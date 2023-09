Ritter, Drachen und Ringelröteln

Das Wetter hat es gut mit uns gemeint, doch am Wochenende kündigt sich der Herbst an (Foto: Michael Morse/Pexels)

Liebe Eltern,

ich habe es tatsächlich verschrien. Natürlich gehen jetzt die Viecherln - wir nennen ihren Namen nicht, aber sie beginnen mit einem "L" - im Kindergarten um. Und Corona rückt auch immer näher. Das brauchen wir wirklich nicht noch einmal. Konzentrieren wir uns also auf die schönen Sachen, wie zum Beispiel das wundervolle Wetter, das uns überraschend noch so spät im September geschenkt wurde. Das nennt sich Zweckoptimismus.

Also erfreuen wir uns an den schönen Dingen! Der anrückende Herbst bedeutet glücklicherweise auch den Start in die Kindertheater-Saison. Meine Kollegin aus dem FALTER-Feuilleton, Sara Schausberger, hat dazu im aktuellen FALTER die neue Intendantin Anna Horn des Dschungel Wien interviewt. Zusätzlich geben wir einen Ausblick auf die neuen Produktionen, die Sie nicht verpassen sollten.

Eine weitere Krankheit, von der ich vor meiner Elternschaft noch nie gehört hatte, sind die Ringelröteln. Alles, was Sie zu dieser typischen Kinderkrankheit wissen müssen, lesen Sie weiter unten von unserer KIWI-Expertin Dr. Caroline Hutter.

Diese Woche begeben wir uns nur knapp Raus aus der Stadt, nämlich ins Schloss Laxenburg. Dort finden an diesem und nächstem Wochenende klassische Ritterturniere statt.

Die Event-Tipps locken ins Museum, aufs Fahrrad und in die Nationalbibliothek, auch im Burgenland gibt’s was Feuriges zu erleben. Das Leinwand-Abenteuer erzählt Geschichten für die Kleinsten und unsere Empfehlungen für Kinderbücher finden Sie wie gewohnt am Ende.

Feine Spätsommertage wünscht

Ihre Barbara Fuchs

Die Stadt kommt in den Dschungel

von Sara Schausberger

Anna Horn macht Theater analog und digital: Der Dschungel Wien, das Theaterhaus für Kinder und Jugendliche, eröffnet neu unter der Intendanz der deutschen Theaterpädagogin.

Auf Anna Horns großem Schreibtisch liegen ein Zeichenblock, Stifte und eine Ausgabe der Kinderbuchreihe "Die Schule der magischen Tiere". Die Sachen gehören ihrer achtjährigen Tochter. Sie begleitet die neue Direktorin des Dschungel Wien manchmal in die Arbeit. Kurz vor der Eröffnung gibt es hier noch viel zu tun.

Die 1977 in Dessau geborene Horn ist Expertin für Kinder-und Jugendtheater. Zuletzt war sie stellvertretende Leiterin des Burgtheaterstudios, der Schiene für junges Publikum im Haus am Ring. Davor verantwortete sie am Residenztheater in München das "Junge Resi". Nach vielen Jahren an großen Institutionen freut sie sich nun auf die Möglichkeiten, die ein eigenes Haus bietet. Darauf, dass Kinderproduktionen nicht als Stiefkinder des erwachsenen Publikums behandelt werden. Und dass kein aufgeblasener Verwaltungsapparat kleinere Produktionen blockiert.

Dass sich Städte ein separates Theater für Kinder und Jugendliche leisten, kommt selten vor. In Wien gibt es mit Dschungel und Theater der Jugend gleich zwei Häuser mit diesem Fokus. Während das Theater der Jugend mit einem festen Ensemble arbeitet, steht im Museumsquartier vor allem die freie Szene im Zentrum. Das wird sich auch unter der neuen Intendanz nicht verändern. Gruppen wie Makemake Produktionen, Schallundrauch Agency oder Theater Foxfire haben mit dem Dschungel einen festen Koproduktionspartner.

