Neues von Checker Tobi, geheime Gärten und Geburtstagspartys

Es wird Herbst! Langsam zumindest, denn die Sonne erfreut uns auch diese Woche noch (Foto: Unsplash)

Liebe Eltern,

wie geht es Ihnen mit den Kindergeburtstagen? Wie viel ist zu viel? Zu Hause oder in einem Indoor-Alptraum? Abschlusssackerl, ja oder nein? Für alle Leser:innen, die (noch) keine Ahnung haben, wovon ich rede: Das sind Säckchen, gefüllt mit Klumpert, das keiner braucht und einer Tonne Süßigkeiten, die jedem Partygast am Ende überreicht werden. Ich bin ratlos und werde mich dann wohl wieder zu etwas überreden lassen, das mir viele, viele neue weiße Haare, verletzte Kinder und überzuckerte Partygäste beschert ... Haben Sie tolle Tipps, die Sie mit unseren Leser:innen (und mir!) gern teilen würden? Nur her damit, antworten Sie einfach auf diese Mail.

Sport kann ja bei zu viel Energie dank Süßkram Wunder wirken, unsere KIWI- und Bewegungsexpertin Dr. Sophia Bolzano hat sich diese Woche für Sie daher angeschaut, was für Sportarten welche Effekte auf Kinder und Jugendliche haben. Lesen Sie mehr dazu weiter unten.

Viel Bewegung hat Tobias Krell alias Checker Tobi hinter sich. Denn die Dreharbeiten für seinen neuen Kinofilm „Checker Tobi und das Geheimnis der fliegenden Flüsse“ waren herausfordernd. Was da so alles passiert ist und wovor der Checker eigentlich Angst hat, lesen Sie in meinem Interview, das ich für die aktuelle Ausgabe des FALTER geführt habe.

Die Tage werden kürzer und die Nächte kühler, aber das goldene Herbstwetter hält an. Solange es also noch geht, schicken wir Sie raus, aber nicht aus der Stadt, sondern in den Naschgarten, einem wunderbaren Projekt im 10. Bezirk.

Der Herbst bringt wie jede Woche viele Events wie Kindermusik, Theater und lange Nächte.

Das Leinwand-Abenteuer steht im Zeichen des filmischen Nachwuchses und zum Schluss dürfen wie immer unsere Buchempfehlungen nicht fehlen.

Schöne Tage wünscht

Ihre Barbara Fuchs

Checker Tobi im Kino: „Das Schauspielern war die größte Herausforderung“

Das dokumentarische Abenteuer „Checker Tobi und die fliegenden Flüsse“ führt an unterschiedliche Orte der Welt.

Ein Faultier, verloren im Dschungel. Tobias Krell alias Checker Tobi eilt ihm in seinem neuen Kinofilm zur Hilfe (Foto: Megaherz Film und Fernsehen)

Checker Tobi reist um die Welt. Normalerweise durchforstet Tobias Krell, wie Checker Tobi mit bürgerlichem Namen heißt, in seiner TV-Kinderwissenssendung deutsche Kläranlagen und Römerstädte. In seinem bereits zweiten Kinoabenteuer zieht es ihn nun in die Ferne. Tobi macht sich in der Dokufiction „Checker Tobi und die fliegenden Flüsse“ auf die Suche nach seiner Freundin Marina. Sie besitzt einen Schlüssel zu einer mysteriösen Box. Hinweis um Hinweis bringt die beiden von Vietnam über die Mongolei bis in den Amazonas-Regenwald. Dabei dreht sich alles um die Klimakrise.

Falter: Herr Krell, im neuen „Checker Tobi“-Film erkunden Sie hohe Türme, riesige Höhlen und eisige Weiten. Haben Sie denn nie Angst?

Tobias Krell: Klar habe ich Angst! Aber ich erlebe sehr gern etwas Neues. Tendenziell bin ich zwar jemand, der in engen Räumen Angst haben könnte, aber dafür ist die Höhle, die im Film vorkommt, viel zu groß. Höhenangst hatte ich zu Beginn meiner Zeit als Checker Tobi auch, die habe ich aber bereits abgelegt. Meine Filmkollegin Marina und ich steigen ja im Amazonas-Regenwald auf den 320 Meter hohen Atto-Turm. Anstrengend daran war eher, mehrere Tage hintereinander diese unzähligen Stufen hinauf- und hinunterzugehen.

Was waren die Herausforderungen beim Dreh an diesen exotischen Locations?

