockenheit, sehr hohe Luftfeuchtigkeit, Hitze. Und natürlich spielt eine genetische Komponente auch eine Rolle.

Mehr zum Thema Neurodermitis bei Babys lesen Sie auch in der Langfassung des Interviews.

Wenn Sie Fragen an unsere KIWI-Expert:innen haben, zögern Sie nicht, uns zu schreiben und antworten Sie einfach auf diese Mail!

Servicehinweis: Freie Kindergruppenplätze

In der Kindergruppe „Mit Kindern Wachsen“ gibt es ab Oktober noch einen freien Platz. KIWI-Leserin Julia stellt sie heute vor:

Elternverwaltete Kindergruppe „Mit Kindern Wachsen“, 1170 Wien

Wir sind eine elternverwaltete Kindergruppe im 17. Bezirk und haben ab Oktober einen Platz frei für ein Kind zwischen 2 und 6 Jahren. In unserer Kigru werden max. 14 Kinder von erfahrenen Montessori-Pädagoginnen in familiärer Atmosphäre liebevoll betreut. Wir haben einen eigenen Garten, kochen biologisches Essen und legen großen Wert auf freies Spiel und ein respektvolles Miteinander.

Bei Interesse freuen wir uns über Anfragen an kontakt@mitkindernwachsen.at

mitkindernwachsen.at

PS: Am Mittwoch, 11. Oktober, um 17.00 Uhr veranstaltet der Hasen-Bären-Kindergarten (1060 Wien) einen Infoabend für das Kindergartenjahr, das im September 2024 startet. Details und Anmeldung: Hasen-Bären-Kindergarten (hasenbaeren.at)

Sie sind Leiter:in einer Kindergruppe und haben noch freie Plätze? Dann antworten Sie einfach auf diese Mail und wir stellen Sie im Newsletter vor und ergänzen Ihr Angebot in unserer Übersicht.

Stadtabenteuer

Botanischer Garten der Universität Wien

Urbaner Dschungel: Im Botanischen Garten gibt es exotische Pfanzenarten zu entdecken (Foto: Der Knopfdrücker)

Im städtischen Umfeld bietet der Botanische Garten der Universität Wien seinen Besucher:innen eine einzigartige Gelegenheit, Natur zu erleben und Wissenswertes über Pflanzen zu erfahren. Zu diesem Zweck wurde die „Grüne Schule“ ins Leben gerufen, die Besucher:innen die Chance gibt, die Welt der Pflanzen unter fachkundiger Leitung zu entdecken. 11.500 Pflanzenarten beherbergt der Botanische Garten, darunter heimische und tropische Nutzpflanzen, Orchideen und Bromelien; für Kinder besonders interessant sind der Bambuswald, die Mammutbäume, der Lotos oder die fleischfressenden Pflanzen. Geboten wird ein umfangreiches Führungsprogramm für Groß und Klein. Botanische Fakten und geschichtliche Details stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie die didaktische Vermittlung – eine spannende, altersadäquate Aufbereitung des jeweiligen Themas.

So etwa bei der Familienführung am 17.9., in dessen Rahmen Andrea Grill aus ihrem Kinderbuch „Fiffy und Maurice“ vorliest. Anmeldung hier.

Familienführung Botanischer Garten Wien, 17.9., 15.00 bis 16.00 Uhr

Event-Tipps

Wissenschaft, aber lustig

Wissenschaft unterhaltsam und lustig erklärt (Foto: Science Busters 4 Kids)

Wer nichts weiß, muss alles glauben – so lautet das Credo der Science Busters. Sie erklären sonst den Erwachsenen die Welt, nun zeigen Martin Puntigam, Helmut Jungwirth und Peter Weinberger den Kindern in Science Busters: Science for Kids, was Wissenschaft kann – nämlich fast alles: Impfstoffe entwickeln, auf den Mars fliegen, krachen, brennen, stinken. Ab 9 Jahren. (Sara Schausberger)

Theater im Park, Samstag (16.9.), 11.00 Uhr

Nicht verpassen!

