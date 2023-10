Superhunde, Katzendramen und Kinderarmut

Diese Woche gibt's noch einmal spätsommerliche Temperaturen – also nichts wie raus! (Foto: Unsplash)

Liebe Eltern,

Jongleuse werde ich keine mehr. Es kam wie es kommen musste, letzte Woche hatte ich zu viele Bälle gleichzeitig in der Luft: Mann nicht da, eine Kollegin krank und eine auf Urlaub, zahlreiche E-Mails zu bewältigen und den Geburtstag des großen Kindes zu organisieren. Der Ball, der auf den Boden geplumpst ist, war das Mumok. Leider habe ich den falschen Wochentag für den dortigen Kinderaktionstag angekündigt. An dieser Stelle: Sorry!

Wie armutsbetroffene Familien noch immer unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden, hat meine Kollegin Nina Horaczek im FALTER.morgen aufgeschrieben. Lesen Sie die ganze Geschichte gleich anschließend.

Unsere KIWI-Expertin und Ernährungswissenschafterin Antonia Pierer erklärt, ab welchem Alter von Breinahrung auf feste Nahrung umgestellt werden kann. Ein feines Rezept von Frau Pierer für Übergangs-Snacks haben wir auch noch dazugestellt.

Der Herbst zeigt sich wirklich von seiner besten Seite! Also, ab nach draußen und eine kleine Wanderung mit den Kindern auf den Bisamberg wagen.

Meine Kollegin Sara Schausberger ist nicht nur als Theaterkritikerin unterwegs, sondern auch Gründungsmitglied der Literaturbagage. Für dieses spannende Projekt sind noch Plätze frei, was genau dort passiert und wie Sie ihr Kind anmelden können, lesen Sie weiter unten in einem Interview, welches ich für das „Kind in Wien“- Servicehandbuch geführt habe.

Events, Events wohin man schaut. Diese Woche unter anderem in der Volksoper, der Neubaugasse und in Schönbrunn, das Leinwand-Abenteuer begleitet berühmte Welpen bei ihren neuen Heldentaten und wie immer haben wir natürlich zwei feine Buchempfehlungen für Sie.

Schöne Woche wünscht

Ihre Barbara Fuchs

Anzeige Du möchtest Yogalehrer*in werden? In der Wiener Yogaschule startet im Oktober unsere beliebte Ausbildung zum/zur Yogalehrer*in 200h in Wien in vier unterschiedlichen Formaten: - 200h Ausbildung Wochenenden Intensiv, 8 Wochenenden von 15.10. - 17.12.2023

- 200h Ausbildung jeden Freitag Abend von 13.10.2023 - 31.5.2024

- 200h Ausbildung Vormittag von 16.10. - 28.11.2023, Montag bis Freitag täglich von 9-13.15 Uhr

- 200h Ausbildung Online, jeden Mittwoch Abend 18.10.2023 - 5.6.2024 Die Wiener Yogaschule ist Ö-Cert Qualitätsanbieter in der Erwachsenenbildung. Die Ausbildung ist bei der amerikanischen Yoga Alliance zertifiziert. Tauchen Sie noch tiefer in unser Angebot ein und informieren sich hier.

Studie zeigt: Armutsbetroffene Familien leiden noch immer unter den Folgen der Pandemie

von Nina Horaczek

Kinder aus armutsbetroffenen Familien leiden noch immer unter den Folgen der Coronazeit, wie eine aktuelle Studie der Volkshilfe zeigt. Die Pandemie hatte vor allem negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, die Fitness und den Lernerfolg.

Der Smiley mit den herabhängenden Mundwinkeln wurde am häufigsten angeklickt. Gleich danach kommt das weinende Smiley-Emoji. Das sind die Symbole, die sich Kinder aus in Armut lebenden Familien aussuchen, wenn sie gefragt werden, mit welchen Gefühlen sie auf die Coronazeit zurückblicken. Sechs von zehn befragte Kinder und Jugendliche gaben an, dass sie sich immer noch einsamer fühlen würden als vor der Coronazeit. 55 Prozent der Eltern sagen, ihre Kinder seien unruhiger und gestresster als vor der Pandemie. „Für armutsbetroffene Familien ist die Pandemie noch nicht vorbei“, sagt Volkshilfe-Sozialexpertin und Studienautorin Hanna Lichtenberger. „Diese Familien leiden immer noch massiv unter den Folgen der Pandemie.“ 28,8 Prozent der armutsbetroffenen Kinder und Jugendlichen sagen auch drei Jahre nach Beginn der Pandemie, sie fühlen sich heute immer noch weniger wohl als vor März 2020, fast dreißig Prozent fühlen sich etwas weniger wohl und nur 6,3 Prozent fühlen sich heute viel wohler als damals.