Krell: Wir hatten ein paar Dinge nicht bedacht. Zum Beispiel treffe ich im Film Marina in Vietnam auf einem Segelboot, aber es gibt dort überhaupt keine Segelboote. Das mussten wir also extra dorthin segeln. Und das Ganze wurde organisiert und gedreht während der Pandemie. Wir wären eigentlich schon vor zwei Jahren mit dem Film fertig gewesen. Beim Drehen selbst war die größte Herausforderung das Körperliche. In der Höhle zu filmen war extrem strapaziös. Im Film verbringen wir eine Nacht dort, in Wirklichkeit waren es drei, denn die Höhle ist neun Kilometer lang. Wir waren immer nass, hatten Blasen an den Füßen und haben gestunken.

Welche wissenschaftlichen Fakten aus dem Film haben Sie überrascht?

Krell: Ich wusste zum Beispiel nichts von der Luftverschmutzung in Ulan Bator, der Hauptstadt der Mongolei. Das dort selbst zu erleben, war erschreckend. Auch vom Atto-Turm in Brasilien hatte ich davor noch nie gehört. Was die Klimaforscher dort untersuchen, nämlich über die Luft die Geschichte der Klimakrise zu ergründen, ist hochspannend. Wir haben quasi Material für zwei Filme gedreht, es sind sicher auch Denkanstöße für die nächsten TV-Sendungen dabei.

In Ihrem Leinwand-Abenteuer reisen Sie rund um die Welt. Wie geht sich das mit dem Thema ökologischer Fußabdruck aus?

Krell: Der Dreh hat uns leider nicht nur einmal um die Welt geführt. In der Mongolei waren wir sogar zwei Mal, weil wir aufgrund von Corona den Dreh abbrechen mussten. Die Frage zum ökologischen Fußabdruck haben wir uns von Anfang an gestellt. Wir wollten einen Film über das dringlichste Thema unserer Zeit machen: die Klimakrise. Natürlich haben wir die Flüge ausgeglichen und so grün wie möglich produziert. Außerdem waren wir nur ein Team von sieben Leuten Das kann man sich also schönreden. Trotz allem haben wir einen enormen ökologischen Fußabdruck verursacht. Wenn wir allerdings von unserer Reise Geschichten mitbringen, die bei vielen Familien etwas anstoßen, dann lässt sich das hoffentlich zumindest ein Stück weit rechtfertigen.

Das ganze Interview lesen Sie im aktuellen FALTER und online.

„Checker Tobi und die fliegenden Flüsse“: ab 5.10. in den Kinos (ab 6 Jahren)

Frage an die KIWI-Expertin

Welche Sportarten empfehlen Sie für Kinder und Jugendliche, Frau Bolzano?

Welche Bewegungsformen was für positive Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche haben, verrät uns die Bewegungs-, Sportwissenschafterin & Motopädagogin sowie unsere KIWI-Expertin Dr. Sophia Bolzano.

Dr. Sophia Bolzano, MSc

Bewegungs-, Sportwissenschafterin & Motopädagogin

KIWI-Expertin

Kind in Wien: Welche Effekte haben verschiedene Sportarten auf die motorische und koordinative Entwicklung von Kindern?

Sophie Bolzano: Um die motorische (körperliche), koordinative und geistige (kognitive) Entwicklung von Kindern von Anfang an zu fördern und dadurch eine lebenslange Bewegungsbegeisterung zu schüren, braucht es gar nicht viel Aufwand. Kinder spielerisch in Bewegung zu bringen, ist leicht, da sie von Natur aus einen angeborenen Bewegungsdrang haben. Ein Trainingsprogramm ist im Kleinkind-, Kindergarten und Volksschulalter nicht nötig. Wichtigster Faktor ist, dass die Bewegung Freude und Spaß bereiten soll. Das Augenmerk liegt darauf, dass Kinder vielfältige Angebote nutzen können und so wenig wie möglich sitzen oder liegen.

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt: Kinder zwischen drei und sechs Jahren sollen nicht länger als eine Stunde am Tag vor dem Bildschirm sitzen. Also zum Beispiel vor dem Computer, Fernseher, Handy oder Tablet.

Im Alter von sieben bis zwölf ist die koordinative Lernfähigkeit am leichtesten und besten zu verbessern. Diese Geschicklichkeit kann durch Werfen, Laufen, Springen oder Klettern gefördert werden. So erhalten die Kinder eine breite Basis, um später verschiedene Sportarten betreiben zu können.

