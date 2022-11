Bedient - FALTER.maily #934

Ich möchte Sie mit einem kleinen persönlichen Jubiläum belästigen. Vor 25 Jahren habe ich beim FALTER zu schreiben begonnen. Ich war Jus-Student, 24 Jahre alt und schrieb Gerichtsreportagen für den Kurier. Armin Thurnher bot mir eine Kolumne an, sie hieß "Bedient" und sollte sich den kleinen Ungerechtigkeiten der Stadt widmen. Ich bekam dafür 400 Schilling.

Das war gar nicht so leicht. Es gab kein Internet, kein Google, kein Twitter, im FALTER hatten wir gerade mal ein paar alte Computer und ein quietschendes Modem und ich hatte damals keine Ahnung, wie ich zum Stoff meiner Kolumne kommen könnte.

Also griff ich zum Hörer und rief Anwälte, Richter, Staatsanwälte, Bewährungshelfer, Sozialarbeiter, Ombudsleute und Flüchtlingshelfer an und bat sie, mir aus ihrer Welt Fälle zu liefern. Wenn diese Crowd, wie man heute sage würde, nicht lieferte, kramte ich in Urteilsdatenbanken. Auf zweitausend Zeichen habe ich die kleinen Ungerechtigkeiten dann verdichtet. So bin ich reingerutscht in die Welt des Journalismus.

Das Informanten-Netzwerk von einst hält heute noch. Und in Urteils-Datenbanken schnüffle ich immer noch gerne herum. Vorvergangene Woche etwa erzählte mir die Wiener Rechtsanwältin Claudia Bogensberger en passant folgenden Fall:

Eine Wiener Notstandshilfen-Bezieherin hielt drei Spitzwelpen aus Bulgarien in ihrem Wohnschlafzimmer, klein wie Meerschweinchen. Die Stadt Wien nahm ihr nach einer anonymen Anzeige die Hündchen ab, prozessierte zwei Jahre wegen illegalen Welpenhandels und will nun von der Frau (Einkommen 700 Euro pro Monat) 30.000 Euro für die "Betreuungskosten" im Tierquartier. Das sei noch billig. Eigentlich wären die Kosten für Zwinger, Futter und Amtsarzt 77.514 Euro. Pro Spitz pro Tag 30 Euro. Welch tragisches Ende diese bürokratische Existenzvernichtung nahm, lesen Sie hier (mit Gratisabo kostenfrei).

Und dann habe ich noch diese Geschichte zu erzählen: Als vergangene Woche bekannt wurde, dass ein Bundesheer-Offizier mit einer selbst gebastelten SS-Uniform durch den Garten stolzierte und trotzdem nicht entlassen wurde, googelte ich am Handy "Disziplinaranwalt, BMLV, filetype: pdf". Schon sprang mir in einem Disziplinarurteil der Penis eines Kommandanten entgegen. Der Vorgesetzte, so las ich in dem Bescheid, holte nicht nur sein "nicht erigiertes" Gerät aus der Hose (vor versammelter Mannschaft), sondern belästigte auch noch eine Untergebene. Jetzt raten Sie mal, wie das Beidlgate beim Bundesheer ausgegangen ist. Nachzusehen hier in unserem neuen Format "Nachgefragt", das Miriam Hübl mit Philipp Dietrich entwickelt hat.

Also: Falls Sie Anwalt, Richterin, Ankläger oder Informantin sind und solche Fälle erlebt haben, melden Sie sich doch vertraulich bei mir. Ich habe nach 25 Jahren immer noch nicht die Lust daran verloren, in den dunklen Ecken der Bürokratie nach dem Lichtschalter zu suchen, nicht nur im Kanzleramt des Sebastian Kurz.

Florian Klenk

Die innenpolitische Bombe, die Thomas Schmid durch seine Geständnisse bei der WKStA hat platzen lassen, ziert das Cover unserer dieswöchigen Ausgabe. Eine umfassende Einordnung der Geschehnisse, was sie für die ÖVP und das ganze Land bedeutet lesen Sie hier.

Der Multimilliardär, Unternehmer und Energy-Drink-Vermarkter Didi Mateschitz ist tot. Wie der Oligarch unsere Epoche prägte, hat FALTER-Herausgeber Armin Thurnher hier analysiert.

Erst überdauerte ein Eisbergsalat die Amtszeit der britischen Premierministerin Liz Truss, jetzt dürfte ein Multimillionär Einschnitte im Sozialbereich für Millionen von Briten durchsetzen. "Britannien ist auf dem Weg, der kranke Mann Europas zu werden", schreibt Tessa Syszkowitz über das Regierungschaos in London.

Was ist ein "Hoidsbidschama"? Wie viele Tote am Zentralfriedhof kommen auf einen in Wien lebenden Menschen? Und warum liebt man in dieser Stadt Lieder über den Tod so sehr? Das Stadtleben-Ressort hat sich dem Mythos "Morbides Wien" gewidmet, hier finden Sie sogar eine Playlist mit den schönsten Wienerliedern übers Sterben und Totsein.

In eine ähnliche Kerbe schlägt der neueste Podcast aus dem Hause FALTER: In "Klenk + Reiter", dem Podcast aus der Gerichtsmedizin, erkunden wir historische und zeitgenössische Fälle aus der Kriminalistik und Gerichtsmedizin. Natürlich immer mit ein bisserl Wiener Schmäh. Hier finden Sie alle bisher erschienenen Folgen.

Herbstzeit ist in Wien Festivalzeit. Das jährliche Cineasten-Highlight Viennale läuft noch bis 1. November; die Neue-Musik-, Experimental- und Klangkunst-Konzertreihe Wien Modern wiederum startet am 29. Oktober und überzieht die Stadt bis 30. November mit zeitgenössischen Klängen. Ausgewählte Highlights stellt Klassik-Expertin Miriam Damev in der Titelgeschichte unserer Kultur- und Programmbeilage vor.

Zum ersten Mal finden die deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften in Wien statt. Warum das wild und super wird, worauf es beim Slammen ankommt und worin der entscheidende Unterschied zum Rappen liegt, erklärt Mitveranstalterin und Local Hero Yasmo im Gespräch mit Gerhard Stöger. Die Bildstrecke Leuchtkasten zeigt Arbeiten des Fotografen und Perfomancekünstlers Laurent Ziegler; weiter hinten in der FALTER:WOCHE finden Sie alle Termine für Ihre Wochenend- und Feiertagsgestaltung.

Im FALTER-Podcast hören Sie derzeit ein ausführliches Gespräch mit NEOS-Gründer Matthias Strolz, unter anderem über die politischen Fouls seines ehemaligen Kollegen Sebastian Kurz. Zehn Jahre nach der Gründung der neuen liberalen Partei bietet der ehemalige NEOS-Chef Zeitgeschichte. Strolz hat Kurz einst bewundert, hält ihn aber heute für einen gefährlichen Lügner. Das Interview führt FALTER-Journalist Benedikt Narodoslawsky, hier hören Sie Teil 1 in voller Länge!