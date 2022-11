Die Bäume schwer von Lesefrüchten - FALTER.maily #927

Ich möchte mir die Rilkerei mit Wein und Winden, Blättern, Briefen und Sonnenuhren an dieser Stelle ausnahmsweise sparen und direkt zur Sache kommen: Übermorgen erscheint die FALTER-Buchbeilage dieses Herbstes! Mit einem Umfang von 56 Seiten, die vollkommen redaktionsautonom gestaltet und bespielt werden, ist diese Publikation – so glaube ich in aller Unbescheidenheit sagen zu dürfen – nicht nur hierzulande konkurrenzlos, sondern im gesamten deutschsprachigen Sprachraum einigermaßen einzigartig.

Gerlinde Pölsler hat die Hoheit über den Sachbuchteil und koordiniert auch die hauptsächlich von Kirstin Breitenfellner besprochenen Kinderbücher; ich bin seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert für den Belletristik-Teil verantwortlich.

Aber selbst wenn man über eine langjährige Routine verfügt, bleibt es immer spannend, quasi: Lampenfieber. Niemand weiß das besser als die basisbesorgte Barbara „Baronesse" Blaha, die den Zeitplan erstellt, Redaktion und Lektorat koordiniert sowie im Satz die technische Durchführung überwacht – unter anderem darüber, dass Hurenkinder und Schusterbuben vermieden werden.

Die Arbeit an der Herbstbuchbeilage beginnt übrigens noch tief im Sommer, wenn die ersten Rezensionen vereinbart und verteilt werden. Ob man zu viel oder zu wenig davon in Auftrag gegeben hat – schwer zu sagen, was unangenehmer ist –, enthüllt sich dann Wochen später während der Erstellung eines ersten provisorischen Seitenspiegels.

Auch für Schorsch Feierfeil. Er hat, wie schon so oft davor, auch heuer wieder sämtliche Illustrationen für die Beilage bereitgestellt und dadurch ganz entscheidend zur Attraktivität derselben beigetragen. Es ist eine Zusammenarbeit, von der wir vermuten, dass sie dem Mann an Pinsel und Stift einigen Stress bereitet, was sich dieser aber nie anmerken lässt. Tatsächlich funktioniert die Koordination zwischen Redaktion, Art Direction und Illustrator so reibungslos und perfekt wie in einer sehr gut eingespielten Eishockeymannschaft: Formate werden festgelegt; Anregungen, Instruktionen oder fertige Rezensionen weitergeleitet; Motive und Ideen ausgetauscht – bis Schorsch den Puck unter dem Jubel seiner Mitspieler:innen ins Netz schlenzt.

Um aber noch kurz bei den Pannenpotentialen zu bleiben: Einen speziellen Stolperstein stellt die sogenannte „Doppelvergabe", also der Fall dar, dass ein und dasselbe Buch aus singulärer Schusseligkeit seitens des Redakteurs / der Redakteurin oder aus mangelhafter Koordination der beiden untereinander an zwei verschiedene Rezensent:innen vergeben wurde. Und schließlich machte sich zuletzt auch noch der Pandemiefaktor bemerkbar: Allein im Bereich Belletristik waren diesmal während der Abgabephase nicht weniger als fünf Beiträger:innen an Covid erkrankt. Es ist sich aber dann doch ausgegangen. Weswegen mir hier jetzt nur noch bleibt, allen an der Produktion Beteiligten herzlich für Ihren Einsatz zu danken und all jenen, die die Buchbeilage demnächst in Händen halten, spannende Lektüren zu wünschen.

Klaus Nüchtern

Unter Veranstaltern kursiert derzeit das bittere Bonmot „50 Prozent ist das neue Ausverkauft". Die Kulturbranche hat mit Besucherschwund und rückläufigen Umsatzzahlen zu kämpfen. Allerdings nicht alle und nicht alle im gleichen Ausmaß. Wer am meisten davon betroffen ist, und welche Ursachen diese unerfreuliche Entwicklung haben könnte, haben Matthias Dusini und Lina Paulitsch recherchiert.

Regen Zuspruchs und Zulaufs erfreut sich das im Jahr 2006 gegründete Festival „Literatur im Nebel" im niederösterreichischen Heidenreichstein, das heuer am 21. und 22. Oktober stattfinden und sich vor allem um Ehrengast Vladimir Sorokin drehen wird. Ein Interview mit dem streitbaren Vertreter der russischen Postmoderne, das Erich Klein im Februar dieses Jahres unweit von Moskau geführt hat und das unter dem Titel „Wir sind alle Geiseln von Putins Kränkung" in der letzten Buchbeilage erschienen ist, finden Sie hier.

Plattenhändlern wird mitunter – siehe Nick Hornbys „High Fidelity" – eine besondere Dünkelhaftigkeit und Arroganz nachgesagt. Aber auch Buchhändler haben, was die Verachtung der eigenen Kundschaft anbelangt, so einiges drauf. Jedenfalls in der Fiktion und im Gestalt von Bernard Black, dem der irische Stand-up Comedian Dylan Moran in der superlustigen Serie „Black Books" sehr überzeugend Gestalt verleiht.

Daniela Strigl und ich eröffnen die mittlerweile 19. Herbstsaison unserer Literatur-Talkshow „Tea for Three" diesmal am 27.10. mit einem rein anglophonen Programm: Gemeinsam mit England-Korrespondentin- und FALTER-Mitarbeiterin Tessa Szyszkowitz werden wir über Bücher von Rebecca Solnit, Claire Keegan und Marian Engel diskutieren.