Tägliche Bewegung von Kindesbeinen an stärkt unter anderem die Muskulatur, das Herz-Kreislauf-System, die Knochen, das Immunsystem, den Stoffwechsel und die Lunge. So entsteht eine lebenslange Ressource, um das körperliche und seelische Wohlbefinden aufrechtzuerhalten. Empfohlen wird mindestens eine Stunde ausgiebige Bewegung pro Tag. Je jünger die Kinder sind, umso mehr Bewegung soll es sein.

Hitliste der Bewegungsformen (3 bis 6 Jahre):

Freies Spielen wie z.B. Laufen, Klettern, Rutschen und Springen am Spielplatz,

Bewegungsspiele für Kinder, das sind Spiele, bei denen man singt, Geschichten erzählt oder verschiedene Rollen spielt,

mit dem Roller, Fahrrad oder Laufrad fahren.

Bewegungskurse im Kindergarten oder Sportverein

Hitliste der Bewegungsformen (7 bis 12 Jahre):

Herumtollen im Freien – zum Beispiel auf einem Spielplatz – und Bewegungs- und Ballspiele mit Gleichaltrigen

ein kleines Trampolin

ein Hüpfball

eine Sprungschnur

eine Sprossenwand

All dies macht Kindern und auch Jugendlichen Spaß. Natürlich können sie in diesem Alter bereits verschiedene Sportarten ausprobieren:

Schwimmen

Fußball

Tennis

Klettern

Laufen

Tanzen

Rad fahren

In Zeiten wie diesen ist es dringend notwendig, die Kinder wieder mehr in Bewegung zu bringen, da langes Sitzen im Unterricht, Fernsehen, Spielen und Chatten am Computer für den Körper und Geist der Kinder wenig zuträglich sind.

Wir brauchen fitte, gesunde und sich viel bewegende Kinder – machen wir Erwachsene das möglich!

Weiterführende Bewegungsinformationen & Tipps finden Sie auch in der Langfassung des Interviews.

Wenn Sie Fragen an unsere KIWI-Expert:innen haben, zögern Sie nicht, uns zu schreiben und antworten Sie einfach auf diese Mail!

Servicehinweis: Freie Kindergruppenplätze

KIWI-Leser Paul stellt heute die Kindergruppe Kulturmosaik vor, es gibt noch freie Plätze ab September 2024:

Kindergruppe Kulturmosaik, 1160 Wien

Die Kindergruppe Kulturmosaik, gelegen im Super-Bildungsgrätzl Neu-Ottakring und Mitglied im Dachverband der Wiener elternverwalteten Kindergruppen, ist seit über 30 Jahren als elternverwalteter Verein organisiert. Zwei Betreuer:innen bieten 14 Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren täglich von 8.00 bis 16.00 Uhr freie Entfaltungsmöglichkeiten in wertschätzender Umgebung. Die Pädagogik der Kindergruppe orientiert sich am Manifest der Erwachsenen in selbstorganisierten Kindergruppen sowie an Montessori- und Motopädagogik.

Die Kinder finden bei uns eine vorbereitete Umgebung, in der sie spielen, lernen, basteln, bauen, werken, schütten, singen, kochen und einfach sie selbst sein dürfen. Dabei werden die Kinder zur Selbständigkeit angeleitet und individuell gefördert. Der achtsame und respektvolle Umgang mit den Kindern ist uns ein großes Anliegen. Die Kinder gehen jeden Tag raus, einmal in der Woche ist Turnen, Eislaufen oder Schwimmen, das Essen ist frisch und biologisch, regional und saisonal, das Betreuungsumfeld familiär und das Betreuer:innen-Team konstant.

www.kulturmosaik.at – office.kulturmosaik@gmx.at – 0681/10744193 (8.00 bis 10.00 Uhr)

Sie sind Leiter:in einer Kindergruppe und haben noch freie Plätze? Dann antworten Sie einfach auf diese Mail und wir stellen Sie im Newsletter vor und ergänzen Ihr Angebot in unserer Übersicht.

Stadtabenteuer

Herbstfest im Naschgarten

Herbst ist Kürbiszeit, besonders schön im Naschgarten zu genießen (Foto: Naschgarten)

Im Naschgarten im 10. Bezirk lernen Kinder Lebensmittel von Grund auf zu begreifen, es gibt Kurse für Kinder in Kleingruppen. Vom Samenkorn bis zur fertigen Mahlzeit - Buddeln, Säen, Ernten, Kochen und Genießen - immer wieder gibt es ein neues Gericht. Gewerkelt wird im Freien. Hierfür wurde in Favoriten auf 5.000 m2 ehemaliger Ackerfläche ein umweltpädagogischer Garten mit Freiluftküche, Feuerstelle, Hochbeeten, Ackerreihen, Kräutergarten, Obstwiese, Folientunnel und einem kleines Spielareal angelegt.