Der 2004 gegründete Dschungel war eine schwere Geburt, über 15 Jahre lang kämpfte die Szene für das Haus. An vorderster Front mit dabei: Stephan Rabl, der die Leitung des Theaters denn auch gleich übernahm und die Position 13 Jahre lang innehatte. Rabl leistete Pionierarbeit. Theater für junges Publikum war noch ein wenig beackertes Feld. Er etablierte ein Theater, das Kindern und Jugendlichen den pädagogischen Zeigefinger erspart und die Kunst in den Mittelpunkt stellt. Auf ihn folgte Corinne Eckenstein, von der Horn nun übernimmt.

Lesen Sie den gesamten Artikel in der aktuellen FALTER-Ausgabe und online auf falter.at (mit 4-wöchigem Probe-Abo kostenfrei).

Theaterstücke, die Sie in der kommenden Saison im Dschungel nicht verpassen dürfen: „Die komische Tür“, „Wind“ (siehe Event-Tipps), „Platz da“, und die Wiederaufnahmen von „Waldrapp“ und „Parzival“

Frage an die KIWI-Expertin

Was für eine Krankheit sind Ringelröteln, Frau Hutter?

Eine weitere Kinderkrankheit, der man meistens erst begegnet, wenn die Elternschaft eintritt: die Ringelröteln. Unsere KIWI-Expertin Dr. Caroline Hutter, Kinderärztin in der Schumanngasse, erläutert die Symptome.

Privatdozentin Dr. Caroline Hutter, PhD

Kinderfachärztin der Kinderarztpraxis Schumanngasse

KIWI-Expertin

Kind in Wien: Was für eine Art von Krankheit sind denn die Ringelröteln?

Caroline Hutter: Ringelröteln sind ein sehr häufige und meist harmlose Viruserkrankung, die fast alle irgendwann durchmachen. Die Erreger der Ringelröteln sind Parvoviren B19, die zumeist bei engem Kontakt über Tröpfcheninfektion und Speichel übertragen werden. Das Virus ist weltweit verbreitet und bei uns haben 10-20% der Kinder unter drei Jahren bereits eine Infektion mit Parvoviren gehabt.

Kind in Wien: Was sind die typischen Symptome?

Hutter: Der Name Ringelröteln stammt von dem recht typischen Ausschlag, der sich 2 Wochen nach einer Ansteckung entwickeln kann, meist zu einem Zeitpunkt an dem die Kinder nicht mehr ansteckend sind. Oft verlaufen Ringelröteln auch völlig unbemerkt oder wie ein leichter grippaler Infekt.

Kind in Wien: Wie kann man die Ringelröteln behandeln?

Hutter: Sonst gesunden Kinder und Erwachsene brauchen meist keine spezifische Therapie, weil die Krankheit meist sehr mild ist.

Kind in Wien: Können auch Erwachsene Ringelröteln bekommen?

Hutter: Ja. Allerdings: Mit den Erregern der Ringelröteln infizieren sich vor allem Kinder im Vorschulalter und wer einmal an Ringelröteln erkrankt war, ist lebenslang vor einer neuerlichen Infektion geschützt. Wenn man allerdings als Kind nicht erkrankt ist, kann man sich im Erwachsenenalter anstecken. Hier sind besonders schwangere Frauen und das ungeborene Kind gefährdet, weil Viren auf den Fetus übertragen werden können. Das Risiko ist hier in den ersten 20 Schwangerschaftswochen am höchsten. Ebenfalls gefährdet sind Menschen mit einer Abwehrschwäche oder einer erworbenen oder vererbten Krankheit des Blutsystems.