Nächster herbstlicher Fixpunkt: das Mistfest. Zwei Tage lang ist der Stützpunkt Hernals Treffpunkt aller Familien in Wien. Auf engstem Raum gibt es hier unglaublich viel zu sehen: Einsatzfahrzeuge von Rettung, Polizei, Feuerwehr und natürlich der Müllabfuhr, Kinderflohmarkt, Rettungshunde-Shows, Kindermitmach-Stationen, Musik und, und, und. Muss man einmal gesehen haben. Wirklich.

MA 48 Hernals, Samstag & Sonntag (16. & 17.9.), 9.00 bis 18.00 Uhr

Flauschig und freundlich

Der Tatzelwurm treibt wieder sein Unwesen im Lilarum (Foto: Lilarum)

Das erste Kinderstück des Wiener Musikers und Autors Ernst Molden „Rosi, Toni, Tatzelwurm“: In einer Höhle im Wald wohnt der Tatzelwurm. Zumindest erzählen das die Erwachsenen, damit die Kinder nicht in die Höhle gehen. Rosi und Toni gehen der Sache nach. Ab 4 Jahren. (Sara Schausberger)

Figurentheater Lilarum, Freitag (15.9.), 15.00 Uhr, Samstag & Sonntag (16. & 17.9.), 14.30 & 16.30; bis 1.10.

Letzte Chance: Zoom on Tour

Die Temperaturen mögen momentan zwar etwas anderes sagen, doch der Sommer geht dem Ende zu – und damit auch die Tour des Zoom Mobil. Zum Abschluss legt der Bus voll Spaß für Kinder ab 4 Jahren noch zwei Stopps an öffentlichen Plätzen der Stadt ein. Gemeinsam werden dort Kugelbahnen gebaut, Musikmaschinen und alles Mögliche mehr, was die Fantasie so hergibt. Am 4.10. geht es indoor weiter, da eröffnet das Kindermuseum seine neue Mitmachausstellung.

Aktivspielplatz Rennbahnweg, Mittwoch (20.9.), 16.30 bis 18.00 Uhr; Folgetermin Donnerstag (21.9.), Ernst-Lichtblau-Park, 16.30 bis 18.00 Uhr

Überall Literatur

Die Zieglergasse verwandelt sich am Samstag in eine Literaturmeile, auch das Kinderprogramm kann sich sehen lassen: Spielstraße, eine Lesung von meiner lieben Kollegin Sara Schausberger aus ihrem Buch „Muskel, Furz und Superkraft“, Bücher selber gestalten und auch philosophiert wird mit den Kindern.

Zufällig räumt auch noch der Österreichische Buchklub der Jugend sein Lager aus, beim Kinder- und Jugendliteratur Flohmarkt lassen sich sicher super Schnäppchen machen. Für Lesestoff und literarische Anregungen ist also an diesem Wochenende gesorgt.

Zieglergasse, Samstag (16.9.), ab 14.00 Uhr

Österreichischer Buchklub der Jugend, Freitag (15.9.), 13.00 bis 18.00 Uhr, Samstag (16.9.), 10.00 bis 16.00 Uhr

Niederösterreich

Herbstliche Freuden

Blätterwirbel und bunte Drachen: auch im Herbst ist das Schloss Hof einen Besuch wert (Foto: SKB/Michal Cilic)

Für buntes Treiben am Himmel über Schloss Hof sorgt das Drachensteigfest. Kunstvolle Fluggeräte sind zu bestaunen, natürlich können die Kinder auch selber Drachen basteln, Profis lassen spezielle Riesendrachen steigen, zusätzlich wird noch Ponyreiten und eine Führung zu den Kamelen angeboten.

Schloss Hof, Samstag & Sonntag (16. & 17.9.), 11.00 bis 17.00 Uhr

Feiern wie früher

Das Römerfest Carnuntum gibt lebendige Einblicke in das Leben der Antike. Zu erleben sind Gladiatorenkämpfe, römische Tänze, das Exerzieren der Legionen und natürlich ein Programm für kleine Römer:innen.

