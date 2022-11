Happy Birthday! - FALTER.maily #935

Ich will Ihnen heute von der kuriosesten Pressekonferenz erzählen, auf der ich je war. Es war Mitte Jänner 2013, eine junge Partei namens Neos wollte eine neue Form der Demokratie vorstellen. Zur historischen Einordnung: 2013 war ein Wahljahr, das politische Spitzenpersonal in Österreich hieß Werner Faymann (SPÖ) und Michael Spindelegger (ÖVP), dementsprechend groß war die Politikverdrossenheit damals. Die Neos hatten sich gerade formiert und mit interessierten Bürger:innen allerhand Vorschläge ausgeheckt, um das Land politisch umzugraben. Der Parteiname stand für: "Neues Österreich".

Ich wollte eigentlich gar nicht zur Pressekonferenz, aber ich wusste, dass ein guter Freund dort sein würde. Er studierte Drehbuch und begleitete für eine Projektarbeit Neos-Gründer Matthias Strolz, der gerade eine Partei ins Laufen bringen wollte. Ich musste dem Freund noch mein Weihnachtsgeschenk geben und brauchte für den FALTER noch schnell eine Kurzmeldung. Also ging ich hin.

Es war wie eine Performance, in die man unabsichtlich hineinstolpert. Ich war der einzige Journalist, der in die Neosphäre – dem Großraumbüro in der Neustiftgasse im 7. Wiener Bezirk – gekommen war. Auf dem Tisch lagen zu viele Brötchen. Die Pressesprecherin tat so, als wäre sie selbst Journalistin. Als sie sich hinsetzte, brach sie durch den Sitzboden.

Niki Scherak, damals Chef der Jungen Liberalen (Julis) und Vorstandsmitglied bei Neos, arbeitete im Großraumbüro rechts vorne in der Ecke an seinem Computer, er schaltete sich erst gar nicht in die Pressekonferenz ein. "Es freut uns, dass wir nicht alleine sind“, sagte Strolz in meine Richtung. Er hatte Wolfgang Radlegger eingeladen, er war Mitinitiator des Demokratie-Volksbegehrens "Mein Österreich" (MeinOE). Gemeinsam stellten sie eine Demokratiereform vor, Strolz bezeichnete das Modell als "größte demokratische Erneuerungsoffensive". Seine Worte hallten durch den großen, leeren Raum. Links hinten hing ein Straßenschild zur Zierde, "3. Letzter Platz" stand darauf. An diesem Tag wirkte es wie eine optimistische Wahlprognose.

Mein Freund entschied sich irgendwann um. Statt über den Parteigründer Strolz schrieb er seine Projektarbeit über einen Postler. Dass die Neos im Herbst 2013 den Sprung in den Nationalrat schafften, war für das ganze Land eine Sensation. Es war die erste Partei im letzten halben Jahrhundert, denen das beim ersten Mal gelungen war, ohne aus einer Parteiabspaltung hervorgegangen zu sein (wie LIF, BZÖ, Team Stronach, Liste Pilz).

Ich persönlich hätte es nicht für möglich gehalten. Heute feiern die Neos ihren 10. Gründungstag. Happy Birthday!

Benedikt Narodoslawsky

Matthias Strolz habe ich vor wenigen Wochen noch einmal getroffen, um mit ihm anlässlich des heutigen Jubiläums über diese irre Zeit von damals zu sprechen. Wir haben das Gespräch als Podcast aufgenommen. Es ist ein Stück Zeitgeschichte geworden, in dem Strolz sehr offen über das Leben als Politiker, die Neos und die Ära Kurz spricht. Hier hören Sie Teil 1 und hier Teil 2.