Welche Themen beschäftigen Sie und Ihre Familie aktuell? Haben Sie dazu Fragen an unsere KIWI-Expert:innen? Schreiben Sie uns gerne ein Mail an kiwi@falter.at!

am 23.09. mit Führungen, Poetry Slam, Party und den Produktionen „WIND“ (ab 5), und „OBSTACLES IN OUR SKY” (ab 15). Am 30.09. stehen die Gastspiele „DER SCHÖNE UND DIE BIEST“ (ab 4) und „LEON, DER PROFI“ (ab 15) am Programm, die Uraufführung von „DIE KOMISCHE TÜR“ (ab 3) und der Open Mic und Voguing Abend VOTING BALL „WEM GEHÖRT DIE BÜHNE?“. www.dschungelwien.at

Servicehinweis: Freie Kindergruppenplätze

In den Kindergärten der Diakonie gibt es noch einige freie Plätze in verschiedenen Wiener Standorten:

Diakonie-Kindergärten in Wien

Die Diakonie-Kindergärten verstehen sich als familienergänzende, elementarpädagogische Einrichtungen und bieten Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren eine lebendige, kreative Atmosphäre zum Spielen, Lernen und um Erfahrungen mit allen Sinnen zu machen. Wir heißen jedes Kind unabhängig von Geschlecht, Religion, Nationalität und sozialem Hintergrund herzlich willkommen.

Hier geht’s zu den freien Plätzen.

Sie sind Leiter:in einer Kindergruppe und haben noch freie Plätze? Dann antworten Sie einfach auf diese Mail und wir stellen Sie im Newsletter vor und ergänzen Ihr Angebot in unserer Übersicht.

Raus aus der Stadt

Großes Ritterfest zu Pferde im Schloss Laxenburg

Idyllische und nahe bei Wien: Schloss Laxenburg (Foto: SLBG/Wolfgang Mastny)

Der Schlosspark Laxenburg ist ganzjährig, die Franzensburg von Saisonstart bis 1. November täglich geöffnet. Führungen durch die Franzensburg und auf den Turm werden oft angeboten und bieten einen spannenden Ausblick auf die Gegend.

Beim Schlossteich kann man Ruder-, Tret- und Elektroboote mieten. Es gibt zudem eine Panoramabahn zwischen dem Parkhaupteingang und der Fähre zur Franzensburg, außerdem einen 6000 m² großen, wirklich tollen Spielplatz mit naturnahem Bereich, circa 10 Minuten vom Parkhaupteingang entfernt.

Dieses und nächstes Wochenende verwandelt sich der Park außerdem zu einer Ritterwelt. Beim Großen Ritterfest zu Pferde erwartet Besucher:innen ein buntes mittelalterliches Treiben mit Turnieren, Gauklern und Mittelaltermarkt.

Schlosspark Laxenburg, Ritterfest, Samstag (23.9.), 11.00 bis 19.00 Uhr, Sonntag (24.9,), 10.00 bis 19.00 Uhr; Folgetermin 30.9. & 1.10.

Eintritt Schlosspark: Kinder ab 6 Jahren € 1,70, Erw. € 3,–, Hunde € 2,60. Fähre: € 0,70 pro Pers. ab 3 Jahren. Führungen Franzensburg: Kinder € 7,–, Erw. € 11,–, Familienkarte (2 Erw., max. 3 Kinder) € 28,–.

Event-Tipps

Einen Tag gehört das Museum den Kids

Für einen Tag Chefs: die Kinder übernehmen das Mumok (Foto: Sebastian Gansrigler)

Beim Kinderaktionstag sind ausnahmsweise kleine Kunstbegeisterte die Chefs im Mumok. Bei freiem Eintritt steht ein umfangreiches Programm für Besucher:innen zwischen vier und zwölf Jahren an: von Kinderführungen, über Musikworkshops, Lesungen, Atelierbesuche, einer Silent Disco bis hin zu einem Blick hinter die Kulissen des Museums. Sollten die Eltern stören, schaffen zudem kurze Überblicksführungen für Erwachsene für Ruhe von den Großen.

