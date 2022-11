Mehr Uni auf Youtube - FALTER.maily #925

Seit 2010 bin ich nicht mehr Studentin, die Uni besuche ich aber dennoch regelmäßig – und zwar über meine Kopfhörer. Vor Jahren habe ich es entdeckt, das große Angebot an Vorlesungen von Top-Universitäten, die ihre Lehrveranstaltungen in voller Länge online stellen. Auf Youtube, unkompliziert, kostenlos und unprätentiös: Eine Person steht vorne und spricht auf bestechend einfache, einnehmende Weise von ihrem Fachgebiet. Was braucht man mehr?

Da ist zum Beispiel der weltweit bekannte Philosoph Michael Sandel und sein legendäres Seminar mit dem Titel "Justice: What's The Right Thing to Do", abgehalten an der Universität Harvard. Oder die Einführung in Musik an der Yale von Craig Wright, der Musik dechiffriert und in 23 Lehreinheiten darlegt, wie Musik aufgebaut ist und was sie bedeutet. Oder die fantastische Reihe zum Alten Testament von Christine Hayes, ebenfalls an der Yale University. Derzeit höre ich Timothy Snyders "The Making of Modern Ukraine", er stellt die Vorlesungseinheiten wöchentlich aktuell online.

Österreichische Universitäten sollten da endlich mitziehen und ihre Spitzenlehre ebenfalls für jedermann öffentlich zugänglich machen. Denn da gibt es leider kaum Angebote, dabei ist das bisschen, das online ist, durchaus erfolgreich. Etwa die Einführungsvorlesung des Physik-Instituts der Universität Wien von Paul Wagner. Sein Vortrag über die Quantenmechanik hat 445.000 Aufrufe.

Eine Kamera, eine Person, ein Thema – mehr braucht es nicht. Worauf wartet ihr noch?

Nina Brnada

...finden Sie von nun an auch aus dem Hause FALTER! Raimund Löws Sendung "im FALTER" gibts jeden Freitag auf unserem Youtube-Kanal, aktuell finden Sie dort eine Diskussion zu "Chinas rotem Kaiser" Xi Jinping. Und im neuen Format "Nachgefragt" befragt Miriam Hübl die FALTER-Redaktion zu ihren aktuellen Stories. Diesmal: Benedikt Narodoslawsky erklärt, warum Satiriker wie Marco Pogo aka Dominik Wlazny in der Politik oft mit Erfolg gesegnet sind und warum gerade junge Menschen Anti-Establishment-Kandidaten wählen.

Haben Sie schon mal Apfelmus eingekocht? Oder vielleicht sogar einen feinen Schimmelfilm von einer Marmelade abgezogen und sie dann gegessen? Tun Sie das nicht! Genau das führte im Waldviertel zu einer Familientragödie mit Todesfall. In Folge 2 von "Klenk+Reiter. Der FALTER-Podcast aus der Gerichtsmedizin" sprechen FALTER-Chefredakteur Florian Klenk und der Gerichtsmediziner Dr. Christian Reiter darüber, wie sicher unsere Lebensmittel wirklich sind und wo gerichtsmedizinische Ermittlungen ansetzen, wenn die Todesursache völlig im Dunklen liegt. Hier gehts zur ganzen Folge, wenn Sie den Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts abonnieren, verpassen Sie garantiert keine neue Episode mehr!

Unlängst ist dem Leiter des FALTER.natur-Ressorts, Benedikt Narodoslawsky, eine Motte aus der Mehldose entgegengeflogen. Im ersten Moment reagierte er, wie wohl die meisten von uns reagieren würden: Verärgerung, Insektenbeschimpfung, Panik. Bis er sich eingestehen musste, dass wir Menschen den Motten und ihren Insektenfreunden schon erheblich mehr angetan haben als sie uns. Hier finden Sie den Volltext inklusive einiger spannender Tipps fürs Wochenende!

Endlich Herbst, endlich Kino-Saison! Unser Kino-Experte Michael Omasta versorgt Sie in diesem Newsletter jeden Freitag mit Filmempfehlungen. Diesmal zum Beispiel diese und diese und natürlich ein paar Tipps, was man bei der Viennale schauen kann, deren Vorverkauf morgen beginnt! Hier können Sie sich für den Newsletter anmelden, hier die aktuelle Ausgabe nachlesen.

Sie wollen nicht nur faul im Kinosessel rumlümmeln? Dann ab in eine Ausstellung! Das Team der FALTER:Woche empfiehlt unter anderem die Helmut Newton-Fotoausstellung im Kunstforum, Familien mit Kindern zwischen sechs und zwölf wird die Ausstellung im ZOOM-Kindermuseum zu Fake News und Medienkompetenz ans Herz gelegt.