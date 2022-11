Die Viennale, k/ein Festival der Heiterkeit? - FALTER.maily #930

Es ist noch keine 60 Jahre her, da trug die Viennale den schönen Titelzusatz: "Festival der Heiterkeit". Wie es dazu kam? Wer weiß! Auf dem Programm standen unter anderem Filme so berüchtigter Schenkelklopfer wie Ingmar Bergman oder Akira Kurosawa; allenfalls der Besuch des alten Groucho Marx (1965) mag dem seinerzeitigen Motto entsprochen haben.

Und heute? Als ich gestern das unerwartete Vergnügen hatte, in die Ö1-Sendung "Punkt eins" zur Geschichte der Viennale eingeladen zu sein (hier können Sie die Sendung nachhören), da meinte ein Hörer sinngemäß, er schätze Wiens internationales Filmfestival seit vielen Jahren, bedauere es jedoch, dass man dort nicht mehr lachen dürfe.

Eine interessante Beobachtung. Man muss ihr nicht unbedingt zustimmen, um sich Gedanken darüber zu machen, was damit gemeint sein könnte. Denn natürlich gibt es nach wie vor lustige Filme im Viennale-Programm – man denke an die Skurrilitäten eines Quentin Dupieux oder die Genre-Paraphrasen eines Michel Hazanavicius –, doch streng genommen gehört das "lustig" so geschrieben, unter Anführungszeichen nämlich, denn genau so wollen diese Filme ja verstanden werden: Sagen wir, das Hipster-Lachen hat dem Schenkelklopfen irgendwann den Rang abgelaufen.

Nicht, dass das schlecht wäre, wohlgemerkt. Außerdem hat es bei der Viennale auch später immer wieder Momente genuiner Comedy gegeben. Dabei denke ich nicht nur an Retrospektiven, wie die 2013 von Jerry Lewis (genial) oder an den Auftritt im selben Jahr von Will Ferrell im Gartenbaukino (der mindestens so unterhaltsam war wie seine anschließend gezeigte Komödie "Anchorman – The Legend of Ron Burgundy"), sondern auch an die diesjährige kleine Hommage an Elaine May, Queen of Comedy der 1970er.

Ein anderes Highlight – und damit ist diese Anekdote einmal aufgeschrieben – geht auf das Jahr 1989 zurück, die erste Viennale, die ich beruflich wahrgenommen habe. Es war, wie sich später erwies, das letzte Festival unter der Direktion von Helmuth Dimko, eines so geschätzten wie verdienten Kritikers und bekannt als Mitbegründer der legendären TV-Kinosendung "Apropos Film". Die größeren Filme in diesem Jahr wurden im Volkstheater aufgeführt, so auch "The Naked Gun" von Jim Abrahams und den Zucker-Brüdern, im Klamauk damals State of the Art.

Und auf die Bühne trat, man traute seinen Augen kaum, der Star des Films, Leslie Nielsen. Den Witz, der seinen Auftritt begleitete, hatte er vermutlich schon 137mal gebracht: "Hi, I’m Leslie Nielsen – I’m not the man from Nielsen" (die Company, die in den USA die TV-Zuschauerzahlen misst). Was die gestresste Simultandolmetscherin-on-Stage elegant mit "Hallo, ich bin der Mann vom Nielsen-Test" übersetzte… Ich glaube, Mr. Nielsen war ehrlich überrascht, wie gut sein kleiner Scherz beim Wiener Publikum ankam.

Die aktuelle Viennale – es ist die 60. Ausgabe – findet bis 1. November im Gartenbaukino, dem Metro Kinokulturhaus, der Urania, dem Stadtkino im Künstlerhaus und dem Österreichischen Filmmuseum statt. Eröffnet wird in diesen Minuten (20.10., 19 Uhr) mit der italienisch-österreichischen Produktion "Vera" von Tizza Covi und Rainer Frimmel.

Ach ja, und sollte Ihnen der Sinn nach Heiterem stehen, dann hat die Viennale natürlich auch heuer ein paar sehr sehenswerte, ganz unterschiedliche "Komödien" im Programm – "Gigi la legge" von Alessandro Comodin (schwarz), "Coupez!" von Hazanavicius (deftig), "Incroyable mais vrai" von Dupieux (absurd), der Kurzfilm "Potemkinistii" von Radu Jude (gewitzt) oder "Saving Some Random Insignificant Stories" von Anna Vasof (tragikomisch).

Michael Omasta