Die Volkshilfe hat in einer Online-Umfrage bei insgesamt 143 armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen zwischen zehn und 19 Jahren sowie 284 armutsbetroffene Eltern nachgefragt, wie es ihnen drei Jahre nach Beginn der Pandemie geht und welche Spuren Corona in ihren Leben hinterlassen hat. „Signifikant negative Auswirkungen zeigen sich bei der psychischen Gesundheit, bei der Fitness, aber auch beim Lernerfolg“, sagt die Studienautorin. Sechzig Prozent fühlen sich weniger fit als vor Beginn der Coronakrise. „Es wurde alles nur schlimmer als die Pandemie begann. Ich konnte meine Freunde nicht mehr sehen, auch konnte ich mich auf die Schule nicht konzentrieren und würde auch seit dem viel dicker“, antwortete ein Teenager in der Studie.

Mehr zur Studie lesen Sie im FALTER.morgen (den Sie hier kostenfrei abonnieren können).

Anzeige PULS Festival im Dschungel Wien Das PULS Festival findet zum ersten Mal von 10. bis 13. Oktober am DSCHUNGEL WIEN statt. Fünf internationale Koproduktionen (Tanztheater, Performance, Schauspiel) stellen aktuelle Positionen des Theaters für junges Publikum ab 12 Jahren vor. Bei Talks, Workshops und Partys treffen internationale und lokale Künstler:innen und junge Menschen aufeinander. Mehr Infos und Karten gibts unter https://www.dschungelwien.at/puls-festival

Frage an die KIWI-Expertin

Wie kann der Umstieg von Breinahrung auf feste Nahrung gut gelingen, Frau Pierer?

Ab wann Babys feste Nahrung zu sich nehmen können und worauf geachtet werden muss, verrät uns die Ernährungswissenschafterin, Diätologin und KIWI-Expertin Antonia Pierer.

Antonia Pierer, BBSc

Ernährungswissenschafterin & Diätologin

KIWI-Expertin

Kind in Wien: Ab welchem Alter kann von Breinahrung auf feste Nahrung umgestellt werden und wie erkenne ich, ob mein Baby dafür bereit ist?

Antonia Pierer: In den ersten Lebensmonaten wird ein Baby durch Muttermilch bzw. Säuglingsanfangsnahrung ausschließlich versorgt. Um den 6. Lebensmonat braucht ein Baby dann zusätzliche Nahrung, in Form von Beikost. Eine ausreichende Versorgung mit Eisen und Zink liegt hier vor allem im Fokus. Die Beikost kann in Form von Breien oder in Form von Fingerfood, die sich auch ohne Zähne gut kauen lässt, kurz BLW, verabreicht werden. Die anfänglich kleinen Mengen werden schrittweise erhöht.

Zwischen dem 10.-12. Lebensmonat findet der schrittweise Übergang zum Familienessen statt. Das Interesse des Kleinkindes am Familienessen steigt. Kleinkinder beginnen Ihre Breie zu verschmähen und kaum ein „Erwachsenessen“ ist mehr sicher vor ihnen. Ein Grund für die Abwehrsignale können z. B. mangelnde Interesse an Breien und steigende Interesse an fester Nahrung sein. Abwehrsignale können jedoch auch andere Gründe haben …

Nehmen Sie die Abwehrsignale Ihres Kindes (Signale können sein: Kopf wegdrehen, „Nein“, Hände vorm Mund, Lippen zusammenpressen) ernst und starten Sie stattdessen mit dem „Familienessen“. In diesem Alter lernen Kleinkinder langsam selbstständig zu essen – vom Kauen fester Speisen bis hin zum richtigen Umgang mit Besteck und Co. Innerhalb des ersten Lebensjahres sollten die Speisen weder scharf gewürzt noch stark gesalzen sein.

Wichtig sind hier ein individueller Umgang und Zeit. Jedes Kleinkind hat sein eigenes Tempo. Geben Sie sich und Ihrem Kind die nötige Zeit und gestalten Sie die Essensatmosphäre so angenehm und spielerisch wie möglich. Ermutigen Sie es, selbstständig zu essen und haben Sie Geduld. Essensreste am Boden und dreckige Kinderhände sind Teil der Übergangszeit. Kinder entdecken Ihre Welt durchs Spielen. Vor allem bei Gemüse, das es in den verschiedensten Formen, Farben und Konsistenzen gibt, ist besonders viel Geduld und Zeit gefragt. Geben Sie Ihrem Kind ausreichend Zeit und Raum und tauchen sie gemeinsam in die Welt des Essens ein und lernen sie wieder Freude am Essen zu haben.