Beim Herbstfest am Samstag wird Pizza im Lehmofen und Stockbrot über dem Feuer gebacken, gibt es Einblicke in das Bienenhaus, zahlreiche Bastelstationen, einen Regrow-Workshop und die Möglichkeit dieses besondere Projekt kennenzulernen.

Naschgarten neben dem Zukunftshof, Herbstfest (8.10.), 10.00 bis 15.00 Uhr

Event-Tipps

Englischer Kinderbuch-Klassiker auf der Bühne

Viel Wasser braucht auch ein geheimer Garten (Foto: Rita Newman/TDJ)

Theaterstück nach dem Kinderbuch-Klassiker „Der geheime Garten“: Nachdem Mary in Indien bei einem Erdbeben ihre Eltern verloren hat, soll sie nun in einem düsteren englischen Schloss bei ihrem mürrischen Onkel Lord Craven ihr neues Zuhause finden. Gemeinsam mit dem urwüchsigen Bauernsohn Dickon findet Mary einen verwilderten Garten, der von den Kindern bald zu neuem Leben erweckt wird. Ab 6 Jahren. (Sara Schausberger)

Theater der Jugend - Renaissancetheater, Donnerstag & Freitag (5. & 6.10), 16.00 Uhr, Samstag (7.10.), 14.30, 18.00 Uhr

Für kleine Nachteulen

Die Lange Nacht der Museen bietet auch ein umfangreiches Kinderprogramm an. Im Technischen Museum kann man beispielsweise das Drohnenflugtraining bestaunen, in der WienXtra-Kinderinfo in der Disco shaken, im Theatermuseum mit Schatten spielen, beim Popup-Drachenmuseum am Schulschiff eigene Drachen basteln oder auf der Rennbahn für ferngesteuerte Autos im Königreich der Eisenbahnen mitmachen. Alle Infos zum Kinderprogramm der Langen Nacht der Museen finden Sie hier.

In verschiedenen Museen, Samstag (7.10.), ab 18.00 Uhr

Bis zum Himmel und weiter

Auf der wunderbaren Rieglerhütte im 14. Bezirk gestaltet die Musikerin und Tänzerin Esther Platon das Konzert „Wolkenwirbel“ für Groß und Klein. Musikalisch geht es auf eine Reise durch Wald und Wiese bis hinauf in den Himmel. Die Veranstaltung findet Outdoor auf gemütlichen Decken und Pölstern statt.

Rieglerhütte, Sonntag (8.10.), 14.30 Uhr

Neues aus dem Zoom-Studio

Im Zoom Kindermuseum ist heute die neue Saison angelaufen, im „Zoom Trickfilmstudio: Serienflimmern - dein Introfilm“ können Kinder von 8 bis 14 Jahren beispielsweise Intros für ihre eigene Serie gestalten, egal ob Krimi, Sitcom oder Fantasy. Mehr zu den neuen Angeboten im Zoom lesen Sie bald hier im Newsletter.

Zoom Kindermuseum, jeden Samstag und Sonntag, 16.30

Musikalische Freuden für Groß und Klein

Brahms für kleine Zuhörer:innen im Musikverein (Illustration: Kati Szilágyi)

Für ältere Kinder bietet „Allegretto: Guten Tag, Johannes Brahms!“ musikalische Unterhaltung im Musikverein. Hier dreht sich alles um den weltberühmten Komponisten und Namenspatron des Saals. Der Mann mit dem imposanten Bart hatte übrigens ein besonders großes Herz für Kinder. Er erfand unzählige Kinderlieder und in seiner großen Manteltasche trug er immer bunte Zuckerl bei sich, die er großzügig verschenkte. Ab 6 Jahren.

Gemeinsam mit Musikvermittlerin Birgit Reithofer wird im MuTh in „An Land und im Wasser“ die Musik mit allen Sinnen entdeckt. Das gemeinsame Programm findet auf der Bühne statt, geeignet ist das Krabbel- und Mitmachkonzert für Kinder von 0 bis 3 Jahren. (Miriam Damev)

