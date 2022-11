Wie TikTok die Musikindustrie verändert - FALTER.maily #938

"Du kennst Nina Chuba nicht?", fragte mich gestern eine Freundin. Wir spazierten durch die nebelverhangene Innenstadt und besprachen unsere aktuellen musikalischen Entdeckungen. Nina Chuba? Nie gehört.

Das wundere sie sehr, sagte meine Freundin, schließlich untermale Chubas Lied "Ich hass dich" gerade so gut wie jedes Video auf Social Media. Da mein Algorithmus momentan ausschließlich Clips von Babykatzen, Marco Pogo oder Delfinen zutage fördert, muss mir der Trend entgangen sein.

Zu Hause googelte ich sofort "Nina Chuba". Deutsche Rapperin, Jahrgang 1998, bekannt geworden auf der Videoplattform TikTok. Ihr Song "Wildberry Lillet" ging im August als TikTok-Sound viral, rund 130.000 Videos wurden mit dem gleichnamigen Hashtag erstellt. Der Song landete auf Platz eins der deutschen Singlecharts.

Nach diesen Recherchen kam ich mir peinlich ungebildet vor. Denn klar ist: Musikalische Online-Trends sollte man ernst nehmen. Soziale Medien beeinflussen unsere Hörgewohnheiten. Und sie verändern sogar die Art und Weise, wie Musik komponiert wird.

Laut Funk, einem Online-Medium von ARD und ZDF, investiert die Musikindustrie immer stärker in Plattformen wie TikTok. Um Songs zu Hits zu machen, können Produzenten einerseits Influencer dafür bezahlen, zu ihren Liedern zu tanzen. Andererseits können sie ihre Songs so produzieren, dass sie höhere Chancen haben, auf der Plattform viral zu gehen.

Eine Milliarde Menschen nutzt das chinesische Videoportal TikTok, davon sind 70 Prozent unter 24 Jahre alt. Musik ist eine der wichtigsten Komponenten von TikTok. In 15-Sekunden-langen Tanzvideos entstehen Trends, die Menschen auf der ganzen Welt imitieren.

Vor allem junge Menschen entdecken Musiker in Sozialen Medien und befördern sie in die Charts, wie das Beispiel Nina Chuba zeigt. Für Plattenlabels wird es daher immer wichtiger, auf TikTok präsent zu sein.

Dafür gibt es einige Tricks. Ein "15-Sekunden-Banger", also ein wiedererkennbarer Part, braucht es für jeden TikTok-optimierten Song. Auch der Songtext sollte eingängig, am besten "empowering" sein – also Möglichkeiten zur Identifikation bieten. Dazu ein tanzbarer Beat; ein Musikinstrument, das visuell imitiert werden kann (etwa ein Flötenspiel); und Töne, die auch aus Smartphone-Lautsprechern gut klingen (deshalb: kein tiefer Bass).

Geht es im heutigen Musik-Biz also nur um Profit, nicht mehr um künstlerische Freiheit? Allzu pessimistisch bin ich nicht. Immer mehr Künstler äußern sich kritisch gegenüber dem Vermarktungsdruck und entwickeln Gegentrends, etwa extralange Intros. Und wie heißt es frei nach Oscar Wilde: Die Musik wird ihr letztes Geheimnis nie enthüllen.

Einen schönen Abend wünscht

Lina Paulitsch