Kind in Wien: Gibt es besondere Nährstoffe, auf die Eltern achten sollten, wenn sie die Ernährung ihres Babys umstellen?

Pierer: Je nach Form der Ernährung gibt es Nährstoffe, die wichtig sind zu beachten. Je restriktiver, umso höher ist das Risiko einer Unterversorgung mit Nährstoffen. Hier wird eine gezielte Beratung mit Ernährungsfachkräften, um einen Nährstoffmangel vorzubeugen, empfohlen.

In der Langfassung des Gesprächs finden Sie außerdem einige Snackempfehlungen für den Übergang zur festen Nahrung.

Wenn Sie Fragen an unsere KIWI-Expert:innen haben, zögern Sie nicht, uns zu schreiben und antworten Sie einfach auf diese Mail!

Anzeige Weniger Inhalt, höherer Preis: Immer mehr Hersteller verringern still und heimlich den Inhalt ihrer Produkte – Konsument*innen zahlen drauf. Fordern wir gemeinsam die österreichische Politik dazu auf, aktiv zu werden. Jetzt mitmachen Werbeschmähs, vermeintlich gesunde Produkte und Lockangebote: wir alle erleben das täglich im Supermarkt. foodwatch Österreich setzt sich als unabhängiger Verein gegen die irreführenden Praktiken der Lebensmittelkonzerne ein.

Servicehinweis: Freie Kindergruppenplätze

KIWI-Leserin Sabrina stellt diese Woche die Waldkindergartengruppe „Die Gatschhüpfer“ vor:

Kindergruppe „Die Gatschhüpfer“, 1190 Wien

Wir sind die einzige Kindergruppe in Wien, die das Konzept eines Waldkindergartens bietet. Nächstes Jahr, Start September 24, haben wir mehrere freie Plätze frei, aufgrund des Konzepts ab 2,5 Jahren. Um sich ein Bild machen zu können, machen wir am 14.10. ab 14.00 Uhr einen Tag der offenen Jurte – beim Jurtengelände am Himmel (Gspöttgraben 5, 1190 Wien).

Website: gatschhuepfer.at

Sie sind Leiter:in einer Kindergruppe und haben noch freie Plätze? Dann antworten Sie einfach auf diese Mail und wir stellen Sie im Newsletter vor und ergänzen Ihr Angebot in unserer Übersicht.

Wandern mit Kindern

Ein Rundgang auf dem Bisamberg (ab 7 Jahren)

Der Weg auf das beliebte Ausflugsziel der Wiener:innen führt zuerst zu einer der Lourdesgrotten des Wienerwalds, dann geht es durch den dichten Wald zu einer sagenumwobenen Bildereiche. Anschließend führt die Rundwanderung zur Lokalität Woody’s Waldheuriger, zum Nordwienersteig und zum Waldspielplatz auf einer sonnigen Lichtung, wo die schöne Aussicht auf die Donau und Klosterneuburg mit seinem Stift lockt. Es folgt ein kurzes Steigungsstück, bevor es nach der Elisabethhöhe wieder bergab Richtung Buschenschank Fischer bis zur Busstation Bisamberg Ortsmitte geht.

(Karte: arbeitsgemeinschaft kartographie)

Anfahrt: Mit dem Bus 850 von Wien-Floridsdorf nach Bisamberg Ortsmitte. Mit dem Auto bis zu einem Parkplatz in der Nähe von Bisamberg Hauptstraße/Schulgasse.

Wegverlauf: Busstation Bisamberg Ortsmitte – Gamshöhe (1 Std.) – Bildereiche am Bisamberg (1 1/4 Std.) – Woody’s Waldheuriger (45 Min.) – Elisabethhöhe (30 Min.) – Buschenschank Fischer (30 Min.) – Busstation Bisamberg Ortsmitte (15 Min.)

Gehzeit: 4 1/4 Std.

Länge: 8,4 km

Schwierigkeitsgrad: Am Beginn der Wanderung kommt es zu einem Aufstieg von etwa 170 Höhenmetern, am Ende zu einem entsprechenden Abstieg.

