Ich bin trypophob - FALTER.maily #926

Es ist Zeit, mich jemandem anvertrauen: Ich bin trypophob. Bekennend und selbstattestiert, sonst macht das ja keiner. Trypophobie ist ein von der Mehrheitsgesellschaft missachtetes Leiden, nämlich (da gibt es jetzt nichts zu lachen): die körperliche Abscheu vor unregelmäßigen Lochmustern.

Jahrelang hatte ich angenommen, dass ich einfach einen kleinen Huscher habe und mich deshalb der Anblick von Schwämmen, Bienenwaben oder Luftschokolade so beklemmt, dass ich mir die Haut abziehen möchte. Bilder wie diese (Googeln Sie, damit ich es nicht tun muss) zeitigen bei mir verlässlich ein Gemisch aus Ekel, Erschaudern und Fluchtdrang.

Eines schönen Tages beim Formel-1-Schauen aber hat mir der Kommentator (Ernst Hausleitner sagt, er war es nicht) die Offenbarung gemacht: Dem mexikanischen Fahrer Sergio Pérez mache seine Trypophobie derart zu schaffen, dass er die Reifenstapel am Streckenrand nicht anschauen könne. Plötzlich hatte mein Problem einen Namen, ich war nicht mehr allein.

Und lernte: 46 von 286 zufälligen Studienteilnehmern haben 2013 den Anblick von Lochmustern kaum ertragen, das wären epidemiologisch etwa 16 Prozent Trypophobiker. Die Forscher vermuteten einen unbewussten Reflex als Ausdruck biologischen Ekels. Ich wähnte mich unter evolutionärem Schutz vor Pocken, Würmern, Insektenfraß. Wirklich beleuchtet ist unsere Pein aber noch nicht, und längst keine anerkannte Angststörung.

Ohne die Verbreitung des Internets wäre jene der Trypophobie wahrscheinlich nie aufgefallen. Erst online fanden verschiedene Betroffene mit derselben seltsamen Symptombeschreibung zur Schicksalsgemeinschaft zusammen. Am 23. Mai 2005 hat eine irischen Bloggerin den Begriff erfunden, heute gibt es reichhaltige Beispielbilder und Selbsthilferatgeber.

Mir persönlich reicht das nicht. Wann beginnen Trypophobikerverbände (Slogan "Wir pfeifen aus dem letzten Loch") endlich für meine Rechte einzustehen: Triggerwarnungen auf Kaffeeschaum, Anketten vor Lotusblumen-Importeuren, Canceln des Tiroler Alpenquintettes für „Mei Huat, der hot drei Löcher.“

Trypophobiker aller Länder, vereinigt euch!

Lukas Matzinger

Wenn wir schon bei Bekenntnissen sind: Ich bin Fan des englischen Popmusikers Morrissey. Obwohl der Weltschmerz, der diesen einnehmenden Sänger aus ihm gemacht hat, auch Rassismen zutage fördert. Vor einer Woche habe ich Morrissey in seiner Heimat Manchester gehört und eine Reportage über all das geschrieben. Hier zwei bezaubernde Lieder (von ihm und seiner Band The Smiths), die vielleicht noch nicht ganz jeder kennt.