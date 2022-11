Falsche Dinosaurier und echter Protest - FALTER.maily #946

Im Wiener Naturhistorischen Museum haben sich heute Vormittag Klimaaktivistinnen der "Letzten Generation" im Saal IX vor einem Dinosaurier-Skelett festgeklebt. Oder eben das, was sie dafür hielten. Sie wollen darauf aufmerksam machen, dass der Menschheit durch den Klimawandel dasselbe Schicksal wie den Sauriern droht: Die Auslöschung.

Über den Sinn des Protests mit dem Super-Uhu haben andere, Befugtere schon geschrieben. Es sei Ihnen hier der Kommentar meiner Kollegin Katharina Kropshofer sowie jener von Bernd Ulrich aus der Hamburger Zeit ans Herz gelegt. Sehr lesenswert ist auch die Reportage des Profil-Kollegen Clemens Neuhold, der die "Letzte Generation" wochenlang begleitet hat (alle drei Texte €).

Weniger pompös, aber wissenschaftlich interessanter als die hausdachhohe Replika eines Iguanodons, die die Aktivistinnen als Ziel auserkoren, wäre der Plateosaurier in Saal 8 gewesen. Dieser ist nämlich tatsächlich 210 Millionen Jahre alt. Ein zertifiziertes Fossil, zumindest die 60 Prozent seines Skeletts, die aus original erhaltenen Knochen zusammenschraubt wurden. 40 Prozent haben Mitarbeiter der geologisch-paläontologischen Abteilung des NHM dann nachträglich im 3-D-Drucker gebaut. Darunter den Schädel: Das Original haben wahrscheinlich Aasfresser oder Raubsaurier verschleppt.

Plateosaurus trossingensis, so der vollständige Name, selbst bevorzugte Pflanzen. Er war bis zu acht Meter lang, wog 1,5 Tonnen, lebte während der Trias-Zeit und lief gerne auf seinen mächtigen Hinterbeinen.

Das Skelett kam 2019 ins NHM, damals noch in den ursprünglichen Gesteinsblöcken verborgen. Es stammt aus einer Tongrube im Schweizer Dörfchen Frick im Kanton Aargau. Dort haben Forscher mehrere Dinosaurier freigelegt. Möglicherweise sind die Tiere vor 210 Millionen Jahren in Schlammlöchern versunken.

Das würde den fehlenden Kopf und die gut erhaltenen Hinterbeine erklären. Der Rumpf wäre demnach im Schlamm eingebettet worden und dann luftdicht abgeschlossen. Versteinert, die Vorderpartie und vor allem der Kopf hätten exponiert herausgeschaut. Froschhaltung nennen Paläontologen das.

Und die Iguanodon-Replika im Saal IX? Sie stammt aus dem 19. Jahrhundert, es handelt sich um einen Kautschukabguss, der dann mit Gips gefüllt und bemalt wurde. Das macht sie nicht weniger imposant. Aber ausgestorben ist sie nie.