Diese Wanderung stammt aus dem Buch „Wandern mit Kindern“ aus dem Falter Verlag.

Event-Tipps

Katzen brauchen furchtbar viel Musik

Wo die Liebe hinfällt: Straßenkater Thomas O’Malley und sein Aristocat (Foto: Barbara Pálffy/Volksoper Wien)

In Wien sind neuerdings die Mietzen los. Nicht etwa die plüschigen Zeitgenossen aus dem berühmten Musical „Cats“, sondern die guten alten „Aristocats“ aus Walt Disneys gleichnamigem Trickfilmklassiker. An der Volksoper hat man die berühmte Geschichte in eine eigens adaptierte Bühnenfassung gepackt.

Das Katzenabenteuer beginnt, als Duchesse eines Nachts von Butler Edgar aus ihrem Pariser Nobeldomizil entführt und gemeinsam mit ihren drei Kindern in der Pampa ausgesetzt wird. Angst vorm Dunkeln brauchen sie zum Glück keine haben: Der fesche Straßenkater Thomas O’Malley sorgt dafür, dass die Katzenfamilie unbeschadet nach Paris zurückkehrt. Auf dem Weg begegnen sie der Katzengang rund um Kater Swingy, liefern sie sich eine Verfolgungsjagd mit den Hunden Napoleon und Lafayette und lernen sie Amelia und Abigail aus England kennen: Die beiden exzentrischen Gänsedamen mit den weißen Rüschenpopos sind zum Champagner-Schlürfen und Dior-Shoppen nach Paris gekommen.

Volksopern-Choreograf Florian Hurler, der hier zuletzt das „Dschungelbuch“ herausbrachte, inszeniert den Disney-Hit als mitreißende Musikrevue mit tollen Sängern: die Videoprojektionen bringen Tempo in die Geschichte, das Orchester glänzt mit (etwas zu lautem) Big-Band-Sound. Ab 4 Jahren. (Miriam Damev)

Volksoper, Sonntag (1.10.), 11.00 Uhr; Spieltermine bis April 2024

Fette Fete mit Kiri Rakete

Die sympathische Kinderliedermacherin Kiri Rakete aus Wien findet mit ihren gewitzten Texten nicht nur bei Kindern Anklang. Mit ihrer Gitarre im Gepäck erzählt sie über Schokoladebaustellen und Avocados, bei diesem besonderen Auftritt in der Bibliothek erklärt sie den Konzertbesucher:innen ab 3 Jahren, was das alles mit Bilderbüchern zu tun hat. Um Anmeldung unter zirkusgasse@buechereien.wien.gv wird gebeten.

Bücherei Zirkusgasse, Mittwoch (4.10.), 16.15 Uhr

Puppenbau mal anders

Mit dem Regisseur, Musiker, Performer und Puppen-Bastler Florian Loycke von Das Helmi werden im Workshop „Folge dem Schaumstoff“ Puppen aus Schaumstoff gebastelt. Gerne können die Teilnehmer:innen auch Materialien wie Stoff-, Woll- und Schaumstoffreste mitbringen, vor Ort wird auch genug vorhanden sein. Geeignet ab 4 Jahren.

Dschungel Wien, Sonntag (1.10.), 13.30 Uhr

Flohmarkt & Feste

Feiern lässt es sich dieses Wochenende quasi an jeder Ecke der Stadt. Zunächst beim 100 Jahre Währinger Park Fest, dort locken eine Hüpfburg, Riesenrutsche und Minigolf zur Jubiläumsfeier. Gleichzeitig verwandelt sich die Neubaugasse zwei Tage lang in den Flaniermarkt. Highlights sind der Kinderflohmarkt in der angrenzenden Richtergasse, sowie das Kinderprogramm mitgestaltet von Kiri Rakete, den Donaupiraten und Martha Labil. Im Streckerpark wird ebenfalls gefeiert: Kinderflohmarkt, Spooky-Doo Zaubershow und Live-Musik stehen am Programm. Und zu guter Letzt lässt sich auf dem Lieblingsflohmarkt - Kinder & Frauen Flohmarkt am Sonntag noch das ein oder andere Schnäppchen machen.