Römerstadt Carnuntum, Samstag & Sonntag (16. & 17.9.), 9.00 bis 18.00 Uhr

Viele weitere Kinder-Events in Wien und Umgebung finden Sie auch auf falter.at/events.

Jetzt Tickets sichern

Die Saison der Baby- und Kleinkindkonzerte geht wieder los. Bevor alle Tickets weg sind, sollten Sie schnell unter anderem bei Jeunesse oder aber auch im MuTh zugreifen.

Jetzt anmelden

Am 25.9. starten im Atelier von Lili Dobner neue Kunst-Workshops im 19. Bezirk unter dem Motto „Experimentieren mit Rembrandt, Motherwell und Bourgeois“ für Kinder und Jugendliche so ziemlich aller Altersgruppen . Hier geht es zum Stundenplan.

Wer sich eher musikalisch ausdrücken will, ist bei der Stimmwerkstatt im 13. Bezirk besser aufgehoben. Hier wird am 18.9. gestartet, angeboten werden Kurse für Kinder von 0 bis 12 Jahren. Alle Informationen finden Sie online.

Leinwand-Abenteuer

Ernest & Célestine 2 – Die Reise ins Land der Musik

Musikalische Begegnungen zwischen Célestine und ihrem Freund Ernest (Foto: Productions - Studiocanal - France)

Das zweite Kino-Abenteuer des neugierigen Mäuse-Mädchens Célestine und ihres bärigen Begleiters Ernest: Als seine wertvolle Geige kaputtgeht, reisen die beiden in seine alte Heimat, um sie reparieren zu lassen, und finden ein Land vor, in dem Musik verboten ist. Klar, dass sie sich mit dieser Regel nicht abfinden können. Ab 6 Jahren. (Michael Omasta)

Filmcasino, Samstag (16.9.), 14.00 Uhr

Kinderbücher

Mein königsblauer Freund (ab 3 Jahren)

Michael Köhlmeier studierte Malerei, bevor er zu schreiben begann. Von ihm stammen die berührenden Zeichnungen dieses Kinderbuches, den Text hat seine Frau Monika Helfer beigesteuert. Moritz, genannt Monki, hat seine Mutter verloren und lebt bei seinen Großeltern.

Sein Opa trinkt den Kummer weg, seine Oma hat nur Marmeladebrote als Trost, deswegen ist Monki der titelgebende „Königsblaue Freund“ so wichtig, ein Pullover, den seine Mutter ihm zum Geburtstag geschenkt hat. Doch dann vergisst er den Pullover beim Fußballspielen. Die krakeligen Zeichnungen und die kindliche Handschrift inklusive Schreibfehlern könnten von Monki stammen, wären sie nicht so gut. Ein besonderes, berührendes Buch.

Monika Helfer, Michael Köhlmeier: Mein Königsblauer Freund. bahoe books, 46 S., € 15,– (ab 3) (Foto: zVg)

Erhältlich im faltershop, Rezension: Kirstin Breitenfellner

Zin (ab 6 Jahren)

Zineddine hat viele Geschwister und wenig zu essen. Er geht nicht zur Schule, denn er muss arbeiten. Die neue Arbeitsstätte, zu der sein Vater ihn eines Tages bringt, wird sein Leben verändern. Es ist eine Druckerei. Der Knabe lernt hier nicht nur zu lesen und Buchstaben zu setzen, sondern auch, welche Macht den Wörtern innewohnt.

Hassan Zahreddine, 1969 im Libanon geboren, lebt heute in Kanada. Im arabischen Raum vielfach ausgezeichnet, ist „Zin“ sein erstes Buch auf Deutsch – ein wahres Bilderbuchkunstwerk in der Technik des Mezzotinto, bei der eine Stahlplatte aufgeraut und dann mit einem Schabeisen darauf gezeichnet wird. Damit setzt der Autor seinem Vater, der in den 1940ern in Beirut aufwuchs, ein Denkmal. Und gleichzeitig auch der Kunst des Schreibens, Lesens und Druckens.

Hassan Zahreddine: Zin. Baobab Books, 32 S., € 20,60 (ab 6) (Foto: zVg)

Erhältlich im faltershop, Rezension: Kirstin Breitenfellner