Ohne Göd ka Musi - FALTER.maily #931

Seltsames tut sich derzeit beim ORF. Gut, wer die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt schon länger genauer beobachtet, mag jetzt müde lächelnd abwinken und "Ah, geh!" sagen. Aber irgendwie scheint es gerade, als sollten just jene Bereiche sabotiert werden, die dort gut funktionieren.

Von einer geplanten Kürzung im Umfang der wichtigsten Online-Nachrichtenplattform des Landes ist die Rede; orf.at also, auch "die blauen Seiten" genannt. Für Ö1 träumt die ORF-Führungsetage von einem Kahlschlag bei den hochwertigen Kultur-Spezialsendungen, FM4 soll deren Vorstellungen zufolge überhaupt zu einem jüngeren Ö3 umgemodelt werden – meine Meinung dazu können Sie im aktuellen FALTER nachlesen.

Auch in einem anderen Bereich fällt der ORF dieser Tage nicht gerade durch vertrauensbildende Maßnahmen auf. Die AKM, also die österreichische Verwertungsgesellschaft und Vertretung der Komponist:innen, Textautor:innen und Musikverlage, hat diese Woche eine Pressekonferenz ausgerichtet, um in eine Rolle zu schlüpfen, die ihr neu ist: Alarm zu schlagen. Die Gründe dafür stehen in einem offenen Brief an den ORF; Sie finden ihn hier.

Worum geht es? ORF und AKM haben ein Abkommen über die Abgeltung der Senderechte – der Sender zahlt einen bestimmten Prozentanteil seiner Einnahmen an die Verwertungsgesellschaft und liefert damit etwa ein Fünftel ihres Jahresbudgets. Der ORF hilft also, jenen Topf zu füllen, der österreichischen Musikschaffenden aller Genres zugutekommt, ihre Arbeit unterstützt und honoriert.

Genauer gesagt zahlte der ORF, der zuletzt gültige Zehnjahresvertrag ist nämlich Ende 2021 ausgelaufen. Für die Zukunft stellt er sich eine 30-prozentige Kürzung seiner Beiträge vor und argumentiert mit wirtschaftlichen Gründen. Man mag das zynisch finden angesichts zehntausender durch die Folgen der Pandemie besonders gebeutelter heimischer Musiker:innen, man kann es auch schlicht schäbig finden angesichts einer historisch hohen Inflation.

Christopher Seiler vom Austropop-Duo "Seiler und Speer" ortete bei der AKM-Pressekonferenz jedenfalls "fast schon ein Verbrechen" des ORF, der Musiker Hubert von Goisern bemühte zur Illustration die "Bergpredigt": "'Selig sind die Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich', heißt es. Ich will aber nicht erst im Himmel ein gutes Leben haben."

Die beiden erfolgreichen Künstler betonten dabei, weniger im eigenen Interesse als vielmehr vor allem in Vertretung einer jungen Kolleg:innenschaft zu sprechen, der noch unklar ist, wie das praktisch funktionieren könnte: vom Musikmachen leben.

Die Aufregung ist nachvollziehbar. Sachlich betrachtet lässt sich festhalten, dass der Rechenschieber im Kopf bedeutender Kräfte beim ORF offenbar gerade den Blick auf gewisse Tatsachen trübt: Die Sendeanstalt hat einen Kulturauftrag, unter anderem deshalb kassiert sie Gebühren – und in absehbarer Zeit stattdessen womöglich eine in Summe deutlich höhere "Haushaltsabgabe".

Österreich ist ein Land der Kultur, Musik spielt dabei eine zentrale Rolle. Sei es das klassische Erbe oder, äußerst lebendig und im gesamten deutschsprachigen Raum hoch geschätzt, die zeitgenössische Popmusik von Bilderbuch & Co.

Es ist keine Freundlichkeit des ORF, das heimische Musikschaffen in halbwegs vernünftigem Ausmaß zu unterstützen. Es ist seine öffentlich-rechtliche Pflicht.

Schönes Wochenende,

Gerhard Stöger

Vor einigen Wochen ist Kollege Matzinger auf England hinübergefahren, um am 4. Oktober einem historischen Ereignis beizuwohnen: Morrissey spielte daheim in Manchester ein Konzert – auf den Tag genau 40 Jahre nach dem ersten Auftritt seiner Band "The Smiths", die den Sonderling am Mikrofon zum Helden aller verkorksten Teenager nicht nur jener Tage machen sollte. The Smiths waren die wichtigste britische Popgruppe der 1980er, später mutierte Morrissey leider zum politischen Irrläufer. All das hat Matzinger in seiner Reportage auf zwei FALTER-Seiten verdichtet, geschrieben mit einer Mischung aus Herzblut und Reflexion.

Der Wiener Autor Elias Hirschl ("Salonfähig") ist auch Musiker. Soeben ist "Bei Tageslicht“ erschienen, das exzellente Debütalbum seines Duos "Ein Gespenst". Das schönste Lied darauf heißt "The Smiths". Hirschl hadert in den Strophen damit, dass ihn keine Popmusik mehr berühre; im Refrain aber singt er: "Aber warum fühl ich etwas bei den Smiths / Obwohl ich weiß, dass Morrissey ein Arschloch ist?" Hach!

Gut im Berühren war stets auch Lukas Resetarits. Zum 75. Geburtstag des Wiener Kabarettisten gratuliert Wolfgang Kralicek mit einer liebevollen Würdigung.

Musik, die Berührung im Sinne von "einmal ordentlich durchschüttelt" liefert, haben die beiden österreichischen Bands Schapka und Franz Fuexe im Angebot. Mehr über diese beiden Zornbinkerl mit Haltung erfahren Sie in dieser Doppelrezension.

Wie konserviert man Menschen und: warum eigentlich? In Folge 3 von "Klenk + Reiter. Der FALTER-Podcast aus der Gerichtsmedizin" sprechen der Gerichtsmediziner Dr. Christian Reiter und FALTER-Chefredakteur Florian Klenk über die Haltbarmachung eines katholischen Pfarrers, metaphysische PR-Aktionen der Kirche und ihre Helfer aus der Gerichtsmedizin. Auch schön: Der Podcast wird untermalt von Originalmusik von des Wienerliedmachers Ernst Molden. Hier gehts zur ganzen Folge. Pro-Tipp: Wenn Sie den Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts abonnieren, verpassen Sie keine Folge mehr.