Währinger Park, Freitag (29.9.), 14.00 Uhr

Neubaugasse, Freitag & Samstag (29. & 30.9.), 8.30 bis 19.00 Uhr

Streckerpark, Samstag (30.9.), 10.00 Uhr

Parkplatz neben der Marxhalle, Sonntag (1.10.), 9.00 bis 13.00 Uhr

Wer nichts wird, wird weird

Boys will be boys: Rainer Galke und Lukas Vogelsang (Foto: Luzia Puiu)

Die Oma (Dunja Sowinetz) fällt grad viel um, drum soll sie ins Pflegeheim. Sohn und Enkel packen ihre Sachen für sie. Eine alte Postkarte taucht in der Wohnung auf und katapultiert den zehnjährigen Moritz in die Vergangenheit. Da stößt er auf seinen Papa Fabian, der aber selbst erst zehn ist und das Wort „weird“ noch nie gehört hat. Gemeinsam kommen sie einem Geheimnis auf die Spur. „Liebe Grüße ... oder Wohin das Leben fällt“ von Theo Fransz ist ein Stück für Kinder ab acht, liebevoll inszeniert von Anja Sczilinski. Wie die beiden groß gewachsenen Schauspieler Lukas Vogelsang (Moritz) und Rainer Galke (Fabian) einander über die winzige Vestibülbühne jagen, ist schon ganz besonders herzig. Ab 8 Jahren. (Martin Pesl)

Burgtheater, Vestibül, Freitag (29.9.), 10.00 Uhr; Folgetermin: 5.10.

Neues aus Schönbrunn

Kleider machen Leute! Gerade in Schloss Schönbrunn, wo Kaiser, Kaiserinnen und Prinzessinnen an ihrer prunkvollen Kleidung zu erkennen waren. Die neue Themenführung „Ein Blick in den kaiserlichen Kleiderkasten“ gibt Kindern spannende Einblicke in die Welt der kaiserlichen Mode. Denn vieles, was wir heute als selbstverständlich sehen, war damals noch gar nicht erfunden: Stichwort Reißverschluss. Anschließend können sich die Teilnehmer:innen noch ausgiebig verkleiden. Geeignet ab 7 Jahren.

Kindermuseum Schloss Schönbrunn, Samstag & Sonntag (30. & 1.10.), 10.30, 13.30, 15.00

Leinwand mit Kids

Diese Woche ist es gleich zweimal möglich mit Babys und Kleinkindern ins Kino zu gehen. Zum einen beim Baby Kino im Votiv, wo „Past Lives“ und „Wald“ gezeigt wird und zum anderen im Filmcasino, wo bei Cinemorning Babys bis zu 12 Monaten mit in den Kinosaal genommen werden können und Kleinkinder - nach Anmeldung - vor Ort sogar betreut werden. Zu sehen: „Neneh Superstar“.

Votiv Kino, Dienstag (3.10.), 11.00 Uhr

Filmcasino, Donnerstag (28.9), 9.15 Uhr

Jetzt anmelden

Die Literaturbagage lädt zu einem Schnuppertermin ins Buchcafé Melange, bevor sie mit den regelmäßigen Buchdiskussionen in den Herbst startet. Das Projekt wird vorgestellt, Fragen beantwortet und über Bücher gesprochen. Die Veranstaltung ist für alle, die Interesse an der Literaturbagage haben und alle, die schon Teil der „Jury der jungen Leser:innen“ sind. Von 8 bis 18 Jahre.

Buchcafé Melange, Samstag, (30.9.), 11.00 Uhr

Die 4 Mitglieder der Literaturbagage: Greta Egle, Sara Schausberger, Anna Pech und Katharina Pech (Foto: Hannah Mayr)

Kind in Wien: Was macht die Literaturbagage?

Literaturbagage: Wir – Sara Schausberger, Greta Egle, Anna und Katharina Pech – sind der Verein Literaturbagage. Wir veranstalten Buchdiskussionen mit Kindern und Jugendlichen: Alle zwei Wochen treffen wir uns, um gemeinsam über Literatur zu reden. Die Bücher werden von uns ausgewählt, die Kinder nehmen jeweils ein Buch mit und lesen dieses bis zum nächsten Treffen.

Alle lesen dasselbe, die Bücher stellen wir als Verein kostenfrei zur Verfügung. Dann diskutieren wir darüber. Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 18 Jahren sind bei der Literaturbagage willkommen. Im Moment laufen zwei Gruppen parallel: Eine Gruppe für die Altersstufe 8 bis 11 Jahre und die andere von 14 bis 16 Jahren. In jeder Gruppe sind circa 6 bis 8 Kinder, unser Treffpunkt ist das Atelier Plateau im 9. Bezirk.