Mumok, Samstag (23.9.), 10.00 bis 19.00 Uhr

Ein Hoch auf Alleinerzieher:innen

Anlässlich des Internationalen Tags der Alleinerzieher:innen widmen sich zwei Veranstaltungen in Wien diesem Thema (etwa 90 Prozent dieser Alleinerziehenden sind Frauen).

Das Lilarum lädt daher zu einem Nachmittag für Alleinerziehende, nach dem ermäßigten Besuch der Vorstellung „Rosi, Toni, Tatzelwurm“ gibt es für Eltern die Möglichkeit sich im Foyer auszutauschen, während die Kinder an einem kostenlosen Musikwerkstatt-Workshop von WienXtra teilnehmen können.

„Einmal mit alles“: so wird der Feiertag der Alleinerziehenden am Fritz-Grünbaum-Platz begangen. Von 16 bis 19 Uhr gibt es Kinderbetreuung (von 0 bis 10 Jahren), ein Konzert und eine Luxustombola.

Lilarum, Mittwoch (27.9.), 16.00 Uhr

Fitz-Grünbaum-Platz, nächsten (!) Donnerstag (28.9.), 16.00 Uhr

Babysachen

Bei der kurzweiligen Führung „Mein Baby in der Welt der Bücher“ erfahren Eltern spannende Details über die prunkvollen Sammlungen und Räumlichkeiten der Österreichischen Nationalbibliothek. Stillen, Fläschchen, Tragehilfe und Kinderwagen sind willkommen.

Auch die musikalische Bildung kommt diese Woche nicht zu kurz: beim Klassik Cool! Tastenzauber für Babys entspannen kleine Zuhörer:innen zu den Tönen von Mozart, Bach und Schubert.

Österreichische Nationalbibliothek, Dienstag (26.9.), 9.00 Uhr

Bezirksmuseum Josefstadt, Montag (25.9.), 10.00 Uhr

Fantasievolle Stunden

Endlich wieder Theater: „Wind“ am Spielplan der neuen Saison im Dschungel Wien (Foto: Appolonia Theresa Bitzan)

Die fantastische Gruppe für Kinder- und Jugendtheater makemake produktionen lässt den „Wind“ erzählen: Mit Tanz, Musik und Worten. Geeignet ab 5 Jahren. (Sara Schausberger)

Dschungel Wien, Samstag (23.9.), 14.00 Uhr, Sonntag (24.9.), 15.30 Uhr; Folgetermine im April

Demo mal anders

Und wieder einmal startet die Kidical Mass ihre Fahrraddemo durch die Wiener Innenstadt. In Kooperation mit der Radlobby wird diesmal bis zum Auer Welsbach Park geradelt, Dauer circa 1 Stunde.

Start: Platz der Menschenrechte, Samstag (23.9.), 15.00 Uhr

Noch mehr Theater

Der Kinderbuchklassiker von Mira Lobe „Das Städtchen Drumherum“, kurzweilig erzählt vom Kindertheater Papperlapapp. Ein Stück über Umwelt- und Tierschutz, Solidarität und Aktivismus, geeignet für Kinder ab 3 Jahren. (Sara Schausberger)

Indoor-Spielplatz Sever-Saal, Sonntag (24.9.), 10.00 Uhr

Burgenland

Feuriges Spektakel

Beim Drachenfest auf Burg Forchtenstein, tauchen die Kinder in die Welt der mystischen Drachen ein. Mittels Führungen und verschiedenen Bastel- und Experimentierstationen erfahren Familien alles über dieses Zauberwesen. Zum Abschluss wartet noch eine Feuershow. Ab 4 Jahren geeignet.

Burg Forchtenstein, Samstag & Sonntag (23. & 24.9.), 10.00 bis 18.00 Uhr

Viele weitere Kinder-Events in Wien und Umgebung finden Sie auch auf falter.at/events.