Musikverein, Brahms-Saal, Samstag & Sonntag (7. & 8.10.), 11.00 & 15.00 Uhr

MuTh, Montag (9.10.), 14.30 Uhr

Zum letzten Mal auf der Bühne

Eine Graphic Novel auf der Bühne: Die 13-jährige Kim steckt in „Mehr als alles auf der Welt“ nicht nur im Trubel des Erwachsenwerdens, sie hat auch eine sehr außergewöhnliche Familie. In ungeduldig erwarteten Briefen berichtet Vater Eddie Kim und ihrem kleinen Bruder Davey von seinen fantastischen Abenteuern und einem rätselhaften Auftrag, den er unter dem Decknamen Mr. E. zu erfüllen hat. Eddie ist seit Wochen nicht mehr bei seiner Familie gewesen, die in einer trostlosen Gegend Englands gerade so über die Runden kommt. Und sein Versprechen, bald zur Teatime bei seiner Familie zu sein, überdeckt ein Geheimnis, von dem Kim und Davey nichts ahnen: Eddies Briefe stammen aus dem Gefängnis. Eine Inszenierung, die wie im Rausch zwischen Comic, Theater, Film, Tanz und Musik switcht. Spannend von der ersten Minute an und stets berührend. Ab 8 Jahren. (Sara Schausberger)

Akademietheater, Donnerstag (5.10.), 20.00 (letztes Mal)

Internationale Schnäppchen

Der zweimal im Jahr stattfindende Vienna Family Network International Flohmarkt ist immer wieder ein Hightlight. Es gibt Spielsachen, Bücher (in vielen Sprachen), Umstandsmode, Möbel fürs Kinderzimmer und viel mehr. Dazu wird Kaffee und Kuchen für den guten Zweck gereicht.

Hans Mandl Berufsschule, Sonntag (8.10.), 9.00 bis 13.00 Uhr

Für Eltern, Pädagog:innen und alle Interessierten

In der Diskussionsrunde „Kinder im Fokus: Von Visionen zu Taten“ dreht sich alles um die Perspektiven, die wir unseren Kindern für die Zukunft mitgeben können. Welche Schritte müssen wir Erwachsenen setzen, um Kinder eine bessere Welt von morgen bitten zu können? Meine Kollegin Barbara Tóth moderiert die Diskussionsrunde, mit dabei sind Barbara Blaha (Gründerin des Politkongresses Momentum), Erich Fenninger (Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe Österreich), Paulus Hochgatterer (Kinder- und Jugendpsychiater) und Anke Schad-Spindler (Forscherin und Evaluatorin in den Bereichen Kulturmanagement). Der Eintritt ist frei, die Diskussionsrunde wird für den FALTER Podcast aufgezeichnet.

Zoom Kindermuseum, Mittwoch der Folgewoche (11.10.), 17.30 Uhr

Jetzt anmelden

Das Sportzentrum Marswiese meldet freie Plätze in ihrer Waldgruppe, auch für andere Kurse kann man sich noch anmelden. Alle Informationen finden Sie hier.

Leinwand-Abenteuer

27. Video&Filmtage - Das Festival des jungen Kurzfilms

Junge Filmemacher:innen zeigen ihr Können (Foto: Christoph Liebentritt)

wienXtras großes Nachwuchsfilmfestival für Filmemacher:innen bis 22 Jahre findet zum bereits 27. Mal statt. Hol dir Feedback von Jury und Publikum und vielleicht sogar einen der begehrten Filmpreise. Fünf Tage Filmfieber, fünf Tage Film feiern. Alle wichtigen Details zu dem heuer zwischen 5. und 9. Oktober stattfindenden Filmfestival siehe unter www.videoundfilmtage.at. Der Eintritt ist frei. (Michael Omasta)

Cinemagic in der Urania, 5. bis 9.10.

Kinderbücher

Die Fähre ist da! (ab 3 Jahren)

Wenig Text, viel zu schauen. Hier kommt eine Fähre an, am Kai warten manche, andere reisen ab, es wird einund ausgeladen. In diesem Fast-schon-Wimmelbuch geht es ziemlich wild zu. Und mitten im Gewusel versteckt sich eine Geschichte, die entdeckt werden will.

Yuichi Kasano: Die Fähre ist da! Moritz, 32 S., € 14,40 (ab 3) ()

Erhältlich im faltershop, Rezension: Franziska Schweizer

Der Tag, an dem ich den bösen Wolf verjagte (ab 4 Jahren)

Eine Außenseiterin auf dem Schulhof, eine fiese Mädchenbande und ein Buch über Wölfe, das dem Mädchen Mut macht. Am Ende hilft ihm der Wolf, sich zu wehren. Ein wunderschön berührendes Kinderbuch.

Amélie Javaux: Der Tag, an dem ich den bösen Wolf verjagte. Kindermann Verlag, 40 S., € 18,50 (ab 4) ()

Erhältlich im faltershop, Rezension: Franziska Schweizer