Wir orientieren uns am Schuljahr, das heißt, wir starten im September und enden im Juni mit einer Preisverleihung. Denn die Kinder und Jugendlichen sind nicht nur Teilnehmer:innen der Literaturbagage, sondern auch Jury-Mitglieder: Unter dem Namen Jury der jungen Leser:innen vergeben sie je einen Kinderbuchpreis und einen Jugendbuchpreis. Die Preise werden dann im Frühsommer von den Teilnehmer:innen selbst an die Autor:innen verliehen.

Kind in Wien: Wie wählen Sie die Bücher aus, die gelesen werden?

Literaturbagage: Wir machen eine Vorauswahl und fragen die Verlage an. Erfreulicherweise unterstützen uns sehr viele Verlage, indem sie uns Leseexemplare für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen zur Verfügung stellen. Dadurch haben wir die Möglichkeit, viele Exemplare von einem einzelnen Buch anzubieten, oft Neuerscheinungen und sehr aktuelle Bücher zu besprechen sowie ein kostenloses Angebot zu schaffen. Mittlerweile ist in unserem Treffpunkt im Atelier bereits fast so etwas wie eine kleine Bibliothek entstanden.

Das ganze Interview lesen Sie hier online sowie im aktuellen „Kind in Wien“-Servicehandbuch.

Leinwand-Abenteuer

Keine Pfote zu klein: Welpen auf Mission

Die Superhunde im Einsatz gegen eine verrückte Wissenschaftlerin (Foto: Paramount Pictures)

Der Einzelhandel reibt sich schon die Hände: Erneut müssen Ryder und seine Welpen die Abenteuerstadt vor dem Untergang retten. Diesmal vor der verrückten Wissenschaftlerin Victoria Vance, die mit einem Mega-Magneten einen Meteoriten fangen will. Doch der landet bei der Paw Patrol und verleiht ihnen als Mighty Pups ungeahnte Superkräfte. Auch im zweiten Kinofilm „Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm“ gibt es für Groß und Klein einiges zu lachen, ein neues Hauptquartier (ein riesiges Schiff!) und fetzige Fahrzeuge. Leider aber nicht viel Überraschendes, da der Superhelden-Dreh bereits aus den letzten Staffeln der Paw-Patrol-Serie hinlänglich bekannt ist. Übrigens: Weihnachten ist in 87 Tagen. Ab 6 Jahren.

Die aktuellen Spielzeiten finden Sie auf falter.at/kino.

Kinderbücher

Sei wie ein Baum (ab 5 Jahren)

Der Titel scheint sich einzureihen in den neuen Moralismus im Kinderbuch. Davon sollte man sich nicht abschrecken lassen, denn das nicht sehr spektakulär illustrierte Büchlein strahlt positive Vibes aus, fast wie ein Baum, den es so umfassend wie humorvoll erklärt: seine Produktion von Sauerstoff, die Fotosynthese und dass Bäume über Wurzeln und Pilze miteinander kommunizieren, Nährstoffe austauschen oder sich gegenseitig warnen. „Wood Wide Web“ nennt der Autor dieses „Wald-Internet“. Die Wurzeln eines Baumes, der langsam wachsen durfte, können viermal so groß werden wie seine Krone, und man darf sie sich als sein Gehirn vorstellen. Dass wir von Bäumen lernen können, ist keine Ökoromantik, sondern wird am Ende des Buchs ohne Zeigefinger plausibel gemacht. „Wachse langsam, werde stark“, lautet die Botschaft.

Philip Bunting: Sei wie ein Baum. Baumhaus, 40 S., € 15,50 (ab 5) ()

Erhältlich im faltershop, Rezension: Kirstin Breitenfellner

Drüber & drunter – Die Stadt (ab 4 Jahren)

Wie sieht es eigentlich unter der Erde aus? Welche Tiere leben auf unserem Planeten, und welche verborgenen Schätze gibt es hier zu entdecken? In diesem Bilderbuch liest man nicht von links nach rechts, sondern von oben nach unten, um herauszufinden, was unter unserer sichtbaren Welt liegt. Kinder finden unter den vielen Klappen etwa einen Fuchsbau unter einem Parkgelände, den Vorratskeller unter einem Restaurant oder Wasserleitungen unter Wohnhäusern. Auf solch spielerische Art und Weise begreifen die Kleinsten so unsere Umwelt.

Anne-Sophie Baumann: Drüber & drunter - Die Stadt. Gerstenberg Verlag, 10 S., € 15,50 (ab 4) ()

Erhältlich im faltershop, Rezension: Emily Walton