Jetzt anmelden

Während des Schuljahres werden wöchentliche Waldgruppen von Wild Sein für Kinder und Jugendliche verschiedener Altersgruppen in Wien angeboten. Für Mittwoch, Donnerstag, Freitag und die Wilde Jugend (Wochenende) sind noch Plätze zu haben. Gemeinsam gehen die Teilnehmer*innen mit Wildnistrainer*innen auf Entdeckungstouren durch die Wiener Wildnis in Ottakring, dem Prater oder Cobenzl. Klicken Sie hier, um sich anzumelden.

Das Wiener Jugendrotkreuz organisiert Kinder- und Jugendgruppen im Alter von 6 bis 19 Jahren, am Programm stehen sinnstiftende Aktivitäten wie die Mitwirkung bei sozialen Projekten, die Auseinandersetzung mit Themen wie Erste Hilfe, psychische Gesundheit, oder Zivilcourage, aber auch Ausflüge sowie Spieleabende. Weitere Informationen finden Sie hier.

Leinwand-Abenteuer

Kino für die Kleinsten: Erzähl‘ mir eine Geschichte!

Besuch aus dem Weltall beim Kino für die Kleinsten (Foto: Stadtkino)

Erzähl' uns eine Geschichte! Das kann das Kino nämlich richtig gut. Die frühen Filme haben das sogar ohne Worte, ohne Geräusche und ohne Farben geschafft. Seitdem haben sich allerlei Tricks entwickelt, um filmische Bild-Geschichten zu erzählen. Vom Zeichen-Trick bis zum Zeitraffer werden uns in diesem Programm einige begegnen. Empfohlen ab 3 Jahren. (Michael Omasta)

Stadtkino im Künstlerhaus, Sonntag (24.9.), 11.00 Uhr

Kinderbücher

Alles Familie! (ab 5 Jahren)

„Vom Kind der neuen Freundin, vom Bruder von Papas früherer Frau und anderen Verwandten“, darum geht’s in diesem fröhlichen Buch. Vollgestopft mit Bildern und Sprechblasen zeigt es, was es außer der Mama-Papa-Kind-Familie noch alles geben kann. Es geht um lesbische Paare mit Kindern, um Bluts- und Wahlverwandtschaften, um Glück und Leid von Einzelkindern und Geschwistern und um die Möglichkeit, die gleiche Nase wie Opa zu bekommen.

Alexandra Maxeiner, Anke Kuhl (Illustrationen): Alles Familie! Klett Kinderbuch, 40 S., € 14,40 (ab 5) (Foto: zVg)

Erhältlich im faltershop, Rezension: Gerlinde Pölsler

Ich bau mir einen großen Bruder (ab 7 Jahren)

Wo kommt das Essen hin, das ich schlucke? Was passiert beim Aufs-Klo-Gehen? Warum haben Frauen keinen Penis? Schon Kindergartenkinder haben viele Fragen zum Körper und seinen Funktionen. Sachbücher zum Thema gibt es unzählige. Die französische Kinderbuchautorin und -illustratorin Anaïs Vaugelade geht das Thema anders an. Sie erzählt von Susa, die ihrer kleinen Schwester Marianna überdrüssig ist und sich einen großen Bruder basteln will. Knochen, Gelenke, Bänder, Muskulatur, Nerven – für alles sucht sie sich passende Materialien. Unterstützt wird sie dabei von einem klugen Krokodil. Die Nerven führen in Gehirn, Augen, Nase, Mund, Ohr – alles gehört verbunden. Seite für Seite entsteht der kleine Frankenstein, und Schritt für Schritt, ganz nebenbei, erzählt die Autorin von den Sinnesorganen, erklärt, wie Verdauung, das Atmen funktionieren und – bei Kindern ein großes Thema – kleine Menschen gezeugt werden. Am Ende wird der große Bruder sogar richtig lebendig.

Anaïs Vaugelade: Ich bau mir einen großen Bruder. Moritz, 64 S., € 24,70 (ab 7) (Foto: zVg)

Erhältlich im faltershop, Rezension: Barbaba Tóth